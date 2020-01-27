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 Политика Украины
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Все про:угрозы (659) Кива (134) Палатный (1)

 Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы

Своими абсурдными высказываниями народный депутат Илья Кива перешел не только границы здравого смысла, но и закона, за что должен понести ответственность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Артур Палатный, глава комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма VII и VIIИ созывов.

"Господин Кива, который за время своего депутатства не запомнился ничем, кроме неадекватности, позволяет себе унижать настоящего профессионала и патриота, который в прошлом созыве был инициатором не одного законопроекта, направленного на улучшение функционирования системы правоохранительных органов государства", - написал Палатный, комментируя высказывания Кивы про генерала Николая Паламарчука. 

Комментируя обвинения и угрозы в свой адрес, Палатный заявил, что ему нечего скрывать и свою позицию он озвучивал в СМИ десятки раз. "Его тезисы не новы и уже очень" заезженные "- относительно клуба "Рио". Я неоднократно прямо отвечал на эти вопросы, никогда не прячась и не меняя свою позицию".

По мнению Палатного, Кива выполняет заказы людей, связанных с режимом Януковича: испуганный "артист развлекательного жанра" действует по сценарию.

"За поливом вымышленной грязью наступит вполне реальная ответственность. Нас уже пробовали" мочить "прислужники Януковича - не получилось. Не получится и сейчас. Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборационистов и предателей так просто вылететь из Украины. Это я вам обещаю", - заявил Палатный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом начал бить Шуфрича, - нардеп от "СН" Мотовиловец о драке на заседании аграрного комитета ВР. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172145
 
   
 Топ комментарии
 
Кива - вонючая аваковская шавка
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Там руки вже не голити потрібно а газонокосилкою косити.
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Да под кем он только не был...
Крашенкощупач этот Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 6776
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підготовку вже потрібно проводити, а то втечуть Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 1460
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ми думали шо він моральний авторитет, духовний гуру, ікона стилю та розуму, а він он шо
якось так?
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Його чіпляють в новини лише для того, щоб показати, що в Україні не один клоун.
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А зачем ждать, когда они будут бежать?! САЖАЙТЕ прямо СЕЙЧАС
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сейчас рано.....
вот когда начнут бежать...
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Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборационистов и предателей так просто вылететь из Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3172145

Бла, бла, бла... Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 8050
вот смешно ей Богу...
а кто мешает прессануть этого предателя прямо здесь и сейчас?
Он что под охраной ходит 24 часа?
Угрозы такого рода произнесенные публично ни чего не стоят...
Это как Ярош который все время чистит свое оружие....
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А кто ему что сделает, если у него Арсен Авакян крыша!
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не знаю хто такий палатний, але ківа це видатний запроданець, людоблиз та онаніст!
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я 1 января вроде снята неприкосновенность??..Не???
Так почему до сир пор это неадекваное чмо не привлекли за угрозы и нападения???
А еще это позор позорный.
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ооо - нє імєло публічной завєршонності, а аааа - рєзультат на ліцо
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У ківи,коси ростуть у середину,тому порушена та частина де мав бути мозок. Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 6808
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КЛЄВЄТА! КІВА ЛУЧШІЙ!!! РУКІ ПРОЧ от КІВИ!!!
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быдлокива- самый большой позор верховной рады, даже яременко с его анальными пристрастиями не так отсвечивает
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Ну так убейте нах это животное. Или оно бессмертное?
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Рыги держат таких "мальчиков для битья" типа Кивы или Шуфрича для того, чтобы развлекать свой быдлоэлекторат. Другие фракции вместо битья играют хреном на рояле развлекая свой быдлоэлекторат. Пока в стране половина быдла, эти бесплатные концерты будут продолжаться, и не только в ВР. Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы - Цензор.НЕТ 3425
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Перед останнім Днем Незалежності ківа розглагольствував на якомусь каналі, порівнюючи парад Українського Війська з ходою ЛГБТ. Після цього, його та його симпатиків я не вважаю за людей.
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правый сектор в полтаве возглавлял а теперь во как
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Рэкетир Палатный завалил рыбу и умничает. просто цирк
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Этот киви открытое олицетворение все членов ПЕС, с его главой
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