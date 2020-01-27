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Все про:Киев (18481) приговор (826) проституция (282) секс (324) стриптиз (33)

 Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса"

Печерский суд утвердил соглашение прокурора с владелицей стриптиз клуба "Аэро" и назначил женщине 4 года лишения свободы условно.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 20 января, передает Цензор.НЕТ.

"18 сентября 2019 года 00 час.10 мин. агент правоохранительных органов зашел в стриптиз клуба" Аэро", что на 2-м этаже гостиницы" Салют", в Киеве по улице И. Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице 1 тысячу гривен за приватный танец и 5 тысяч за услуги орального секса. На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса", - говорится в материалах дела.

Обвиняемая является владельцем и директором ООО "Группа центр", ведет деятельность в гостинице "Салют", а именно в стриптиз клубе "Аэро", где девушки-танцовщицы также оказывают услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Девушки-танцовщицы собирали деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены директор или другой администратор 50% от средств, полученных девушкой за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между девушками, а оставшиеся 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Также смотрите: 23-летняя девушка организовала сеть "массажных салонов", предоставлявших интимные услуги, в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Женщине инкриминировали ч. 2 ст. 303 УК - вовлечение в занятие проституцией нескольких человек – Преступление наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Обвиняемая признала вину и заключила сделку с прокурором. Поэтому ей назначили 4 года лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 2 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3172096
 
 
 Топ комментарии
 
там могут и в гей-клубы посылать, ты с этим поосторожнее))
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И между прочим ЗА НАШ С ВАМИ СЧЕТ!!!!! Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса" - Цензор.НЕТ 620 Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса" - Цензор.НЕТ 2904
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Агент правоохранительных органов дважды получал услуги ну и работенка у поцонов
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Интересно, а кто это "неустановленное лицо", которое получало от хозяйки борделя долю от 50% дохода? Давайте угадаем... Я думаю - рядовой патрульной полиции Соломенского района... Будут другие варианты?
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чубака тоже сексу хочет!!! Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 3182 тем более в звездных войнах ниодной чубаки женского пола я не припомню, вот ему и одиноко Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 2905
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Влаштовуйся,будеш відсмоктувати,ще й отримаєш зарплатню за наш рахунок.
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-Герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). (с)
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Может он женат, а миньет это не измена в понятии семьянина-оперативника?
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Таким образом эта "спецоперация" обошлась государству в 12 тыс гривен.
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Эконом вариант, Анал дороже бы обошелся, так что агенту стоит премию выписать. Интересно как жена агента относится к профессии ее мужа Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса" - Цензор.НЕТ 2448
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а вот за условное сделка с прокурором скорее всего имела различные варианты.
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Жена вечером подходит к этому агенту,а он:"извини,замахался на работе"))))
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Про таких пишуть - згорів на роботі. Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса" - Цензор.НЕТ 4955
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там могут и в гей-клубы посылать, ты с этим поосторожнее))
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Так и агенты будут соответствующие!
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Причому оперативним завданням буде фельчинг.
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був в мене в жизні епізод с двумя молодєнькімі фємінамі. Одной я кончіл в рот, а она подєлілась с другой. Но шоп так....
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не понял, за 5000 грн он, шоле, абонемент купил на оральный секс?))
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Наверно второй раз не понравилось решили прикрыть)))
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согласен дороговато. но это ж столица, и вип стриптиз клуб. Вот ценники и завышеный. Или оперативник просто "нелох" ему 42 и его развели Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 5264
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це для отчота пять штук - скрисятнічал - дєвушкє стольнік уплатіл
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агент с первого раза не понял - шо это было?
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Зміст "соглашения спрокурором" можна тільки уявити)
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прстите , а сделка с прокурором тоже в оральном виде заключалась Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса" - Цензор.НЕТ 7408 ???
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Видать с первого раза было непонятно, решил повторно сходить или просто понравилось качество услуг
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***
мент возвращается очень поздно с работы...полусонная жена
- как ты замучил нас со своей работой...ну чего ж так поздно?
мент еле ворочая языком
- я был в засаде
теща, подслушивающая под дверью, громким полушепотом
- ну и как? засадил??
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И тут табу! Ну что такое, никакого разнообразия.
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а агенту дали больничный, отпуск или хотя бы медаль за такой титанический труд?))
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Нет в мире справедливости !
Бедный агент с риском для жизни прошёл через ужасные муки , целых два раза . А суд наплевав на ужасы оперативной работы вынес такой мягкий приговор.
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Давно пора узаконити секс-індустрію. Свободу порнографії, проституції, свінгер клубам, ... !
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Медальку хоть дали этому агенту?Как ни как здоровьем рисковал ради роботы!И кстати,а если агент томпак подхватил,то больничный ему 100% оплатят?
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агент два раза , а судья за условное сколько раз?
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Пора уже все это легализировать. Зеленский же обещал создавать рабочие места? Ну, и? Где они? Вот девки торгую чем бог послал. Такие новости выпускать в прессу это какой-та позор: агент за деньги налогоплательщиков отодрал орально стриптизершу, причем 2 (два) раза, тьфу стыдоба блин...
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контрольний мінует в голову (дважди)
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Ну от шо женщіна плохого сдєлала??? Лєгалізіровать!!! Запрєт токо мєнтам на... хуку
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женщінам спокойно работать і чєсно платіть налог. Клієнту простому дєшевлє будєт
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Он заплатил танцовщице 1 тысячу гривен за приватный танец и 5 тысяч за услуги орального секса. На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса", - говорится в материалах дела.Источник: https://censor.net.ua/n3172096

