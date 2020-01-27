 Польская сторона восстановит поврежденную могилу воинов УПА на горе Монастырь, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Как известно, Украина разблокировала мораторий на поисковые работы. Польские эксперты уже провели первые раскопки во Львовской области. Встречным шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту. Отныне в наших отношениях мы акцентируем на том, что нас объединяет, и я уверен, что так будет и дальше", - заявил Зеленский.

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Напомним, 20 января стало известно, что вандалы уничтожили плиту на могиле воинов УПА на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Обломки плиты и повязанные на деревьях украинские рушники вандалы бросили в яму.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица назвал действия вандалов "недопустимыми в цивилизованном мире". По его словам, сейчас украинская сторона ведет с польской переговоры о восстановлении плиты.

В польском МИД обещали расследовать факт осквернения неизвестными могилы воинов УПА. "Ввиду недавних попыток поссорить народы Европы на историческом фоне мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", - сказано в сообщении МИД.