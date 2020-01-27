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 Коронавирус через товары не распространяется, - "Укрпочта"

Всемирная организация здравоохранения из-за распространения нового коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы.

В пресс-службе "Укрпочты" подчеркивают, что следят за ситуацией, передает Цензор.НЕТ.

"Мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию. Особенно такую, где отмечается, что посылки кашляют и чихают", - сообщили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав

Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на 26 января 2020 года в мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 56 с летальным исходом.

Также читайте: СНБО поручил Минздраву системно информировать людей о коронавирусе, а МИД - рекомендовать украинцам покинуть Китай

Источник: https://censor.net.ua/n3172085
 
 
 Топ комментарии
 
А если китаец туда нахаркает? Ну типа из Китая с любовью Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 4021
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Krychek‏ @Krychek5 4 ч.4 часа назад

А тем временем здание новой больницы в Ухане спустя 4 дня строительства выглядит вот так. Ещё просят 2 дня на отделку и монтаж оборудования. Даже меньше недели понадобилось.

Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 7142
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С добрым утром, тётя Хая,

Вам посылка из Шанхая
А в посылке три китайца
Три китайца красят яйца(с)
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А если китаец туда нахаркает? Ну типа из Китая с любовью
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а новая почта шо говорит? Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 1212.мабуть скромно помалкивает и завидует зарплатам начальников укрпочты.
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Как показывает практика вирус зебилов передается воздушно капельным путем с помощью зеленой шмаркли Коронавирус через товары не распространяется, - "Укрпочта" - Цензор.НЕТ 6377
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А через бананы? А то некоторые из-за недостатка критического мышелния подобное начинают транслировать.
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Цены на нефть падают, онлайн торговля процветает. Сидим дома, может переживем эпидемию.
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Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 4008 с добрым утром тетя хая вам посылка из шанхая!(с)
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Krychek‏ @Krychek5 4 ч.4 часа назад

А тем временем здание новой больницы в Ухане спустя 4 дня строительства выглядит вот так. Ещё просят 2 дня на отделку и монтаж оборудования. Даже меньше недели понадобилось.

Коронавирус через товары не распространяется, - Укрпочта - Цензор.НЕТ 7142
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Если честно, построить такое здание из блок-контейнеров - в общем то не сложно, но где гнезда для пулеметчиков, когда зомби начнут из такого домика расползаться?
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_Укрпочта гарантирует. Но если вдруг - предоставим купончик партнёров со скидкой на гроб. Айда все к нам, вода отличная!
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И через половой акт тоже, так что **....... те все, что шевелится и пейте то, что горит.
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А это просто так наговорили, вне связи с реальностью. Политический высер.
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Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путём, но и через дверные ручки, перила, поручни, банкноты, кнопки лифта....
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Смотря какое время он может жить на дверной ручке...
Из Китая посылки идут долго.
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Доказано главой укпошты-каждый месяц мацает около двух милионов гривен-и хоть бы чем заболел
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Ха-ха.Укрпошта головний вірусолог світу.Ніхто ще толком нічого не знає про того віруса,а Укрпошта гарантує безпеку.Може Смілянський там вже й вакцину вивів вдома на кухні
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