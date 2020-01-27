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 Следователь Нацполиции подозревается в незаконном задержании человека, - Офис Генпрокурора

В понедельнику, 27 Января 2020, специализированное подразделение по противодействию пыткам Офиса Генерального прокурора совместно с Территориальным подразделением ГБР в городе Полтава сообщили о подозрении в незаконном задержании человека, а также служебном подлоге следователю Нацполиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, указанный правоохранитель, без решения следственного судьи, принял решение задержать подозреваемое лицо через четверо суток после возможного совершения им преступления.

Кроме того, оформляя протокол задержания, следователь неверно указал время фактического задержания лица - разница составила более 4:00. Все это время фактически задержанный находился в неопределенном статусе, не имея возможности реализовывать свои права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и Конституцией Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172091
 
 
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А это не того парня задержали, который вмазал ДРОЧУНА?
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А по "вбивцям" Шеремета такі підозри будуть вручені?
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Надюха цельный год сидела, Штепа, Колесников .. И никто не ответил, мол ничего страшного..
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Менты!!! Увольняйтесь!!! Общество - не благодарное, сколько ему добра не делай..!! Хоть на свободе будите..
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