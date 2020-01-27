 Нардеп от "СН" Холодов: бизнес-климат в стране с приходом Зеленского стал улучшаться

Как передает Цензор.НЕТ, народный депутат фракции Слуга народа Андрей Холодов в эфире POLITEKA.TV назвал "историческим шагом" принятие "Закона о земле"
По его мнению, это очень непростой шаг, хотя к нему рано или поздно приходят все государства мира. Главное -чьи инвестиции будут привлечены к продаже земли и что они дадут для людей. Если народ не хочет, чтобы иностранные компании скупили их землю, то ограничение продажи 1000 га в "одни руки" как раз будут регулировать этот процесс в нужном направлении. Тогда местные аграрии смогут оптимально функционировать под защитой закона и развивать сельскую инфраструктуру. Если же в процесс войдут крупные международные холдинги, как это, например произошло в Аргентине, то мы потеряем среднего предпринимателя, и не будет создано столько рабочих мест, сколько создают местные небольшие компании. Таким образом, по мнению политика, важно сохранить в селе своего предпринимателя, которого 500-700 тыс грн прибыли в месяц на 1000 га позволят безбедно жить и думать о развитии села, где он инвестирует и привязан к этой земле. А вот тот кто скупит сразу по 10 тысяч гектаров, скорее всего в Украине жить не будет, так как это совсем другой объем оборотов и прибыли, а качество жизни за границей все же выше . Где инвестор будет тратить заработанные на украинской земле деньги? Владеющий 1000 га -с большой вероятностью в Украине, а 10000 - там, где и живет, т.е. за границей.
Комментируя вопрос журналиста о возражении общественности против продажи земли сельхозназначения, Холодов согласился, что этот законопроект действительно принимается слишком быстрыми темпами, а следовало бы больше внимания уделить информированию общественности и разъяснению выгод и преимуществ этого закона. Депутат говорил о многочисленных дискуссиях и согласованиях внутри пропризеденсткой фракции и выразил уверенности, что президент и парламент придут к приемлемой для украинского рынка форме изменений законодательства.
В сфере игорного бизнеса мы также наблюдаем нововведение - в первом чтении принят закон, возвращающий этому бизнесу статус легального. Андрей Холодов уверен, что цель этого законопроекта – не развитие игорного бизнеса, как такового, потому что Зеленский неоднократно отмечал свое негативное отношение к лудомании. По его мнению, самое главное -что казино разрешат открывать только в 5-ти звездочных отелях, которые получат это разрешение в качестве стимулирующего бонуса. Сегодня власть хочет стимулировать строительство 5-ти звездочных отелей и привлечение крупных сетевых "игроков" этого бизнеса. Поэтому мы говорим фактически об улучшении инвест и бизнесклимата в туристической и отельной отрасли. В Украину уже приходят Хилтон, Хаят и другие, а то что государство стимулирует их открытием казино -это хороший шаг. Что же касается автоматов, то их также перенесут в 3-х и 4-х звездочные отели, выведя из жилых кварталов.
В Китае, меж тем, пипец: короновирус расползся по всей стране, и уже на границе с Россией. Появление его в РФ теперь - вопрос только времени:
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«Мы имеем различные условия для мелких домашних и промышленных СЭС/ВЭС.
Крупные промышленные, уровень оплаты:
октябрь - 100%;
ноябрь - 80%;
декабрь - 30%;
январь - 40%.
Мелкие домашние, уровень оплаты в Тернопольской области:
октябрь - 0%;
ноябрь - 0%;
декабрь - 0%;
январь - 0%», - отметил глава профильного комитета.
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«Следствием падения промышленности будет падение экономики и ВВП, снижение поступлений в бюджет, которые необходимо будет покрывать либо за счет привлечения долга, либо за счет эмиссии, или же придется урезать бюджетные программы», - подметил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
У нас что проходит конкурс под названием « кто глубже лизнёт» ?
свічка @svecha62 3 ч.3 часа назад
Гарний приклад,Щеля!
Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец 27 січня подав у відставку,заявивши ,що "не може виправдати очікування людей".
42-річний Мар'ян Шарец - колишній актор і комік, є наймолодшим в історії прем'єр-міністром Словенії.
Зебіли ще в черзі за зарплатою в 4000$
- ...И таким образом, товарищи, можно с уверенностью сказать: в этой пятилетке мы будем жить еще лучше!
Голос из заднего ряда:
- А мы?
Небо стало голубее
Трава зеленее
Ночи светлее
Чернозем чернее...