 Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Артур Палатный, глава комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма VII и VIIИ созывов.

"Господин Кива, который за время своего депутатства не запомнился ничем, кроме неадекватности, позволяет себе унижать настоящего профессионала и патриота, который в прошлом созыве был инициатором не одного законопроекта, направленного на улучшение функционирования системы правоохранительных органов государства", - написал Палатный, комментируя высказывания Кивы про генерала Николая Паламарчука.

Комментируя обвинения и угрозы в свой адрес, Палатный заявил, что ему нечего скрывать и свою позицию он озвучивал в СМИ десятки раз. "Его тезисы не новы и уже очень" заезженные "- относительно клуба "Рио". Я неоднократно прямо отвечал на эти вопросы, никогда не прячась и не меняя свою позицию".

По мнению Палатного, Кива выполняет заказы людей, связанных с режимом Януковича: испуганный "артист развлекательного жанра" действует по сценарию.

"За поливом вымышленной грязью наступит вполне реальная ответственность. Нас уже пробовали" мочить "прислужники Януковича - не получилось. Не получится и сейчас. Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборационистов и предателей так просто вылететь из Украины. Это я вам обещаю", - заявил Палатный.

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