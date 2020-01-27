 Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпуса ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".
В 2016 году после полученного ранения в голову мужчина был комиссован.
Ища работу, в конце 2019 он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители.
В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
Потому что в ДНР только ростовские колбаски из акрила.
Каменяр
@hu_lviv
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52 хв
В Києві бойовик днр стріляв в поліцейського. Його заарештовано.
Теж мені проблему знайшли. Через півроку приїде стріляти знову, але вже з гранатометом.
Буде гатити по всім навколо.
Зеля виміняє за якогось таксиста-баригу, або пенсіонерку-розвідницю.
Ждут сигнала от медведчука.