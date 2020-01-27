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 ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса вместо "умеренного" до "высокого"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне, сообщают европейские СМИ.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - говорится в докладе ВОЗ по ситуации с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили.

"В формулировке была допущена ошибка, мы ее исправили", - сказала представитель организации Фадела Чаиб.

Общее количество умерших от коронавируса в КНР превысило 80 человек.

Число пораженных новым вирусом в Китае составляет, по официальным данным, около 2,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны зафиксированы случаи заражения вирусом в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии и Франции, во Вьетнаме, в Непале и Канаде.

Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172143
 
 
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Серед запропонованих заходів боротьби з короновірусом - проста пєрєстать балєть
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Серед запропонованих заходів боротьби з короновірусом - проста пєрєстать балєть
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Нє, йому треба сказать - коронавіруси, "Ідіть усі в сраку"...
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А наш Зебил и ухом ещё не повёл. Вот Балбеса же выбрали.
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Это фамилия по мужу. А девичья была Пи*дец. ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого" - Цензор.НЕТ 375
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Адам Смит@_Smithchenko

В КНР только одна лаборатория высшего (4-го) уровня биобезопасности. Догадайтесь с трех раз, где она расположена: https://en.wikipedia.org/wiki/Biosafety_level#List_of_BSL-4_facilities Совпадение, да? (Разумеется, высший уровень безопасности устанавливается только если биолаборатория опасна смертельной эпидемией...)
В уханьском вирусе меня смущают его нетипично злые параметры (бессимптомный, но заразный инкубационный период,, высокая контагиозность, удар по органам и т.д.) и откровенно паническая реакция властей на эту ОРВИ (да, короновирусы относятся к ОРВИ)...

Биооружие имеет смысл лишь в комбинации с соответствующими запасами вакцины от него (чтобы привить "своих", а потом заразить "врагов"). Вакцина может быть разработана лишь ПОСЛЕ того, как взятый из природы вирус "улучшен" до состояния биооружия, т.е. закончен...

Вакцины сейчас нет. Значит, если теоретически из лаборатории что-то и вышло, это не совершенное биооружие, а "сырой" вирус или промежуточные наработки с "недостатками" по каким-то параметрам. Что не может не радовать! Хотя и не радует
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поки писалося, підтверджено випадок у Камбоджі та ще одну смерть у Пекіні...
надто вже багато різних збігів



do not resuscitat@Nat_anest6 ч

Важно:
новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией
*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицрованный может быть источником распространения вируса
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Ivan Buben@bubenfire 47 мин
Вот так работает система отслеживания попутчиков заболевших #coronarvirus.
В соцсетях медики публикуют номера поездов и вагонов. в которых ехали заболевшие, и просит связаться всех их попутчиков, чтобы срочно пройти обследование.
По авиа и автобусным рейсам так же.
Посмотрел расписание поездов: все основные направления работают. Закрыто только жд сообщение с городами провинции Хубей, включая Ухань. Билеты на 30-31-01-02 почти все выкуплены и поезда не отменены. Значит, паники ни у властей ни у народа нет.
ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого" - Цензор.НЕТ 4581
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Вірус встигли зробити, а от антивірус не встигли. Подейкують що вся бригада науковців з тої лабораторії уже мертві.
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пробирку на пол уронили...а потом голыми руками с тряпкой повытирали.
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Ну,тепер тому коронавірусу капець...Він того повищення не переживе...
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Интересно, каков массовый состав заболевших и умерших. Сдается мне что это только азиаты.
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легкие устроены одинаково, а вот генетический набор слегка отличается. Не даром по генетическому коду сейчас возможно установить с большой долей вероятности принадлежность к какой либо рассе. Но это больше конечно похоже на теорию заговоров. Впрчем, кто знает, кто знает...
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не думаю що коронавірус перед проникненням в клітину чи ядро зчитує геном
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В том-то и дело , что если иммунитет азиатов, живущих часто в антисанитарных условиях , смоге и жующих все что ползает, летает и ходит , не справляется, то что будет с европейцами ?
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Хто знає скільки насправді хворих в Китаї.
Можливо в кілька разів більше ніж офіційно заявлено.
Бо цілі міста закривають на карантин. Це не просто так.
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"До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка, а теперь ее исправили" - Ошибка?! Вы сознательно соврали, твари! За дурака меня держите? Урроды! ВООЗ підвищила рівень загрози поширення коронавірусу замість "помірного" до "високого" - Цензор.НЕТ 9305
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ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса вместо "умеренного" до "высокого"

А Министерство здоровья Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщение с Китаем.

Если в Украине будет эпидемия и умрут люди, руководство этих министерств нужно сжечь, за геноцид собственного населения зло нужно наказывать или уничтожать.
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Что-то это мне напоминает... О, озабоченность!
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