 Талибан взял на себя ответственность за сбитый на востоке Афганистана пассажирский самолет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили афганские СМИ.
Талибы заявили, что сбили самолет, принадлежащий, по их утверждениям, американской разведке.
"Американский самолет, выполнявший разведывательный полет был подбит во второй половине дня в понедельник в районе населенного пункта Саду-Хейл уезда Дих-Як провинции Газни. Самолет был уничтожен со всей его командой и экипажем, включая главных офицеров разведки США (ЦРУ)", - приводят СМИ заявление представителя талибов Забихуллы Муджахида.
Афганское телевидение сообщило ранее, что самолет упал на территории, подконтрольной талибам.
На борту самолета, следовавшего из Герата в Нью-Дели, по предварительным данным, находились 110 человек.
При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил агентству Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.
В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.
Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.
В Центральном командовании США данные о сбитом именно американском самолете не комментируют.
Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в афганской провинции Газни.
До речі, з приводу МН-17 москалі ж теж писали, що це був літак з уже загруженими трупами і це провокація ЦРУ...
Цензор, - не тормози...
Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
В #Афганистане в провинции #Газни на территории подконтрольной #талибам рухнул американский военный самолет. Все кто находился на борту погибли. Ранее сообщалось, что это был гражданский борт и в нем находилось более 80 чел. Теперь выяснилось, что это военный самолет ВВС #США
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1221802860788244480
https://www.youtube.com/watch?v=r01ys2QryiQ
https://www.youtube.com/watch?v=BkKtzlbLqWs
https://www.youtube.com/watch?v=M-mOS_bXsPE