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 Подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Левин изменил внешность, - полиция Болгарии

Болгарские правоохранители заявили, что подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин изменил внешность.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на заявление болгарской полиции, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что подозреваемый изменил внешность так, что был не похож на фото из Интерпола. В полиции отметили, что Левина удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев.

Также сообщается, что при задержании у него изъяли два паспорта. По данным правоохранителей, Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 год, пешком перейдя границу, в самой Болгарии он нигде не регистрировался.

Как сообщалось, 24 января на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию подозреваемого Левина.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.

21 января 2020 г. фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172127
 
 
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Идиот. Внешность изменить ума хватило, а отпечатки кислотой смыть - нет.
Браво европейской полиции.
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