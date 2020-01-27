 "Жертв на фронте стало больше, чем в прошлом году, а Зеленский просит "не постреливать", - Билецкий

По сравнению с январем прошлого года, количество убитых возросло, а украинская армия продолжает терять свои позиции.
Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем блоге для издания "Украинская правда" после выступления Владимира Зеленского 26 января.
"Жертв больше, чем даже за тот же период прошлого года. 11 погибших солдат за неполный месяц январь, что в 4 раза больше: в январе 2019-го было трое погибших, в феврале - 8. Новогодне-рождественские перемирия в предыдущие несколько лет почти всегда выдерживались. Вчера - двое погибших бойцов. Антон Хоба, 58 ОМПБр и Евгений Щуренко, 28 ОМБр", - заявил политик.
По словам Билецкого, пользуясь слишком лояльной политикой Украины, противник сейчас пытается занять выгодные позиции и регулярно нарушает "режим тишины". Политик также считает, что президент Владимир Зеленский проблему намеренно умалчивает, чтобы не срывать переговоры в рамках Минских договоренностей.
"В обращении президента, в котором Владимир Зеленский наконец признал обострение, - ни слова о том, кто виноват, кто стреляет, кто нарушает "договоренности". Зеленский даже имена погибших назвать не решился. Его вывод - война продолжается, и еще большим трудом надо пытаться ее завершить. Он уверен, что просто надо "прекратить постреливать". Еще больше. Чтобы, уже очевидно попав в ловушку, подписать очередной Минск, который окончательно посадит Украину на российскую цепь под активное одобрение Европы и США", - написал Билецкий.
Лидер "Национального Корпуса" заметил, что Россия демонстративно не выполняет договоренности, достигнутые во время переговоров в Париже в "нормандском формате", а тем временем позиции украинской армии ухудшаются. Он также назвал политику действующей власти относительно Донбасса инфантильной.
"Вместо разведения - отвод. После Нормандской встречи нам обещали полную тишину и режим прекращения огня. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять - тактика провалилась. Результат - 30 погибших от начала разведения, и как следствие - ухудшение позиций украинских военных. Огонь продолжается и в районе Золотого-4, которое ради приятной глазу президента и общества статистики теперь называют в отчетах Хутор Вольный. На других участках разведения - в районах Богдановки и Петровского тоже стреляют", - рассказал Андрей Билецкий.
Напомним, 26 января Президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в зоне ООС и заявил, что для достижения мира Украина должна прилагать еще больше усилий. В частности, гарант Конституции отметил необходимость прекратить огонь.
(бо про зради, зашквари та проблеми не можна буде навіть пошепки говорити, а новини будуть лише ухвалені СН)
Під обстріли, щоб на власній шкірі прильоти відчув.
(насправді *****)
мудило, пукінський раб, онук дєвовоєвальщиків, бидло совєцьке. Ще раз в'якнеш - будеш деактивований.
Верховный Главнокомандующий наконец-то заметил всплеск гибели военных в зоне проведения ООС. И тут без сарказма стоит отметить, что сам факт внимания президента Украины не может не радовать, не радует причина, но это совсем другая тема для разговора. Президент Зеленский отреагировал на гибель двух военных в зоне ОООС и это уже плюс.
Об этом в своем блоге пишет военный волонтер, блогер Юрий Бирюков.
Он отмечает, правда предшествовало такому вниманию несколько вещей. Сначала военным жестко и ультимативно «закручивали гайки» по превентивным мерам и работе «ответки». Потом военных принудительно отвели с трех участков фронта. А на фронте продолжают гибнуть, потому что России на все эти мирные инициативы глубоко плевать.
«Меня сильно напрягает оптимизм нашего Верховного Главнокомандующего по усилению и углублению, расширению и удлинению мирных инициатив. Уже б и собачка Павлова догадалась бы, что не работает», - возмутился волонтер. Он добавляет, еще один существенно важный момент - за год погибло не 11 военных, как написал в своем посте президент Зеленский, погибло 14 военнослужащих и это уже не «какая разница».
Притчи Соломоновы. 25:21
😇
https://www.youtube.com/watch?v=x8E_uJlP3Mo
Він так само несе відповідальність за Вовочку...
А. Данте