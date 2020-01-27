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Все про:Афганистан (210) Талибан (35) крушение (475)

 Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за крушение в понедельник пассажирского самолета в провинции Газни на востоке Афганистана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили афганские СМИ.

Талибы заявили, что сбили самолет, принадлежащий, по их утверждениям, американской разведке.

"Американский самолет, выполнявший разведывательный полет был подбит во второй половине дня в понедельник в районе населенного пункта Саду-Хейл уезда Дих-Як провинции Газни. Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США (ЦРУ)", - приводят СМИ заявление представителя талибов Забихуллы Муджахида.

Афганское телевидение сообщило ранее, что самолет упал на территории, подконтрольной талибам.

На борту самолета, следовавшего из Герата в Нью-Дели, по предварительным данным, находились 110 человек.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил агентству Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев пострадали при нападении на молдавский вертолет в Афганистане

Источник: https://censor.net.ua/n3172122
 
 
 Топ комментарии
 
Такі самі дятли, як і совки, які збили корейський Боінг, мотивуючи це тим, що це літак розвідки...

До речі, з приводу МН-17 москалі ж теж писали, що це був літак з уже загруженими трупами і це провокація ЦРУ...
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Они там совсем охренели? Устроили челлендж какой то
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Они там совсем охренели? Устроили челлендж какой то
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Так вроде уже было сообщение, что это борт ВВС США упал...
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Фото есть в сети, их транслируют все мировые агентства.
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Такі самі дятли, як і совки, які збили корейський Боінг, мотивуючи це тим, що це літак розвідки...

До речі, з приводу МН-17 москалі ж теж писали, що це був літак з уже загруженими трупами і це провокація ЦРУ...
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разведовательный...
Цензор, - не тормози...



Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

В #Афганистане в провинции #Газни на территории подконтрольной #талибам рухнул американский военный самолет. Все кто находился на борту погибли. Ранее сообщалось, что это был гражданский борт и в нем находилось более 80 чел. Теперь выяснилось, что это военный самолет ВВС #США
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1221802860788244480





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E-11A - американский самолет. но талибан и то честнее наших #мышебратьев коцабов.

Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет - Цензор.НЕТ 4550
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Сбит самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Northrop Grumman E-11A на базе пассажирского Bombardier Global 6000.


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Герат - Дели давно сел, хоть и с опозданием на 4.25.
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А хто у них друг? Той і збив цей літак. Це зробили рашисти і до Ванги не ходи. Самі ніби борються з терористами, а самі териристи № 1 у світі. Перед американцями повзають і запевняють, що їх чіпати не будуть і цього ж вимагають від американців. І американці на це ведуться. А московіти то від імені "ДНР", то від "іранців",то від "талібів", збивають літаки.
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Пентагон обнародовал новую информацию о числе пострадавших в результате иранского ракетного удара по объектам армии США в Ираке. Ведомство сообщило о 34 военных, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Изначально власти и лично Дональд Трамп утверждали, что раненых среди американских солдат не было вовсе, а неделю назад Пентагон распространил данные о 11 пострадавших. Такой подход к предоставлению информации вызвал шквал критики со стороны экспертного сообщества США и американских СМИ. Аналитики полагают, что подобные действия оборонного ведомства, в частности, свидетельствуют об отсутствии последовательной политики Вашингтона на Ближнем Востоке.
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