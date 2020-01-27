 ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса вместо "умеренного" до "высокого"

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.
"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", - сказала представитель организации Фадела Чаиб.
Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек.
Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.
На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.
Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.
Адам Смит@_Smithchenko
В КНР только одна лаборатория высшего (4-го) уровня биобезопасности. Догадайтесь с трех раз, где она расположена: https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_level#List_of_BSL-4_facilities Совпадение, да? (Разумеется, высший уровень безопасности устанавливается только если биолаборатория опасна смертельной эпидемией...)
В уханьском вирусе меня смущают его нетипично злые параметры (бессимптомный, но заразный инкубационный период,, высокая контагиозность, удар по органам и т.д.) и откровенно паническая реакция властей на эту ОРВИ (да, короновирусы относятся к ОРВИ)...
Биооружие имеет смысл лишь в комбинации с соответствующими запасами вакцины от него (чтобы привить "своих", а потом заразить "врагов"). Вакцина может быть разработана лишь ПОСЛЕ того, как взятый из природы вирус "улучшен" до состояния биооружия, т.е. закончен...
Вакцины сейчас нет. Значит, если теоретически из лаборатории что-то и вышло, это не совершенное биооружие, а "сырой" вирус или промежуточные наработки с "недостатками" по каким-то параметрам. Что не может не радовать! Хотя и не радует
надто вже багато різних збігів
do not resuscitat@Nat_anest6 ч
Важно:
новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией
*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицрованный может быть источником распространения вируса
Ivan Buben@bubenfire 47 мин
Вот так работает система отслеживания попутчиков заболевших #coronarvirus.
В соцсетях медики публикуют номера поездов и вагонов. в которых ехали заболевшие, и просит связаться всех их попутчиков, чтобы срочно пройти обследование.
По авиа и автобусным рейсам так же.
Посмотрел расписание поездов: все основные направления работают. Закрыто только жд сообщение с городами провинции Хубей, включая Ухань. Билеты на 30-31-01-02 почти все выкуплены и поезда не отменены. Значит, паники ни у властей ни у народа нет.
російськакитайська рулетка
Можливо в кілька разів більше ніж офіційно заявлено.
Бо цілі міста закривають на карантин. Це не просто так.
А Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение с Китаем.
Если в Украине будет эпидемия и умрут люди, руководство этих министерств нужно сжечь, за геноцид собственного населения зло нужно наказывать или уничтожать.