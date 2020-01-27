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Все про:Министерство культуры (382) пожар (3914) Национальная гвардия (1310) Министерство культуры, молодежи и спорта (21)

 Пожар в здании Минкульта: предварительная причина - неисправность проводки

По предварительной информации, причиной пожара в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта стала неисправность проводки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Национальная гвардия Украины.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", - говорится в сообщении.

До приезда спасателей военнослужащие Нацгвардии смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.

Напомним, 27 января в 10:14 в Шевченковском районе столицы по ул. Ивана Франко 19, в 3- этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении здания.

В 11:03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализован на площади 30 м. кв. Предварительно пострадавших нет. Работы по эвакуации людей завершены.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172109
 
 
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на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление, в результате возгорания в подвальном помещении

Т.е. дым из подвала попал на 3-й этаж, а на 1-й и 2-й не попал шоле?
Лифта там точно нет, если что.
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