 Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
"Установлено, что начальник расчета обслуживания самолетов и двигателей одной из частей Воздушных Сил ВСУ в течение 2019 года неоднократно похищал авиационный керосин с территории воинской части общим объемом 660 литров, чем нанес материальный ущерб в размере более 16 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования ущерб государству возмещено в полном объеме.
Дело по офицера-вора направлено в суд.
Напоить его тем керосином да и все дела.
https://youtube.com/watch?v=7mB3DhHV0yk
Це ж яка в нього вдома карасінова лампа?
Вперда така вперда 32
Капитан, ау!
Почему Рим завоевал весь известный на то время и правил им и почему побеждал? В армии не было случайных людей, которые на заработках. Побежал легион, знамя потерял - каждый десятый в строю ложил голову на плаху. Децимация! Барыги бежали - воины воевали!
Соросятам не понять - у них одна мера привлечения! ЗАРПЛАТА, ПРЕМИИ, СОЦПАКЕТ... Вот только извините дебилы - за ЭТО не умирают!
Поэтому армия и не любит добровольцев - те не крадут...
"Мы пили всё, включая политуру,
И лак, и клей,
Стараясь не взболтнуть,
Мы спиртом обманули пулю-дуру,
Так что ли умных нам не обмануть?"
- керосин менял на политуру
- политуру менял на клей
- клей менял на спирт
- спирт менял на виски
- вискарем платил за очередное звание
Это если жена и дочь мордой не вышли!
Те, у кого свой реактивный самолёт, покупать такое не станут.
Продавать автомобилистам, чтобы что-то бодяжили, рискуя убить движок ?