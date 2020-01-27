 ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Йозвяк.
В ніч на 25 січня в Деснянському районі Києва біля одного із закладів відпочинку командир розвідки незаконного збройного формування «Оплот» поранив дільничного офіцера поліції. Про це повідомляє департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.