 В Украине не подтвердилось ни одно из трех подозрений на "китайский" коронавирус, - Минздрав

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ
"Ранее сообщалось о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все три случая не подтвердились", - уточнили в Минздраве.
Там отметили, что один случай коронавируса в Украине не является новым вирусом из Китая.
"Киевский городской лабораторный центр Минздрава сообщил об обнаружении 1 случая коронавируса. Однако коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаружен коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - отметили в Минздраве.
В Киевском городском лабораторном центре Минздрава просят "не разводить панику по поводу выделенного коронавируса".
Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.
если это правда..., то есть о чем подумать....
просто молниеносно...вот до чего дошла..диджитализация (мать ее...пока выпишиш!))))
вроде бы точные исследования не одного дня требуют...
но что панику не сеете - это хорошо.... но как бы и заразу не пропустить (я о коронавирусе))))
(но и теорию заговоров откидывать нельзя...)