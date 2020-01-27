 Я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ поведения, - Дуда об усилиях Зеленского по освобождению из РФ пленных украинцев

Об этом Дуда сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции в Освенциме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы разговаривали о ситуации в Украине в отношениях с Россией, в вопросе очень понятном относительно оккупации Донецкой и Луганской областей и Крыма", - заявил Дуда.
По его словам, он сообщил Зеленскому, что Польша требует от России вернуться к соблюдению норм международного права. Президент Польши отметил важность территориальной целостности Украины.
"Это наша однозначная позиция, и Украина всегда может рассчитывать на нашу позицию", - заверил Дуда.
Также Дуда добавил, что спрашивал у Зеленского о ходе переговоров в "нормандском формате" и о том, на что можно надеяться в ближайшее время.
"Я рад, что происходит обмен пленными, что граждане Украины, заключенные Россией, возвращаются к своим семьям. Для обычных людей, для общества это очень важно, и мы как сосед радуемся, что Вы, господин президент, этим занимаетесь, потому что это ответственная деятельность главы государства для своего общества, и я здесь полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения", - заявил Дуда.
а сказать хоть какой то комплимент нужно...
дипломатический этикет...и все такое...
к тому же этот Беркут не поляков же убивал...
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Польская армия и жители сражаются с советскими захватчиками. Молодежь закидывает советские танки коктейлями Молотова. Ясиньский - один из них.
Он пойман красноармейцами и распят на танке, как живой щит. Ему было 13 лет ..
Вот соеголовые говорят, что все неправильно.
Избавляйся от этого холопства уже...
Это тебе жить с соей в голове.
Про что срётесь?