Ціна навіть вища,ніж в Нідерланлдах. Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 4118

А взагалі то це все потрібно в решті решт легалізувати,щоб держава отримувала податки,а не якийсь дядечко.Та й в нас наче і немає офіційно проституції,а в реальності її більше ніж там,де вона дозволена.
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А на чому ж будуть заробляти ті ж самі "агенти правоохоронних органів" та їх керівництво? Ви на святе покусилися.
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Владелице стрипклуба дали 4 года условно: "Агент правоохранительных органов дважды получал услуги орального секса"


Какой ужжжжжос!!! Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 1395 Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 5423
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Да узаконьте уже проституцию!!! Зелёному кодлу это по силам. Всё равно ведь в политике не задержатся, поэтому краснеть в телевизоре не придётся.
У ментов работёнка: дал в рот, а потом заложил и бабе за это же отдуваться. Ну не свинья ли?
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И всё за деньги налогоплательщиков
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И не жалко агенту своего инструмента...
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якшо разрєшіть, то цени должни упасть. Та просто з сосєдкою догаваріцца - мона за ножі поточіть
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п'ять штук за мінует.... за трі мєсяца на одін раз насобіраю
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Треба легалізувати проституцію і маріхуану, як у нормальних людей!
П.С. ...."Українського лягавого можна оприділити на вулиці, в тому році ці шльопери ходили у гостроносих, чорних тухлях по жарі поголівно, мабуть мода серед них була така)) І таке паліво, коли вони ходять по гражданці на масових заходах, особливо у маленьких містечках, де всі всіх знають. "
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це все брехня без фото - відео фіксації
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кстаті - де фото-відєоотчьот??? Як совку спасли, то даже морду не замазували. Покажіть нам рєпортаж с мєста собитія!!!!
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одному мне за "работу" авак-овцев-"моралистов" стыдно?..
почему я должен платить налоги, в том числе и этим уродам со жлобскими аксельбантами слуг народа?.. - это аморально и разлагает и так нестабильное 73%ное общество
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ето самойє протівнойє в новості - служака нє в окопах родіну защіщайєт, а пользуйєца законодатєльним ізвращєнійєм, потому как простітуцію нада уже тріцать лєт как лєгалізіровать!
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Адвокат:
- Все доказательства по этому делу высосаны даже не из пальца!
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В чому взагалі прикол? Усе ж "по согласію" (С)
конфліктів типу "перетрахав-недоплатив" не було.
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Він працював «працю» під прикриттям. Власниці стрипклубу дали 4 роки умовно: "Агент правоохоронних органів двічі отримував послуги орального сексу" - Цензор.НЕТ 3110
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Ментам, шо заняться нечем?!.. преступников всех переловили?!
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Проституцию давно пора легализовать. Искоренить всё равно не получится.
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Пока есть спрос- будет и предложение
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Платите больше налогов!
Еще больше!
Мусора должны быть в шоколаде.
Они стоят на страже морали и целомудрия,в нашей пуританской стране.
Вот только не понятно,за что владелице стрип клуба,наши высокоморальные судьи дали четыре года.
Такое впечатление что все это мне снится.Это сюр!
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