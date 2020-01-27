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Все про:Мариуполь (3709) СБУ (14280) терроризм (18174) Донбасс (20528) Торецк (77)

 Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ. ФОТО

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста "ДНР", который в течение двух лет обстреливал позиции украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с началом вооруженной агрессии РФ против Украины житель Горловки присоединился к пророссийским террористам. Как стрелок-гранатометчик он входил в так называемый "1 армейский корпуса ДНР" и принимал активное участие в боях вблизи Горловки в направлении Торецка и вел обстрелы с позиций "Шанхай" и "6\7".

В 2016 году после полученного ранения в голову мужчина был комиссован.

Ища работу, в конце 2019 он прибыл в Мариуполь, где его задержали правоохранители.

В рамках открытого уголовного производства задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Террорист ДНР, участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172113
 
 
 Топ комментарии
 
Снова рыло замазанное... Та шо ж такое?
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Война - войной, а как жрать захотел - приперся в Свободную Украину! Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ - Цензор.НЕТ 35
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по другому низя. тамжынашилюди - онизамыр.
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Почему импотенты судят сепаров которые убивали и калечили Украинцев судят по такой статье ? у свинорылых сразу бы 20 отгреб !!! Какого хрена у нас так судят -- там ст 111 в легкую Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ - Цензор.НЕТ 180
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Ст111

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
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Отдать родственникам погибших ..Так сказать на поруки.
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он его не только поймёт и простит, он готов его даже наградить, да вот народ не поймёт...
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Война - войной, а как жрать захотел - приперся в Свободную Украину!
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За колбаской из мяса...
Потому что в ДНР только ростовские колбаски из акрила.
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Есть там в РНБО еще места? Подходящий кадр...
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Каменяр
@hu_lviv
·
52 хв

В Києві бойовик днр стріляв в поліцейського. Його заарештовано.

Теж мені проблему знайшли. Через півроку приїде стріляти знову, але вже з гранатометом.
Буде гатити по всім навколо.

Зеля виміняє за якогось таксиста-баригу, або пенсіонерку-розвідницю.
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Блин, ну все тут такие умные собрались. Вот просто интересно, хоть у кого-нибудь здесь есть намек в голове на реальный план по возвращению оккупированных территорий? Или их отдать и забыть надо? Если все же возвращать, то с людьми, или без? Если с людьми, то тогда как в Германии - там те кто был в тюрьмах за прозападные взгляды и те, кто в Штази служил живут в одной стране. Им приходится это делать. А если без людей возвращать - то куда их деть и причем так, чтобы Украину потом не обвинили в геноциде и не ввели санкции покруче, чем к рашке и чтобы после этого мы не оказались в жо...е, похуже чем в этой самой рашке? Я охреневаю от того, какие здесь великие политики с геостратегическими языками собрались! Языком поляпать -нефиг делать, а вот подумать!!!
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Падумалі ! Панять і прастіть? А можливо по всій суворості закону, щоб іншим неповадно було.
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у меня есть . нахер закрыть все кппв никаких пенсий и соц выплат до деокупации ни воды ни света ни газа короче полная изоляция на один выстрел отвечать сто залпов. обьявить территории окупированными. ждать пока сепары выдохнут и кацапам это надоест строить силь ную украину профит
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Ну шож ты всех под одну гребенку? Возвращать территорию надо. С людьми. Но не со всеми. Кого в тюрьму, кого на высылку до РФ. А геноцид на оккупированных уже идет. Вот его и надо остановить.
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Усьо.. десь на Криму, ФСБ вже ловлять хохла із нашим паспортом, на обмін...
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Знаешь когда у нас нация сложится, когда такие как ты перестанут украинцев хохлами называть!
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а как называть чмо которое ездит отдыхать или работать в Крым и на раисю?
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И правильно меняют! Все гавно нужно скорее туда отправить, чтобы они там жралиэту самую ростовскую колбаску, а не на шее у налогоплательщиков Украины сидели и за мои же бабки баланду здесь жрали! Пусть как пауки в банке там сами друг друга пережрут!
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шлепнуть гада при попытке к бегству
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Сепары разъезжаются по всей Украине.
Ждут сигнала от медведчука.
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Не дождутся. Суркова больше нет, Медведчука тоже скоро не будет. Как в "Kин-дза -дза" - скрипач не нужен...
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Ища работу, в конце 2019 он прибыл в Мариуполь, после ранения в голову пришел в здание службы, его спросили, что делать умеешь, на что получили ответ, гранатометчик я знатный.
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скоро пушиліна або гіркіна влада па оманським даговарьоннастям з ****** головою держадміністрації Маріуполя призначуть бо сєпари вже в Україні дуже себе вільно почувають...
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Не, как кого из волонтеров или ветеранов задерживают то размещают фото на всю да ещё и видио снимут. Как задерживают подобную гадость то морду всегда замыливают, а людям надо бы знать где вот такие кадры живут и ходят.
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