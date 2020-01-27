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Все про:Небесная Сотня (292) ГБР (889) Венедиктова (32) Европейская Солидарность (231)

 "ЕС" призывает все парламентские фракции поддержать требования семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР. ДОКУМЕНТ

Фракция "Европейская солидарность" призывает все парламентские фракции занять солидарную позицию относительно требований семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР и расследованием дел Майдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Также мы выражаем возмущение действиями руководства ГБР, которое 25 января препятствовало депутатской деятельности парламентариев, которые хотели встретиться с и.о. директора ГБР И.Венедиктовой и передать заявление семей Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

"Сегодня мы видим большие риски разрушения парламентаризма, дискредитации народных депутатов и самого статуса депутата, и призываем все фракции противостоять этим действиям. Госпожа Венедиктова и ее подчиненные грубо нарушили нормы закона "О статусе народного депутата Украины" и решения Конституционного Суда Украины, создав опасный прецедент. И это требует реакции всего парламента", - подчеркнули во фракции.

Кроме того "Евросолидарность" выражает свое возмущение действиями главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Во фракции отмечает, что он "фактически самоустранился в этой ситуации, так и не встретился с семьями Небесной Сотни и не приложил никаких усилий, чтобы вчерашняя коллега по парламенту уважала закон и статус народного депутата".

Отмечается, что сегодня нужно усиливать парламентский контроль за деятельностью правоохранительных органов, а не ослаблять его.

"Европейская Солидарность" призывает коллег из других фракции занять солидарную позицию в поддержке требований семей Небесной Сотни, и ожидает от председателя Верховной Рады организации соответствующей совместной встречи руководства парламента, фракций и семей Небесной Сотни. Ожидаем от спикера парламента, что он обеспечит присутствие на этой встрече и.о. директора ГБР госпожи Венедиктовой, чтобы она публично объяснила свое неуважение к закону, статусу народного депутата, и последние непрозрачные кадровые решения, сделанные ею несмотря на имеющийся конфликт интересов", - подытожили во фракции.

Напомним, ранее народные депутаты от фракции "Европейская Солидарность" пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента.

Позже нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты от "Европейской Солидарности" вызвали полицию с целью заставить Государственное бюро расследований выполнить нормы законодательства и обеспечить доступ парламентариев в помещение ГБР и право на безотлагательный прием главой ГБР Ириной Венедиктовой.

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ЕС призывает все парламентские фракции поддержать требования семей героев Небесной Сотни по кадровым назначениям в ГБР 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172104
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было призывать когда был при власти. Поезд ты запоздалый )))
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А что же мешало то за пять лет довести это дело до логического завершения этим самым членам "ЕС". Они же при власти были. Или не до того тогда было?
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Ага, шас!
Уже прокомментировали, если что не так, могут попить кофе с богданом.
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Надо было призывать когда был при власти. Поезд ты запоздалый )))
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А он и сейчас при власти, а на международной арене слон, а твой любимый- ишак, фигуры несоизмеримого масштаба и политического веса.
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А что же мешало то за пять лет довести это дело до логического завершения этим самым членам "ЕС". Они же при власти были. Или не до того тогда было?
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Какое дело? Запретить тебе и твоим друзьям на выборах голосовать за малороссов?
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послушай, обмылок. для таких дел 5 лет не срок. это во-первых. впрочем, для тупой лахты во-вторых не надо, ей надо 11.80. лови, ущербное.
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Богдан с Портновым смотрящие за судами от Зеленского
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Порошенковцы просто топчутся по ранам погибших на Майдане. Сам порошенко шесть лет ничего не делал, спустили на тормозах дело с миллионом свидетелей и после всего ещё и призывает.
Несчастных людей просто в очередной раз используют в своих личных интересах, для голимого пиара
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«Порошенковцы»... когда вы, россияне, поймёте , что даже русский язык в Украине другой!?
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Глаза протри, флаг украинский видишь? Или вы уже заранее питер сдаёте ? Вы сначала Крым верните, про питер нужно думать, брать или нет
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А беркутне дела позакрывал и отправил в козломордию тоже Порошенко? То хто потоптався по крові? А хто замом в ГБР адвоката чивокуні назначив? Знов Порошенко? А ГБР хто управляє Порошенко чи портянка?
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Может уже хватит эксплуатировать несчастных людей потерявших своих близких. Они об этом вообще знают?
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