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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4397) перемирие (1132) Билецкий (151)

 "Жертв на фронте стало больше, чем в прошлом году, а Зеленский просит "не постреливать", - Билецкий

Президентская стратегия мира любой ценой принесла результаты: власти все сложнее скрывать обострения на фронте.

По сравнению с январем прошлого года, количество убитых возросло, а украинская армия продолжает терять свои позиции.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем блоге для издания "Украинская правда" после выступления Владимира Зеленского 26 января.

"Жертв больше, чем даже за тот же период прошлого года. 11 погибших солдат за неполный месяц январь, что в 4 раза больше: в январе 2019-го было трое погибших, в феврале - 8. Новогодне-рождественские перемирия в предыдущие несколько лет почти всегда выдерживались. Вчера - двое погибших бойцов. Антон Хоба, 58 ОМПБр и Евгений Щуренко, 28 ОМБр", - заявил политик.

По словам Билецкого, пользуясь слишком лояльной политикой Украины, противник сейчас пытается занять выгодные позиции и регулярно нарушает "режим тишины". Политик также считает, что президент Владимир Зеленский проблему намеренно умалчивает, чтобы не срывать переговоры в рамках Минских договоренностей.

"В обращении президента, в котором Владимир Зеленский наконец признал обострение, - ни слова о том, кто виноват, кто стреляет, кто нарушает "договоренности". Зеленский даже имена погибших назвать не решился. Его вывод - война продолжается, и еще большим трудом надо пытаться ее завершить. Он уверен, что просто надо "прекратить постреливать". Еще больше. Чтобы, уже очевидно попав в ловушку, подписать очередной Минск, который окончательно посадит Украину на российскую цепь под активное одобрение Европы и США", - написал Билецкий.

Лидер "Национального Корпуса" заметил, что Россия демонстративно не выполняет договоренности, достигнутые во время переговоров в Париже в "нормандском формате", а тем временем позиции украинской армии ухудшаются. Он также назвал политику действующей власти относительно Донбасса инфантильной.

"Вместо разведения - отвод. После Нормандской встречи нам обещали полную тишину и режим прекращения огня. Прошло уже достаточно времени, чтобы понять - тактика провалилась. Результат - 30 погибших от начала разведения, и как следствие - ухудшение позиций украинских военных. Огонь продолжается и в районе Золотого-4, которое ради приятной глазу президента и общества статистики теперь называют в отчетах Хутор Вольный. На других участках разведения - в районах Богдановки и Петровского тоже стреляют", - рассказал Андрей Билецкий.

Напомним, 26 января Президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель двух украинских военных в зоне ООС и заявил, что для достижения мира Украина должна прилагать еще больше усилий. В частности, гарант Конституции отметил необходимость прекратить огонь.

Источник: https://censor.net.ua/n3172112
 
   
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Президент Зеленский- очень недалекий в умственном развитии человек.
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Это патамушто, ему далеко мама не разрешала
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Он просто фиговый листок для портновых, богданов, медведчуков которые щас управляют Украиной. Его умственные способности не имеют никакого значения.
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недостаток серого вещества компенсируется умением игры х..ем на рояле... успех в приматов и обезьян сыгранной ролью в примитивном кино.
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Электорат его недалекий. Если зеля там - то он уже далеко не умственно отсталый. Я ж говорил его прихильникам: критикуйте Порошенко, требуйте, вам никто не запрещает, страна свободная, но менять его нет смысла, отбросьте эмоции. Ну вот, и "понижение" тарифов получили, и "прекращение" войны, а ФОПы еще и "подарок" в виде кассового аппарата...
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Плюс на підході "потужне покращання" і "щасливе життя"
(бо про зради, зашквари та проблеми не можна буде навіть пошепки говорити, а новини будуть лише ухвалені СН)
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А модераторы на Цензор , что вам ответили ? Поддержали ?
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За безобидный комментарий могут забанить , откровенное унижение и оскорбление - в порядке вещей и приветствуется.
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белецкий платная шлюшка - "сделавшая це разом". Накой с него лепят лидера оппозиции непонятно. Вернее понятно.
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Ти краще не про Білецького, а про ситуацію грудня-січня свою думку напиши. Підтримуєш те, що робить зєля в зоні ООС?
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Бєлецкий несе повну відповідальність за те що зараз вдбувається. Повну. Коли ідіота просять не сунути пальці в розетку а воно все одно вілізло і тепер ходить облічає.
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Один Билецкий погоды не сделал бы, если б не открытые рты зеленых лохов. Виноваты 73% идиотов.
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в єтом 73% хоре белецкий был одним из основных солистов.
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видно плохо на колени стал янелох... раз война продолжается!
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Этот лидер нациАнального корпуса постоянно на Пороха грязь накидывал, а теперь ему открылись вдруг глаза, что власть антиукраинская?
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именно. Ему покаятся надо за то что привел к власти антиукраинских гнид а не обличать теперь.
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Та це у "Слуг народа" з"явилась тема Авакова, а у нацжени Авакова з"явилась тема янеЛоха!
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Бо Зелю потрібно самого в окопи.
Під обстріли, щоб на власній шкірі прильоти відчув.
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Осторіжно! Такий комент можуть розцінити як покушіння на Ослобородька!
(насправді *****)
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Ану геть за парєбрік, щоб аж мова з рота теліпалася!
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за такий комент можуть не лише забанити.
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кацапчику, налаштуй свій гугл-транслейт.
мудило, пукінський раб, онук дєвовоєвальщиків, бидло совєцьке. Ще раз в'якнеш - будеш деактивований.
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обережно, за подібні слова дехто ледь на нари не потрапив.
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Выражение рожи, когда путевка на Хайнань сгорела))
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зе не настолько тупой. скорее всего он очень мощно проплачен за эти "разведения". чем заканчивается умиротворение агрессора - учебник истории в помощь.
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Дык задача зебильного закрепить завоевания рашки, и снять с неё полезные санкции... Порох зарабатывал на крови, а зебил на сдаче интересов Украины на международной арене. По замыслу фсб(и зебильного сутенёра в т.ч), нужно довести ситуацию в стране до абсурда, чтобы отвернулись от Украины все союзники, и ращка узаконила свои завоевания
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Бирюков: погибло не 11, погибло 14 военнослужащих, но нашему новому «какаяразница»

