 Зеленский: "Уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой.
"Мы согласовали наше дальнейшее экономическое сотрудничество. Польша наш четвертый торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине", - сказал он.
Зеленский также отметил постоянную поддержку Польшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Решалово через доверенных лиц "нянек" (угадайте чьих) - это самое то.
а с зелей все работает как-то через "какуюразницу"...
Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!
Схоже на новий анекдот.
Доки не буде припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі - про інвестиції можна і не мріяти.
какие то глюки!!!!ВСЕ РЕФОРМЫ ПРОВАЛЕНЫ!!!!!Суд, прокурор, полиции, мед,
СБУ, армии!!Ни одной доведенной до конца!
А некоторые даже не начаты!