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 КС не будет рассматривать конституционность законов об "особом статусе" Донбасса и амнистии наемников РФ, - постановление суда

Большая палата Конституционного суда Украины приняла постановление об отказе в открытии конституционного производства относительно трех законов Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

27 января Большая палата КСУ отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной Рады VIII созыва.

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В частности, депутаты просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, 12 декабря 2019 года депутаты Верховной Рады продлили на год закон об "особом статусе" Донбасса.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Источник: https://censor.net.ua/n3172125
 
   
 Топ комментарии
 
не хотят быть зелеными соучастниками
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Це знатний зашквар. Виявляється, що Зеленському промови пишуть на росії

КС не будет рассматривать конституционность законов об "особом статусе" Донбасса и амнистии наемников РФ, - постановление суда - Цензор.НЕТ 1104
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звісно, бо прийшлося перевішати всю зедрисню
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Да ні. Коли би не хотіли брати участь в цій хєрня, то визнали б закони не конституційними. А тепер взагалі розглядати не будуть. Тобто засцяли приймати рішення і просто СПРИГНУЛИ.
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Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит

Это важно )
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Тобто зебіли гнали на пєцю, а самі підтримують такий закон?🙄
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єдиний недолік пеці - його явно виявлена українська державницька позиція
єдина "чеснота" бубочки - його явно виявлена антиукраїнська позиція
все інше - мішура
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Єдиний недолік Меті , - що він гроші, владу і себе любив більше ніж Україну.
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это в любом случае лучше, чем ненависть к украине от моники
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Зрада усиленно распространяла только вырезки из закона, "случайно" забывая указать это

"вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины"
В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Источник:https://censor.net.ua/n3172125"

А эта добавка многое меняет, но закон уЗеленские могут начать выполнять, как начали выполнять Минские соглашения на условиях Х****...
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Время большой распродажи.
Продается все.
Конституционный суд со скидкой.
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Це знатний зашквар. Виявляється, що Зеленському промови пишуть на росії

КС не будет рассматривать конституционность законов об "особом статусе" Донбасса и амнистии наемников РФ, - постановление суда - Цензор.НЕТ 1104
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Еще одно подтверждение кому служит КС. Для них главное не законность, а интересы тех, кто им дал хлебную должность.
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Список тех, кто подавал в КС запрос!
Причина отказа!
Так для информации.
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а на хера такой КС нужен ? лимонные зарплаты получать и жопой не рисковать ?
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Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит... Дают - значит - дорогу путину.... это чистый янукович... монархия бандита Бени
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Новость ни о чем. Никакой информации.
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йа так понімаю, шо ті закони признані КС конституційними
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Поумолчанію... Причому вони, типу, тут ні до чого. Конституцію і закони України, не порушували...
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я не понял. это у суда мыролюбство или реформизм?
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