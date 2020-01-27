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 Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться

Бизнес-климат в стране решительно меняется с момента прихода к власти Владимира Зеленского и его команды.

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат фракции Слуга народа Андрей Холодов в эфире POLITEKA.TV назвал "историческим шагом" принятие "Закона о земле"

По его мнению, это очень непростой шаг, хотя к нему рано или поздно приходят все государства мира. Главное -чьи инвестиции будут привлечены к продаже земли и что они дадут для людей. Если народ не хочет, чтобы иностранные компании скупили их землю, то ограничение продажи 1000 га в "одни руки" как раз будут регулировать этот процесс в нужном направлении. Тогда местные аграрии смогут оптимально функционировать под защитой закона и развивать сельскую инфраструктуру. Если же в процесс войдут крупные международные холдинги, как это, например произошло в Аргентине, то мы потеряем среднего предпринимателя, и не будет создано столько рабочих мест, сколько создают местные небольшие компании. Таким образом, по мнению политика, важно сохранить в селе своего предпринимателя, которого 500-700 тыс грн прибыли в месяц на 1000 га позволят безбедно жить и думать о развитии села, где он инвестирует и привязан к этой земле. А вот тот кто скупит сразу по 10 тысяч гектаров, скорее всего в Украине жить не будет, так как это совсем другой объем оборотов и прибыли, а качество жизни за границей все же выше . Где инвестор будет тратить заработанные на украинской земле деньги? Владеющий 1000 га -с большой вероятностью в Украине, а 10000 - там, где и живет, т.е. за границей.

Комментируя вопрос журналиста о возражении общественности против продажи земли сельхозназначения, Холодов согласился, что этот законопроект действительно принимается слишком быстрыми темпами, а следовало бы больше внимания уделить информированию общественности и разъяснению выгод и преимуществ этого закона. Депутат говорил о многочисленных дискуссиях и согласованиях внутри пропризеденсткой фракции и выразил уверенности, что президент и парламент придут к приемлемой для украинского рынка форме изменений законодательства.

В сфере игорного бизнеса мы также наблюдаем нововведение - в первом чтении принят закон, возвращающий этому бизнесу статус легального. Андрей Холодов уверен, что цель этого законопроекта – не развитие игорного бизнеса, как такового, потому что Зеленский неоднократно отмечал свое негативное отношение к лудомании. По его мнению, самое главное -что казино разрешат открывать только в 5-ти звездочных отелях, которые получат это разрешение в качестве стимулирующего бонуса. Сегодня власть хочет стимулировать строительство 5-ти звездочных отелей и привлечение крупных сетевых "игроков" этого бизнеса. Поэтому мы говорим фактически об улучшении инвест и бизнесклимата в туристической и отельной отрасли. В Украину уже приходят Хилтон, Хаят и другие, а то что государство стимулирует их открытием казино -это хороший шаг. Что же касается автоматов, то их также перенесут в 3-х и 4-х звездочные отели, выведя из жилых кварталов.

Источник: https://censor.net.ua/n3172138
 
   
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Ищу больного китайца,который чихнет в верховной Раде,за высокое вознаграждение!!! Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 5728
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вот он точно не лох Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4933

свічка‏ @svecha62 3 ч.3 часа назад

Гарний приклад,Щеля!
Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец 27 січня подав у відставку,заявивши ,що "не може виправдати очікування людей".
42-річний Мар'ян Шарец - колишній актор і комік, є наймолодшим в історії ​​прем'єр-міністром Словенії.

