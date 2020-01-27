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 Арендаторы ГП "Береговский карьер" на Закарпатье продали имущество госпредприятия на 2,7 млн грн, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины выявила масштабные хищения на объектах имущественного комплекса государственного предприятия "Береговский карьер" на Закарпатье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Арендаторы ГП Береговский карьер на Закарпатье продали имущество госпредприятия на 2,7 млн грн, - СБУ 01

Представители частного акционерного общества арендовали мощности госпредприятия для добычи горных ископаемых, в частности перлита. При этом должностные лица коммерческой структуры незаконно реализовали более 20 единиц автомобильной техники и оборудования целостного имущественного комплекса.

Арендаторы ГП Береговский карьер на Закарпатье продали имущество госпредприятия на 2,7 млн грн, - СБУ 02

Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб на сумму 2,7 миллиона гривен, что было подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы.

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Арендаторы ГП Береговский карьер на Закарпатье продали имущество госпредприятия на 2,7 млн грн, - СБУ 03

Сейчас одному из руководителей АО объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества, вверенного лицу, по предварительному сговору группой лиц, в оcобливо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172144
 
 
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Оч. Хорошо помню что некий Захарченко имел отношение к этому карьеру
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Цікаво, що в Береговому в основному живуть мадяри.
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так це орєндатори довели кар'єр до такого стану???
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З "приходом" куршавельського баклана СБУ не змінилась! Яке відношення має СБУ до правопорушень та можливих злочинів в сфері економіки?! Напевно те саме що й було, кришувати або кошмарити!!!
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СБУ должно ловить шпиёнов, но не умеют.
Ловят шпану - для отчетности: "Обезврежено 100500 государственных преступников!"
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І Бакланов не винен - він планує політ на Марс з Ілоном Маском. У 2050 році.
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