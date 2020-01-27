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Все про:провокация (1263) СЦКК (582) наемники РФ (1036) операция Объединенных сил (2026) Петровское (34)

 Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском, - украинская сторона СЦКК

Целью провокации наемников РФ может быть обострение ситуации на участке разведения.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 26 января 2020 г. украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка разведения № 3 Петровское. Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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"Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины. Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятия новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе", - добавили в украинской СЦКК.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание оккупационной администрации Российской Федерации на необходимость соблюдения существующих договоренностей и недопустимости подобных действий", - резюмировали в СЦКК.

Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском, - украинская сторона СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172082
 
 
 Топ комментарии
 
А команда зебилов утверждала что в зоне разведения сил не будет оккупантов. Были позиции ВСУ, стали плацдармом для провокаций. Таки зебилы - реальные враги Украины
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Ну, все, як і хотіли хохлоідіоти, відстороняючи від влади Порошенка.
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Под Логвинова ,доходят слухи ,идёт тяжелый бой.
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ну вот и первая польза от разведения ..да? кто хочет зайдет и куда хочет шмальнет...
жаль...жаль что наши не зашли после них туда же и не продолжили "провокацию" чем-то тяжелым...чтобы те, стреляющие, не далеко отошли...вглубь!!!
(все равно ж... как бы провокация))))
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Та то все така дурість і ідіотизм, всі ці розводи військ це чистий разводняк мізків. Знайшли ***** з ким домовлятися (!) Цим чмошним лугандонцям пох ці всі договори, вони розуміють тільки договорняки або свинець в бошку. Для кого всь цей цирк ?
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Cегодня Ечаплина отравила охрана Гундяя !! 100% инфа .
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абизяны забыли про американские артиллерийские радары, печалька
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что и требовалось доказать - уже гуляют по нашим бывшим позициям! Интересно будет посмотреть каким образом теперь можно будет вернуться на оставленные позиции, если там уже боевики (((
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(йшов 2050 рік) ... Ми підготували ще три точки розведення військ
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А команда зебилов утверждала что в зоне разведения сил не будет оккупантов. Были позиции ВСУ, стали плацдармом для провокаций. Таки зебилы - реальные враги Украины
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И Зеля открытый враг и предатель.Поменять украинцев на украинцев-это как у самого себя долги выбивать.Делает всё,чтобы мировое сообщество побыстрее хер забило на Украину.Даже близкие Канада,Польша и страны Балтии скоро отвернутся с такой трусливой политикой.У каждой гибкости есть свой предел.
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Ну так наверное для этого ЗЕ и приказал оставить эти позиции сепарам.
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как все неожиданно , кто б мог предположить ... однак гавнокомандующему видней .
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27.01.20 15:33 Наемники РФ стреляли в свою сторону с бывших позиций ОС в Петровском -- что-то? С бывших позиций ? А кто виноваты что они бывшие ? Не Моника Зеленски?
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о, а какое пространство для маневра открывается, когда этих оставленных позиций после разведения будет все больше и больше, можно ведь и в мирных пострелять..., тьфу, ненавижу всех, кто затеял это отступление под видом "разведения"...
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ВОТ ВОПРОС К ЗЕЛЕНСКОМУ А КАК ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО БОЕВИКИ ПОПАЛИ НА ПОЗИЦИИ СИЛ ООС В РАЙОНЕ ОТСТУПЛЕНИЯ НАШИХ ВОЙСК ( В ПЕТРОВСКОМ ) ??
А КАК ЖЕ ЛИЧНЫЕ ГАРАНТИИ ПРЕЗИДЕНТА ? ЧТО ТИПА ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО ?!
ПОМНИТСЯ СЛУГИ НАРОДА БИЛИ СЕБЯ ЛЕВОЙ ПЯТКОЙ В ПРАВУЮ ГРУДЬ, ЧТО ЕСЛИ ЧТО ТО НАШИ ВОЙСКА СРАЗУ ЗАЙМУТ СТАРЫЕ ПОЗИЦИИ ?!
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