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4598
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нар деп Холодов, это полуродственник Медведчука, который контролирует продажу левой табачки в Киеве и живет в Австрии.. просто, что б вы понимали, кто хвалит Зеленую Шмарклю..
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Ищу больного китайца,который чихнет в верховной Раде,за высокое вознаграждение!!! Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 5728
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Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 7902Мuд Роисси‏ @Fake_MIDRF 20 ч.20 часов назад
В Китае, меж тем, пипец: короновирус расползся по всей стране, и уже на границе с Россией. Появление его в РФ теперь - вопрос только времени:
Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 9344
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Зовсім недавно в моїй країні вірус СЛАБОУМСТВА кучу людей завалив і до тепер не зрозуміло скільки викарабкається, а ви мене тут кроновірусом якимось лякаєте
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сам в шоці!!!. така кількість зебілів, що треба починати щось робити..
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...бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться

https://itc.ua/news/deneg-net-vladelczam-domashnih-elektrostanczij-na-baze-alternativnyh-istochnikov-perestali-vyplachivat-dengi-po-zelyonomu-tarifu/

Денег нет: Владельцам домашних электростанций на базе альтернативных источников перестали выплачивать деньги по «зелёному» тарифу

«Мы имеем различные условия для мелких домашних и промышленных СЭС/ВЭС.
Крупные промышленные, уровень оплаты:
октябрь - 100%;
ноябрь - 80%;
декабрь - 30%;
январь - 40%.
Мелкие домашние, уровень оплаты в Тернопольской области:
октябрь - 0%;
ноябрь - 0%;
декабрь - 0%;

январь - 0%», - отметил глава профильного комитета.


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А прикидається бідолашною свого житла не має . БРЕХЛИВА ШЛЬОНДРА.

тут ось у Майямі знайшлась незадекларована хатинка Жулі Володимірівни, кажуть, шо навіть більша. ніж у Трампа. Покажить її своїй бабці, яка хоче за Жулю голосувати

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 8190
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На фото - вілла Les Cèdres на Лазурному березі. Її вартість - 200 млн євро. І ось стало відомо, що власником вілли, яку називають Найдорожчим будинком на Землі, став Рінат Ахметов. Олігарх, який сколотив статки в найбіднішій країні Європи, купує найдорожчий будинок на планеті.

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своим всем - остальным - закон - мы уже это проходили
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да да ну не руцкий я не разу - индеец - ВСЕ
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Так и есть.Его ЗАДАЧА делать всё,чтобы мировое сообщество побыстрее хер забило на Украину.Это же очевидно.Даже близкие Канада,Польша и страны Балтии скоро отвернутся с такой трусливой политикой.У каждой гибкости есть свой предел.
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Це в кого як. Все залежить від точки зору. Прийнято, наприклад, закон (1210), що змінює порядок адміністрування податків. Податкова отримає ширші права для визначення, що є прибутком (доходом). Бізнесу сподобається.Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 3509
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зебилам рейтинг не указ. у них телевизор есть.
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З короля контрабанди Альперіна, за розшук якого Зелена Шмаркля платив винагороду зняли браслет. Якщо це правда,то Моніка Оманська і Рябошапка мають проповзти на колінах по Інститутській,тримаючись за руки. За ними мають проповзти всі Слуги народу, які не проголосують за звільнення Рябошапки. А за ними Шабунін

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 6506
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І в шабуніна теж все улучшилось. Рохкає тихенько біля коритця.
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это пишут для внутреннего потребления зебобиков.
такое только им заходит - под сватов и велосипед.
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браслет знову наділи при рятівнику нації альперін став королем контрабанди,суди ще при петі зняли звинувачення з компаній злочевського а сам петя казав що коля - хороший хлопець хлопець,суддівську реформу Зеленського зупинила ВРП яка була сформована ще петром так що петіній мафії треба повзати на колінах.
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Ахаха) лично для товарища Холодова бизнес-климат значительно улучшился)) Также как и для известного всем ФОП Коломойского И.В., но он скромный и не хвастается)
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Та да) У Игорь Валерьича так все улучшилось шо уже кармани к носкам пришивает.
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Падение промышленного производства в Украине продолжает бить антирекорды последних пяти лет. За последние два месяца 2019 года ситуация не только не стабилизировалась, как предсказывали министерские чиновники и некоторые эксперты, но и усугубилась еще больше.
Теперь «тревожные звоночки» сменились вполне реальными рисками для финансового благосостояния страны, говорят эксперты, передает сегодня портал UBR.

