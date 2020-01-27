 Арендаторы ГП "Береговский карьер" на Закарпатье продали имущество госпредприятия на 2,7 млн грн, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Представители частного акционерного общества арендовали мощности госпредприятия для добычи горных ископаемых, в частности перлита. При этом должностные лица коммерческой структуры незаконно реализовали более 20 единиц автомобильной техники и оборудования целостного имущественного комплекса.

Противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб на сумму 2,7 миллиона гривен, что было подтверждено выводами судебно-экономической экспертизы.

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Сейчас одному из руководителей АО объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества, вверенного лицу, по предварительному сговору группой лиц, в оcобливо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

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