 Зеленский: "Уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы согласовали наше дальнейшее экономическое сотрудничество. Польша наш четвертый торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине", - сказал он.

Зеленский также отметил постоянную поддержку Польшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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