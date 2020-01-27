 Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году

Об этом он заявил на совместном брифинге президентов в понедельник в Освенциме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков", - сообщил он.
Дуда отметил, что тогда против агрессии большевиков боролись как поляки, которых символически иногда называют "солдатами Пилсудского", но еще "был Петлюра, были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне, за то же дело, за которое боролись наши (польские. - Ред.) солдаты".
"Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память", - подчеркнул он.
Невероятно лоховатый народ
Заратустраху.ло не дозволяє...
Картина посвящена контрнаступлению польской армии у Варшавы в августе 1920 г. Советские войска были окружены, польская столица спасена. На картине - неудержимая атака поляков, поддерживаемая с воздуха авиацией и Иисусом Христом.
Оно ж без команды из кацапии срать не садится.
от Дуда...не по сценарию попер...))))