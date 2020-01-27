 Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса"

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 20 января, передает Цензор.НЕТ.
"18 сентября 2019 года 00 час.10 мин. агент правоохранительных органов зашел в стриптиз клуба" Аэро", что на 2-м этаже гостиницы" Салют", в Киеве по улице И. Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице 1 тысячу гривен за приватный танец и 5 тысяч за услуги орального секса. На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса", - говорится в материалах дела.
Обвиняемая является владельцем и директором ООО "Группа центр", ведет деятельность в гостинице "Салют", а именно в стриптиз клубе "Аэро", где девушки-танцовщицы также оказывают услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Девушки-танцовщицы собирали деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены директор или другой администратор 50% от средств, полученных девушкой за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между девушками, а оставшиеся 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Женщине инкриминировали ч. 2 ст. 303 УК - вовлечение в занятие проституцией нескольких человек – Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Обвиняемая признала вину и заключила сделку с прокурором. Поэтому ей назначили 4 года лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 2 года.
мент возвращается очень поздно с работы...полусонная жена
- как ты замучил нас со своей работой...ну чего ж так поздно?
мент еле ворочая языком
- я был в засаде
теща, подслушивающая под дверью, громким полушепотом
- ну и как? засадил??
Бедный агент с риском для жизни прошёл через ужасные муки , целых два раза . А суд наплевав на ужасы оперативной работы вынес такой мягкий приговор.
Ціна навіть вища,ніж в Нідерланлдах.
А взагалі то це все потрібно в решті решт легалізувати,щоб держава отримувала податки,а не якийсь дядечко.Та й в нас наче і немає офіційно проституції,а в реальності її більше ніж там,де вона дозволена.
Какой ужжжжжос!!!
У ментов работёнка: дал в рот, а потом заложил и бабе за это же отдуваться. Ну не свинья ли?
П.С. ...."Українського лягавого можна оприділити на вулиці, в тому році ці шльопери ходили у гостроносих, чорних тухлях по жарі поголівно, мабуть мода серед них була така)) І таке паліво, коли вони ходять по гражданці на масових заходах, особливо у маленьких містечках, де всі всіх знають. "
почему я должен платить налоги, в том числе и этим уродам со жлобскими аксельбантами слуг народа?.. - это аморально и разлагает и так нестабильное 73%ное общество
- Все доказательства по этому делу высосаны даже не из пальца!
конфліктів типу "перетрахав-недоплатив" не було.
Еще больше!
Мусора должны быть в шоколаде.
Они стоят на страже морали и целомудрия,в нашей пуританской стране.
Вот только не понятно,за что владелице стрип клуба,наши высокоморальные судьи дали четыре года.
Такое впечатление что все это мне снится.Это сюр!