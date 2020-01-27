 Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Артур Палатный, глава комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма VII и VIIИ созывов.
"Господин Кива, который за время своего депутатства не запомнился ничем, кроме неадекватности, позволяет себе унижать настоящего профессионала и патриота, который в прошлом созыве был инициатором не одного законопроекта, направленного на улучшение функционирования системы правоохранительных органов государства", - написал Палатный, комментируя высказывания Кивы про генерала Николая Паламарчука.
Комментируя обвинения и угрозы в свой адрес, Палатный заявил, что ему нечего скрывать и свою позицию он озвучивал в СМИ десятки раз. "Его тезисы не новы и уже очень" заезженные "- относительно клуба "Рио". Я неоднократно прямо отвечал на эти вопросы, никогда не прячась и не меняя свою позицию".
По мнению Палатного, Кива выполняет заказы людей, связанных с режимом Януковича: испуганный "артист развлекательного жанра" действует по сценарию.
"За поливом вымышленной грязью наступит вполне реальная ответственность. Нас уже пробовали" мочить "прислужники Януковича - не получилось. Не получится и сейчас. Разница только в том, что когда они будут бежать, а они будут, то садясь в свои самолеты, мы не дадим никому из негодяев, коллаборационистов и предателей так просто вылететь из Украины. Это я вам обещаю", - заявил Палатный.
Крашенкощупач этот
якось так?
вот когда начнут бежать...
Бла, бла, бла...
вот смешно ей Богу...
а кто мешает прессануть этого предателя прямо здесь и сейчас?
Он что под охраной ходит 24 часа?
Угрозы такого рода произнесенные публично ни чего не стоят...
Это как Ярош который все время чистит свое оружие....
Так почему до сир пор это неадекваное чмо не привлекли за угрозы и нападения???
А еще это позор позорный.