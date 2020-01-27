EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1874  6
Все про:ДТП (5986) железная дорога (1138) Закарпатье (1703) Укрзализныця (1798)

 Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье. ФОТО

В Закарпатской области сегодня, 27 декабря, около полудня водитель грузового автомобиля ЗИЛ спровоцировал аварию с пассажирским поездом №14 сообщением "Киев – Солотвино"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укразализнци.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 01

ДТП произошло на железнодорожном переезде 110 км перегона Буштына-Тячев Ужгородской дирекции железнодорожных перевозок.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 02

"В результате ДТП пострадали три человека, находившихся в грузовике, из них двое получили смертельные травмы. Работники локомотивной бригады и пассажиры поезда не пострадали", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за столкновения автомотрисы и грузового поезда на Кировоградщине опаздывает ряд пассажирских поездов, - Укрзализныця

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 03

По предварительным выводам экспертной комиссии авария на переезде произошла вследствие грубого нарушения водителем грузовика правил дорожного движения.

Два человека погибли в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на Закарпатье 04

Также читайте: Поезд под Киевом насмерть сбил 18-летнюю девушку в наушниках, - Нацполиция (обновлено). ФОТО

"Пренебрегая предупреждением звуковой и световой сигнализации, он выехал на рельсы и совершил столкновение с поездом. Расследование обстоятельств и причин аварии продолжается", - отметили в Укрзализныце.

Источник: https://censor.net.ua/n3172103
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чёрт.... КАК????!!! Ну пропусти ты этот поезд. Минута, максимум - две. Перед носом пролетал, раз свалить не успели. Не понимаю.
 показать весь комментарий
 
 
Заглохло корыто. ЗИЛ не машина а на беда на колесах. Их запретить надо...
 показать весь комментарий
 
"В Закарпатской области сегодня, 27 декабря, около полудня"
Нічого не наплутали? Це було місяць тому?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх