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Все про:обстрел (8638) Донбасс (20528) операция Объединенных сил (2026)

 С начала суток 27 января враг 9 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщилм в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отметчается: "Пять обстрелов по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 9 мин, а также гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем;

в районе Кондрашовки Новой - минометный обстрел из 82-мм миномета;

рядом с Пивденным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотошковское - с 120-мм миномета - 5 мин.

Сегодня, 27 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3172135
 
 
 Топ комментарии
 
рыгать хочется от мерзкой пархатой рожи...
рыгать.
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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нам хочется смерти всего одного игруна на рояле...
и все.

и все сразу станет хорошо.
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Треба «болєє лучше» капітулювати, аби ху#ло та його бандитам було щонайкомфортніше вбивати українців, чи не так, шмарклі?
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То, что нет потерь - это хорошо!
Но "некоторые" сейчас начнут ныть, что это всё ложь!!!
"Им" же так хочется смерти наших воинов, хотя и прикидываются патриотами...
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нам хочется смерти всего одного игруна на рояле...
и все.

и все сразу станет хорошо.
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Тримаємо кулаки, повинно ж колись і пощастити: "Андрей Богдан, кстати, отдыхал в Китае в самый разгар эпидемии коронавируса. А ведь он может заразить всё руководство страны во главе с президентом. "
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***!
если сдохнут - Богу свечку со слоновью ногу!!!
я меньше молился в свое время, чтоб ябукевич сдох, чем сейчас - чтоб передох этот "богоизбранный" кагал.
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рыгать хочется от мерзкой пархатой рожи...
рыгать.
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Ось як виявиться що були поранені чи загиблі за цю добу, то я тебе тицьну носом в цей комнетар.
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а сколько убито на самом деле - завтра узнаем от Юсуповой...
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зелєбобіки називають її піарщицею і аферисткою.
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кого цікавить думка зомбованих мудаків?
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненним воїнам України скорішого одужання!!!
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·3 мин

Тільки вдумайтесь. Підрозділи росії зайшли на позиції, які займали наші війська ДО відведення.Ще раз, на наших позиціях росіяни.Яка різниця, чи вони потрапили туди через рослинність чи іншим чином?Якби там були наші війська, вони б туди не потрапили.Це "досягнення" вашого Зе

С начала суток 27 января враг 9 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4724
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Чтоб не забивать головы клоунской х...нёй - смотрим на реальную картину:

сводка от tZE (на 12:00)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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Из всех врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом… Ш/ Руставели.
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нада проста пиристать стрилять. проста напраста
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Оккупанты зашли на оставленные после разведения позиции ОС и сымитировали обстрел своих
27.01.2020, 17:10 • 232 • 1 1

Від початку доби 27 січня ворог 9 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1468
Вчера, 26 января вечером, украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское.

Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассировочные пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации.
Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должен предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных сил Украины.

Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции к разведению или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения действующих договоренностей и недопустимости подобных действий.
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Я не знаю яким негідником треба бути, коли обстріли не припиняются, майже кожного дня є вбиті і поранені ,а наше керівництво знову говорить про чергове розведення,односторонє відведеня.
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