Верховный Главнокомандующий наконец-то заметил всплеск гибели военных в зоне проведения ООС. И тут без сарказма стоит отметить, что сам факт внимания президента Украины не может не радовать, не радует причина, но это совсем другая тема для разговора. Президент Зеленский отреагировал на гибель двух военных в зоне ОООС и это уже плюс.

Об этом в своем блоге пишет военный волонтер, блогер Юрий Бирюков.

Он отмечает, правда предшествовало такому вниманию несколько вещей. Сначала военным жестко и ультимативно «закручивали гайки» по превентивным мерам и работе «ответки». Потом военных принудительно отвели с трех участков фронта. А на фронте продолжают гибнуть, потому что России на все эти мирные инициативы глубоко плевать.

«Меня сильно напрягает оптимизм нашего Верховного Главнокомандующего по усилению и углублению, расширению и удлинению мирных инициатив. Уже б и собачка Павлова догадалась бы, что не работает», - возмутился волонтер. Он добавляет, еще один существенно важный момент - за год погибло не 11 военных, как написал в своем посте президент Зеленский, погибло 14 военнослужащих и это уже не «какая разница».
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Хм... Аваков дав наказ Бєлєцкому погавкувати на Зеленського.
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Скоро почне гарчати як навіженний - там під аваковим хтось з СН ніжку стільця підрізає.
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Нужно отвести войска в Галичину, и война прекратиться, или вааще сдаться лугандонии
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даже в этом случае война не прекратится. зелебобики в составе рюцькой армии будут мутить против Польши, Румынии и т.д.
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Білецьке - це результати і твого "сдєлалі вместє". Ця кров тепер і на твоїх руках.
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Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его.
Притчи Соломоновы. 25:21
😇
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Пам"ятаємо Чапліна - він дуже вдало цитував біблію - і головне, з позиції лінії партії.
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Чорти вже з ним, забудь про цю падлюку...))
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а ведь ему верили многие, печально(
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Звернення офіцера ЗСУ до Зеленського - Ми можемо втратити країну!
https://www.youtube.com/watch?v=x8E_uJlP3Mo
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Кому ещё не понятно , что евреям на с рать , на украинцев ?
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Ответку в десятикратном размере нужно давать. Вот тогда подумают стоит ли стрелять.
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Зебилов выносить надо. Это правительство предателей.
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Так і є, ніякого "развєдєнія" не здійснюються з боку москалів/колаборантів. Зелені некомпетентні настільки, що не можуть зробити ніяких висновків та відповідно рішучих дій, а намагаються дезінформацією та замовчуванням приховати існуючий стан речей.
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Какие вы хохлы дэбили , выбрали себе в президенты еврея и удивляетесь почему погибло больше украинцев за январь 2020 чем за аналогичный период прошлого года?
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Билецкий, "по сравнению с январем прошлого года количество погибших возросло" - в этом твоя прямая вина. Ты, п@дло, топил против Порошенко, используя методички *****! Поэтому, БЛЦК - ПНХ!
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Поэтому, БЛЦК - ПНХ! И слава евреям . Так тебе надо было закончить своё писание
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Білецький і такі як він самі запевняли зелебобів, що гірше вже не буде..
Він так само несе відповідальність за Вовочку...
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Так орки внутри уже в украинцев простреливают.
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А самому Билецкому надо бы вспомнить, какое количество ветеранов войны на Донбассе он обещал собрать для контроля за соблюдением режима "тишины" в Золотом-4, в ответ на тогда ещё намерениеЗеленского отвести наши войска? Вспомнил? То то и оно...Бла-бла-бла,наше всё...
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Не скупись на обещания, но сдерживай лишь немногие из них, и ты будешь торжествовать над врагами.
А. Данте
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Мир любой ценой заканчивается только полным поражением и рабством ! Другого не бывает в принципе,если комика выбрали вождем,так он на генетическом уровне привык прислуживать сильному,вот только 73% или 49%,сколько там сейчас осталось его симпатиков,должны четко понять что совершена катастрофическая ошибка на выборах и если не дай Бог таки лугандонию присоединят к нам,то война,бандитский беспредел придет в каждый дом этих голосовавших ! Сегодня только стенка спасет всю остальную страну от инфицированных бандитов и дегенератов верящих рашистской пропаганде !
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Шо остается делать? Можно выйти на парад под офис президента и простоять денек-другой держа кулак у сердца. Опыт подсказывает, что может помочь. Тем более, над шефом тучи сгущаются. Аваковым, в смысле. На него уже с утра крошат батоны разные.
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