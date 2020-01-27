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Все про:армия (7629) ВВС (200) воровство (576) правоохранительные органы (854) Военная прокуратура (824)

 Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура

Военная прокуратура Киевского гарнизона завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту кражи капитаном ВСУ военного имущества в условиях особого периода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

"Установлено, что начальник расчета обслуживания самолетов и двигателей одной из частей Воздушных Сил ВСУ в течение 2019 года неоднократно похищал авиационный керосин с территории воинской части общим объемом 660 литров, чем нанес материальный ущерб в размере более 16 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования ущерб государству возмещено в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лейтенант, продававший украденное в части дизтопливо, задержан на Луганщине, - военная прокуратура. ФОТО

Дело по офицера-вора направлено в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3172132
 
 
 Топ комментарии
 
650 літрів?!
Це ж яка в нього вдома карасінова лампа? Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7429
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Почему сразу украл? Взял во временное пользование (с)
Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2671
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Странно что не прапорщик.
Напоить его тем керосином да и все дела.
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Статевий орган використати замість фітиля.
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Почем такая несправедливость, военному наручники а министру повышение зарплаты чтоб не крал!!! А у военного наверное дети и зарплата не 36 000 в месяц!!!
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На передке десятками тонн воруют, списывая на боевые действия.
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От поймали так поймали! Точно говорят украл на копейку -в тюрьму. На милионы- зеленое одеяло и востоновление в должнлсти.
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Брехня .. Зеля сказал что с воровством в армии покончено .. А предзидзенту нельзя не доверять . Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 753 .
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650 літрів?!
Це ж яка в нього вдома карасінова лампа?
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Дизельная ))) 1/3 разводится с ДТ, больше нельзя спалишь движок...зато машина летает
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Почему сразу украл? Взял во временное пользование (с)
Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2671
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ваєнай пракуратурє за що гроші платать?! за 650л кєрасіна?! Я вважав що Віктор Чумак розумна людина, невже помилився?!
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А может он детям, в авиамодельный кружок этот керосин нёс.
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Який особовий період і хто його оголошував?
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Воєнний стан було зпроваджено з 28 листопада до 27 грудня 2018 року, а крав він кірісін на протязі 19 року.

Вперда така вперда Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 306132
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Теперя так война с засрашкой называица по ЗЕлебобиковскому- " АСОБЫЙ ПЕРИАД"
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Ого 0.65т слил. Куда столько-то?
Капитан, ау!
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И это все, заметьте, в особый период, когда танковые полчища неприятеля рвутся к столице нашей Родины, Киеву! В принципе - только военный трибунал на месте и расстрел перед строем всей части. И сразу количество крахж уменшится, а количество рапортов об отставке увеличится. Резко!
Почему Рим завоевал весь известный на то время и правил им и почему побеждал? В армии не было случайных людей, которые на заработках. Побежал легион, знамя потерял - каждый десятый в строю ложил голову на плаху. Децимация! Барыги бежали - воины воевали!
Соросятам не понять - у них одна мера привлечения! ЗАРПЛАТА, ПРЕМИИ, СОЦПАКЕТ... Вот только извините дебилы - за ЭТО не умирают!
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Не прапор а Орла, і легіон розформовували.
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Не накручивай себя, чуваку теперь майора дадут, вот увидишь.
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Хотел сказать, за ваши ценности - не умирают!
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У меня друг служил в воинской части , номер не помню, та , что была из Крыма вывезена короче, там почти все офицеры от малого до комбата ****** топливо годами!!!!!
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Это по всей армии так - поэтому и пришлось в 2014 году Бене армию заправлять!
Поэтому армия и не любит добровольцев - те не крадут...
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Треш -))Уявляю собі - в німецькій пресі - хауптманн люфтваффе вкрав 600 літрів гасу .. Офицер ВСУ украл из воинской части 650 литров авиационного керосина, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9917
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А для чего ему авиационный керосин?

"Мы пили всё, включая политуру,

И лак, и клей,

Стараясь не взболтнуть,

Мы спиртом обманули пулю-дуру,

Так что ли умных нам не обмануть?"
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Объясняю для непонимающих..
- керосин менял на политуру
- политуру менял на клей
- клей менял на спирт
- спирт менял на виски
- вискарем платил за очередное звание
Это если жена и дочь мордой не вышли!
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Ну и куда продавать левый авиационный керосин ?
Те, у кого свой реактивный самолёт, покупать такое не станут.
Продавать автомобилистам, чтобы что-то бодяжили, рискуя убить движок ?

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Який жах!! Про суддів - хабарників, яких роками судять, про діамантових прокурорів, про залізничних та нафтогазових шахраїв, про мерів - запроданців - не пишуть!! НЕМА ЧОГО! А вот НОВИНА ДНЯ - вкрали керосину на 500 доларів! Цензор Нет- повага та співчуття Головному редактору...
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