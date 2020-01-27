 Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса"

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 20 января, передает Цензор.НЕТ.

"18 сентября 2019 года 00 час.10 мин. агент правоохранительных органов зашел в стриптиз клуба" Аэро", что на 2-м этаже гостиницы" Салют", в Киеве по улице И. Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице 1 тысячу гривен за приватный танец и 5 тысяч за услуги орального секса. На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса", - говорится в материалах дела.

Обвиняемая является владельцем и директором ООО "Группа центр", ведет деятельность в гостинице "Салют", а именно в стриптиз клубе "Аэро", где девушки-танцовщицы также оказывают услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Девушки-танцовщицы собирали деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены директор или другой администратор 50% от средств, полученных девушкой за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между девушками, а оставшиеся 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

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Женщине инкриминировали ч. 2 ст. 303 УК - вовлечение в занятие проституцией нескольких человек – Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Обвиняемая признала вину и заключила сделку с прокурором. Поэтому ей назначили 4 года лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 2 года.