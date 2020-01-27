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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4397) Польша (5059) сотрудничество (668)

 Зеленский: "Уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине"

Зеленский: "Уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой.

"Мы согласовали наше дальнейшее экономическое сотрудничество. Польша наш четвертый торговый партнер. Я уверен, что польские инвесторы надлежащим образом оценят реформы и улучшение бизнес-климата в Украине", - сказал он.

Зеленский также отметил постоянную поддержку Польшей европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году

Источник: https://censor.net.ua/n3172084
 
   
 Топ комментарии
 
Як шльондра, все шукає кому б продатися.
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Хтось помітив реформи ? Дауни на самокатах це реформи ?
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Оцінять, оцінять! І найналежнішим чином! Грошей не дадуть.
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Як шльондра, все шукає кому б продатися.
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Знову хоче прийняти необмежено з усіх сторін - але офшорним баригам грошей не дадуть.
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О да!!!
Решалово через доверенных лиц "нянек" (угадайте чьих) - это самое то.
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Опасная затея, как повалит весь мир к нам, что будем делать? Слава богу кусок стены Яценюка есть. ОТОБЬЕМСЯ.
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Закройте этому дебилу рот! С такими инновациями как «инвестиционная няня» , легитимные инвесторы будут шарахаться от страны! Кому только в голову мог прийти подобный бред!?
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Рюзьге, иди лесом. Я с кацапами не общаюсь.
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Цілком підтримую! ******* політика української влади із залучення інвестицій - дешевий внутрішній піар. Інвестори, принесуть свої гроші, якщо в державі існують чіткі та зрозумілі правила, яких усі дотримуються (в тому числі суди). А пропозиція від урядовців "інвестиційної няні" підкреслює, що у нас усе робиться через "рєшал" і ставить хрест на надходженні чистих інвестицій.
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Українські інвестори (малий та середній бізнес, який в кожній нормальній країні є найбільш розвинутим) вже оцінили ці "реформи" шляхом масового відходу у тінь та закриття.
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Т е вы подтверждаете что когда тоже самое делал порох это было плохо?) Какие двойные стандарты у порошков.
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порох проводил реформы которые оценили на западе и соответственно деньги выделяли,
а с зелей все работает как-то через "какуюразницу"...
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Запрошували інвестиції, справді, і при Пороху. Але при Пороху капітали в Україну заходили; але останні пів-року - втікають. Тому що на відмінну від зелі, в Пороха слова не суперечили справам.
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Хтось помітив реформи ? Дауни на самокатах це реформи ?
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нарид реформы не понимает! нарид понимает самокаты!
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"польские инвесторы" - короткий анекдот. Польша сама инвестиционная зона. Инвесторов нужно искать не в Польше, а в Германии, Франции, Швеции. Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні" - Цензор.НЕТ 705
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Кто этому дрыщу зелёному вообще денег даст? ) От него в Давосе ломились как сайгаки кресла ломали,как пример.Остались только,кого разбудить не смогли.
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та вже всі все зацінили: розпочався поки що немасовий, але суттєвіий відтік іноземних капіталів з України. В згаданій площині цікавить мене лише конкретика по Польщі: скільки і на яку суму втекло...
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По фотографии не понятно, зачем Дуда ребенка с собой взял?
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Скажіть цьому віслюку,шо у Польських інвесторів є Польща))
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Так, не понял, а где ходули? Кровавый брат, так тот платформы использует, а наш то, что, лысый? Не дело! Немедля исправить, а то будет как в той песне, где у лилипутика ручки (или ножки, какая разница!) меньше лютика!
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Какой же у нас през дурачек... Порох в Давосе сделал нам инвестиции на раз два, а этот идиотина...
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Интересно, есть ли вообще предел необразованности у Зеленского? Потому что создается впечатление, что он мантию короля то надел, а клоунские башмаки так и не снял...
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ускоряющееся падение промышленности со второго полугодия прошлого года и дефицит бюджета в 80 миллиардов- это уже все ваши, Зебильное вы мудачье, заслуги.

Iнвестори, лохи, ласкаво просимо!




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А вы в курсе, что зебоба во всю варианты ухода обсуждает? сцыкло оно вонючее)
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а в лабутенах высоких слабо ходить?
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Тобто поляки зараз побіжать інвестувати в Україну?
Схоже на новий анекдот. Зеленський: "Упевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи і покращення бізнес-клімату в Україні" - Цензор.НЕТ 1016

Доки не буде припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі - про інвестиції можна і не мріяти.
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Дурень Оманский, поляки хорошо обознаны в делах Украины и знают все про Богдана, который контролирует суды вместе с Порновым. О каких осел ты мадагаскарский инвестициях говоришь?
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Я уверен,что инвесторы реально оценят. Последние сбегут.
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Коррупция везде, налоги выше, сертификация, лицензии... цены на электричество для предприятий выше... энергоресурсы бензин дизель газ дороже... в чем суть реформ и привлекательности этой страны для стороннего бизнеса? его тупо нет..., зарабатывают только олигархи, судьи, прокуроры.... корыте будут биться за свою кормушку до последнего вздоха...
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Зеля у тебя как и у порохни
какие то глюки!!!!ВСЕ РЕФОРМЫ ПРОВАЛЕНЫ!!!!!Суд, прокурор, полиции, мед,
СБУ, армии!!Ни одной доведенной до конца!

А некоторые даже не начаты!
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пока не будет налоговой реформы ниче не трапится.
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Яке "покращення" бізнес-клімату та реформи??? в чому??? в тому, що з наших кишень продажні суди "прощають" бєні все ним вкрадене і в людей і в держави??? Курва занюхана!!!! Чи знову Порох "краде"????
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І ця курва гнусава ще ображається , що увесь світ її називає міньєтчицею Монікою Зелінскі??? 😕
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