Падение промышленного производства не несет ничего позитивного ни для экономики, ни для бюджета, ни в перспективе для курса гривны.
«Следствием падения промышленности будет падение экономики и ВВП, снижение поступлений в бюджет, которые необходимо будет покрывать либо за счет привлечения долга, либо за счет эмиссии, или же придется урезать бюджетные программы», - подметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
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нар деп Холодов, это полуродственник Медведчука, который контролирует продажу левой табачки в Киеве и живет в Австрии.. просто, что б вы понимали, кто хвалит Зеленую Шмарклю..
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Бо більш нікому та нічим похвалитися... Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 8079

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 9590

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.....Говорят , списка не предоставили до сих пор . Засекреченный какой то ,, этот список . Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 7076 .
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????
У нас что проходит конкурс под названием « кто глубже лизнёт» ?
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Нужньі переменьі холодов. Так вже тепла зима, тому СН з їхніми коментарями непотрібні.
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что-то много этого поца в новостях) чего на Кипре не сидится? вложенное в слуг нужно монетизировать пока дают)
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вот он точно не лох Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4933

свічка‏ @svecha62 3 ч.3 часа назад

Гарний приклад,Щеля!
Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец 27 січня подав у відставку,заявивши ,що "не може виправдати очікування людей".
42-річний Мар'ян Шарец - колишній актор і комік, є наймолодшим в історії ​​прем'єр-міністром Словенії.

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 4598
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Це ж треба мати смiливiсть та Гідність,насамперед.
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нє, ну а шо: коли всі тільки лають, то треба себе самому хвалити
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Підприємства зупиняються,зарплатню затримують,це мабуть і є той "бізнес клімат"?
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Ну поки шо для рідні Медведчука, - цей Холодов його кум.
Зебіли ще в черзі за зарплатою в 4000$
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Щоб здоров'я цього мандатованаго дауна покращувалось як бізнес-клімат в країні, а не в окремо взятого зебіла!
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Это как Путин о рашке лучшая страна, лучшая экономика, лучшее всё. И этот зебобик туда же. Эй лохи 43% это новости для вас радуйтесь.
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Який до біса бізнес клімат під час війни, коли проти України діє ембарго на постачання озброєння.
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Таки да ,, начал .. Арселор Миттал и табачные фабрики подтвердят . Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 5208 .
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Почему-то кроме нардепов от "СН" никто не заметил.
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1985 г., выступление секретаря обкома в Доме культуры перед рабочей аудиторией:
- ...И таким образом, товарищи, можно с уверенностью сказать: в этой пятилетке мы будем жить еще лучше!

Голос из заднего ряда:
- А мы?
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В каких конкретных цифрах это выражено, кто инвестировал, что построили, сколько рабочих мест создали, какую сумму налогов перечислили в бюджет?? Климат значительно улутшился это словесный понос не несущий никакой смысловой нагрузки. В данной ситуации это пропаганда, причём рассчитанная на люмпен уровня ниже среднего
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слало легче работать друзьям Зеленского и самому Коломойскому
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то-то я смотрю, что весь крупный бизнес бежит в последнее время из Украины.
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Благодаря ЗЕбилу
Небо стало голубее
Трава зеленее
Ночи светлее
Чернозем чернее...
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клімат рєшитєльно ізмєнілся - снігу за зиму ше не бачили
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Товарищ папуас, шо ты несешь? С другой стороны, стало легче перекрывать доступ к привату. Теперь можно все перегородить, чтобы нельзя было нормально зайти в помещение сотрудникам.
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кацапские золотари тролят слуг народа Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 6540

Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться - Цензор.НЕТ 5583
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