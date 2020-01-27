EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  734  4
Все про:Киев (18481) минирование (890) прокуратура (3821)

 Правоохранители задержали киевлянина, сообщившего о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который анонимно сообщил утром 25 января о подготовке взрыва на станции метро "Крещатик". Прокуратура сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности - ИФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, станция "Крещатик" в Киеве утром 25 января была закрыта на вход и выход, также не работала пересадка из-за анонимного звонка о минировании. Впоследствии появилась информация об открытии станции. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

Вечером 24 января несколько станций Киевского метрополитена также были закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывчатку не нашли, метро в Киеве работает в обычном режиме

Источник: https://censor.net.ua/n3172123
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Довічне козлу,щоб інші сапери задумались Правоохранители задержали киевлянина, сообщившего о минировании станции метро "Крещатик" в субботу - Цензор.НЕТ 6633
 показать весь комментарий
 
 
и шо?аваковцы не могут ему подкинуть взрывчатку и засадить?как в деле шеремета-там мигом нашли пол мины
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх