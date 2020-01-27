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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк

Европейский совет 28 января планирует добавить в санкционный список семь человек, участвовавших в организации региональных выборов в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. 7 способствовали и участвовали в региональных выборах в сентябре в Крыму", - написал Йозвяк.

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ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172129
 
 
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ЕС планирует внести в санкционный список семь человек в связи с агрессией России против Украины, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6951
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Сюр. ЕС добавляет санкций - зебилы наоборот снимают.
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