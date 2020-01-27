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 Политика Украины
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Все про:памятник (1910) Польша (5059) УПА (590)

 Польская сторона восстановит поврежденную могилу воинов УПА на горе Монастырь, - Зеленский

Польская сторона восстановит поврежденную могилу на горе Монастырь и возьмет ее под защиту.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Как известно, Украина разблокировала мораторий на поисковые работы. Польские эксперты уже провели первые раскопки во Львовской области. Встречным шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту. Отныне в наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет, и я уверен, что так будет и дальше", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польская интеллигенция просит власти РП публично осудить уничтожение и осквернение украинских могил и памятников

Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.

В польском МИД обещали расследовать факт осквернения неизвестными могилы воинов УПА. "Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - сказано в сообщении МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3172098
 
   
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ему здесь не плохо а там сразу на подвал и окопы рыть
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А остальные разрушенные памятники? Украина восстановила все польские, Польша - только 1??
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ну таки как бы зеля не отдал за восстановление пару районов Львовской обл. с этого утырка\ станет.
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При парашенке только разжигалась вражда. Или мне показалось ?
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ему здесь не плохо а там сразу на подвал и окопы рыть
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Если я рыг,то почему обливаю гавном ахмета,яныка,парашенко,путю ? ))
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Ты обливаешь дерьмом временно назначенных во власть для дискредитации идиотов, подготавливая почву для возвращения под овации охлоса бандитов из партии регионов.
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Игорь Хирскл - не показалось...
и между Московией и Украиной тоже....
вот тяжело что ли порошенко было стать раком как Владимиру Александровичу?..
Давно уже помирились бы со всеми...
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Да он и стоял раком за свою фабрику. Это он перед лохами типа тебя,герой ))
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э нет товарисч...
я ни за Зе ни за По... - это все на форуме знают...
Я над схваткой зе и по онанистов...
Я со стороны пишу.... - Если поршенко сдавал интересы Украины из за денег, то зеля встал раком перед путиным просто так... - без необходимости...
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Сомнительны твои речи,человечек. Я же смотрю ,кто с порохоботами лайкает совместно. А то,шо стыдишься их,это правильно. Мало в этом положительного.
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Опять разводят дэбилов как слепых котят . Дэбили из ЗЕ не помнят как Дуда обещал восстановить памятник , так само будет и с могилой .
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ЗЕ говно как что-то договориться , все будет на оборот , кто помнить , как Зе говно говорило что будет от России требовать отдать все , что Росия с воровала с кораблей ? И что ?
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Сказало ЗЕ говно , что ЗЕ дэбил радовался , и все . Ничего с этого не будет .
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Вже було достатньо часу для того, щоб звикнути до того, що все сказане Зеленським з реальністю нічого спільного не має.
Не вдалася йому служба народу і він вирішив свою службу продовжити на іншому напрямі.
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