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Все про:грипп (449) карантин (185) Одесса (5883) школа (1977) ОРВИ (149)

 Все школы Одессы закрыли на двухнедельный карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ, - мэрия

В Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с завтрашнего дня в школах города на две недели вводится карантин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее решение сегодня приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Комиссия ТЭБ приняла решение с завтрашнего дня закрыть школы на карантин на 2 недели. В детсадах группы будут закрываться, если количество заболевших превысит 20%", - заявили в пресс-службе.

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Отмечается, что сегодня на совещании в мэрии заместитель начальника департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко заявила, что в городе эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 7,6%.

"По данным лабораторного центра, на сегодня регистрируется уровень заболеваемости гриппом, который превышает эпидпорог на 7,6% процента. За последнюю неделю заболеваемость возросла на 28%", - рассказала чиновница.

Она отметила, что 74% заболевших – несовершеннолетние, в основном это дети в возрасте до 14 лет. По ее словам, в настоящее время в городе усилены противоэпидемические мероприятия, в частности, в лечебных учреждениях введен масочный режим, в больницах ограничено посещение пациентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3172110
 
 
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Там еще 7 км возле Одессы, где китайцев с вьетнамцами тьма. И морской порт. В свете последних событий - много слабых мест.
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