 Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском, - украинская сторона СЦКК

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 26 января 2020 г. украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское. Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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"Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины. Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - добавили в украинской СЦКК.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий", - резюмировали в СЦКК.





