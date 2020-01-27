 ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Йозвяк.

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