 Генсек СЕ Пейчинович-Бурич подтвердила поддержку работы украинской делегации в ПАСЕ, - Ясько

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook главы украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата от фракции "Слуга народа" Елизаветы Ясько.

"Символично, что встреча с украинскими делегатами была первой для госпожи генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич на этой сессии ПАСЕ. Во время встречи со мной как главой делегации и первым заместителем Сергеем Соболевым мы обсудили текущую ситуацию в Совете Европы, обменялись мнениями относительно приоритетов на 2020 год", - написала Ясько.

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Также председатель делегации ВР в ПАСЕ отметила, что Генсек Совета Европы подтвердила поддержку работы украинской делегации с положительной повесткой дня и полностью поддерживает нас в борьбе за защиту прав человека, безопасность демократии в Европе и РФ.

Напомним, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Президентом ПАСЕ избран бельгийский сенатор Хендрик Дамс, который сменил на этом посту швейцарку Лилиан Мори Паскье. Члена украинской делегации, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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