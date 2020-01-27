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 В Украине не подтвердилось ни одно из трех подозрений на "китайский" коронавирус, - Минздрав

В Украине по состоянию на 27 января не подтвердился ни один случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая.

Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"Ранее сообщалось о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все три случая не подтвердились", - уточнили в Минздраве.

Там отметили, что один случай коронавируса в Украине не является новым вирусом из Китая.

"Киевский городской лабораторный центр Минздрава сообщил об обнаружении 1 случая коронавируса. Однако коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаружен коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - отметили в Минздраве.

В Киевском городском лабораторном центре Минздрава просят "не разводить панику по поводу выделенного коронавируса".

Как сообщалось ранее, Киевский городской лабораторный центр Минздрава подтвердил один случай заболевания коронавирусом в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172099
 
 
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закрывайте границу со Скотоматушкой срочно.
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Все дома болеют. Сейчас непонятно вообще, как врача вызывать. Только скорая помощь.
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закрывайте границу со Скотоматушкой срочно.
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Ай да молодці,тільки вчора виявили потенційно хворих а вже сьогодні виявили що вони китайцем не хворіють хоча для самих китайців потрібно три доби для виявленя цієї хвороби.
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писали, что пока не заболел ни один не китаец...
если это правда..., то есть о чем подумать....
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Куча стран закрыла авиа сообщение с Китаем. Украина нет. Чего ждем?
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Зато у нас школы завтра , вроде бы, закрывают. Дети счастливы ) Из одних каникул в другие
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А у нас в Черновцах ничего не закрывают
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А микроскоп у них в этом центре есть?
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как так быстро это установили?
просто молниеносно...вот до чего дошла..диджитализация (мать ее...пока выпишиш!))))
вроде бы точные исследования не одного дня требуют...
но что панику не сеете - это хорошо.... но как бы и заразу не пропустить (я о коронавирусе))))
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Вопрос в том, а существует ли этот короновирус в принципе? )
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ну... вирусология все равно существует...и вирусы мутируют...и хрен его знает !
(но и теорию заговоров откидывать нельзя...)
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