 Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев

Об этом Дуда сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции в Освенциме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы разговаривали о ситуации в Украине в отношениях с Россией, в вопросе очень понятном относительно оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма", - заявил Дуда.

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По его словам, он сообщил Зеленскому, что Польша требует от России вернуться к соблюдению норм международного права. Президент Польши отметил важность территориальной целостности Украины.

"Это наша однозначная позиция, и Украина всегда может рассчитывать на нашу позицию", - заверил Дуда.

Также Дуда добавил, что спрашивал у Зеленского о ходе переговоров в "нормандском формате" и о том, на что можно надеяться в ближайшее время.

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"Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы как сосед радуемся, что Вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - заявил Дуда.