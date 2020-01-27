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 Политика Украины
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 Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев

Президент Польши Анджей Дуда поддерживает усилия президента Украины Владимира Зеленского с целью освобождения Россией пленных украинцев.

Об этом Дуда сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции в Освенциме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы разговаривали о ситуации в Украине в отношениях с Россией, в вопросе очень понятном относительно оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма", - заявил Дуда.

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По его словам, он сообщил Зеленскому, что Польша требует от России вернуться к соблюдению норм международного права. Президент Польши отметил важность территориальной целостности Украины.

"Это наша однозначная позиция, и Украина всегда может рассчитывать на нашу позицию", - заверил Дуда.

Также Дуда добавил, что спрашивал у Зеленского о ходе переговоров в "нормандском формате" и о том, на что можно надеяться в ближайшее время.

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"Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы как сосед радуемся, что Вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - заявил Дуда.

Источник: https://censor.net.ua/n3172094
 
   
 Топ комментарии
 
Це він про беркутівців чи про інших громадян України, яких віддавати забороняє Конституція?
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Гродно 1939 г.,
Польская армия и жители сражаются с советскими захватчиками. Молодежь закидывает советские танки коктейлями Молотова. Ясиньский - один из них.
Он пойман красноармейцами и распят на танке, как живой щит. Ему было 13 лет ..
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Це він про беркутівців чи про інших громадян України, яких віддавати забороняє Конституція?
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ну он наверное не знает это..
а сказать хоть какой то комплимент нужно...
дипломатический этикет...и все такое...
к тому же этот Беркут не поляков же убивал...
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Гродно 1939 г.,
Польская армия и жители сражаются с советскими захватчиками. Молодежь закидывает советские танки коктейлями Молотова. Ясиньский - один из них.
Он пойман красноармейцами и распят на танке, как живой щит. Ему было 13 лет ..
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Наверно он еще потдерживает, то что катсапы сбили польский литак с политической элитой на борту? Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев - Цензор.НЕТ 5617 и останки самолета так и не отдали для проведения експертизы))))) Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев - Цензор.НЕТ 6962
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Да ,проглотили тогда поляки. И это при том,что Украина от тех зверей их ограждала.
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солдат а не таксистов хотя для зе какая разница(((((((((((
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Таксисты свои пацаны, а то какие-то военные, понимаешь?
Я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб поведінки, - Дуда про зусилля Зеленського щодо звільнення з РФ полонених українців - Цензор.НЕТ 2317

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Цікаво, чи підтримував би польський народ са ого Дуду, якби він вибрав позицію і спосіб поведінки Зєлєн кого стосовно полонених поляків, якби такі були?
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Дурак наверное.
Вот соеголовые говорят, что все неправильно.
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а с каких пор мнение иностранцев для тебя важнее мнения украинцев?
Избавляйся от этого холопства уже...
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Та я и не собирался меняться.
Это тебе жить с соей в голове.
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Це на яку "позицію і спосіб поведінки " Віслюка Вазелінового натякає Дуда - раком і з усіх сторін? ... Ну це вже Моніку опустили нижче плєчєвой на трасі Київ-Кривий Ріг.... 😕
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Обмен официальными любезностями..
Про что срётесь?
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