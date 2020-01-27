 С начала суток 27 января враг 9 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщилм в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отметчается: "Пять обстрелов по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем;
в районе Кондрашовки Новой - минометный обстрел из 82-мм миномета;
рядом с Пивденным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Новотошковское - с 120-мм миномета - 5 мин.
Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
Но "некоторые" сейчас начнут ныть, что это всё ложь!!!
"Им" же так хочется смерти наших воинов, хотя и прикидываются патриотами...
и все.
и все сразу станет хорошо.
если сдохнут - Богу свечку со слоновью ногу!!!
я меньше молился в свое время, чтоб ябукевич сдох, чем сейчас - чтоб передох этот "богоизбранный" кагал.
рыгать.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·3 мин
Тільки вдумайтесь. Підрозділи росії зайшли на позиції, які займали наші війська ДО відведення.Ще раз, на наших позиціях росіяни.Яка різниця, чи вони потрапили туди через рослинність чи іншим чином?Якби там були наші війська, вони б туди не потрапили.Це "досягнення" вашого Зе
сводка от tZE (на 12:00)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
27.01.2020, 17:10 • 232 • 1 1
Вчера, 26 января вечером, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское.
Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассировочные пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации.
Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должен предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины.
Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения действующих договоренностей и недопустимости подобных действий.