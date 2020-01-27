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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4397) Польша (5059) Дуда (300)

 Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году

Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту Владимиру Зеленскому, чтобы Украина и Польша совместно почтили память солдат, которые боролись с большевиками в 1920 году.

Об этом он заявил на совместном брифинге президентов в понедельник в Освенциме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков", - сообщил он.

Дуда отметил, что тогда против агрессии большевиков боролись как поляки, которых символически иногда называют "солдатами Пилсудского", но еще "был Петлюра, были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне, за то же дело, за которое боролись наши (польские. - Ред.) солдаты".

"Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша всегда будет поддерживать возвращение полной территориальной целостности Украины, - Дуда

Источник: https://censor.net.ua/n3172081
 
 
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Как вообще презедентом Украины может быть гражданин Израиля?

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Украинцы всегда велись на сказки еврейских шарлатанов типа Ульянова Бланка, Сергея Мавроди, теперь вот увидели мессию в криворожском жидке.
Невероятно лоховатый народ
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Не пугайте бубочку. Ему еще на коленях стоять.
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Дедов не трожьте, они же ваивали!!!! Большивики хорошие по мнению электората зеленских. Они выиграли втарую миравую вайну!!!!
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Зараз лолиботы скажут шо Польша поганая Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году - Цензор.НЕТ 6242
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Думаю Зеленский не пойдет на это, чтобы не расстраивать российского лидера....
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Ежи Коссак. "Чудо на Висле 15 сентября 1920 года".1930 г.
Картина посвящена контрнаступлению польской армии у Варшавы в августе 1920 г. Советские войска были окружены, польская столица спасена. На картине - неудержимая атака поляков, поддерживаемая с воздуха авиацией и Иисусом Христом.
Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году - Цензор.НЕТ 4577
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А що Зєлєнскій? Щось підозріло не пишуть про його реакцію. А тут для його світогляду розрив в іх шаблонів - петлюрівці разом з пвлсудчиками спричинилися до "чуда над Віслою", розбивши хоч і червоних, але таких любих для Зєлєнского кацапів.
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А ему у **** спросить разрешения нужно..
Оно ж без команды из кацапии срать не садится.
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Зє!біл за лацканом спіджака тайно носіт комсомольскій значьок с дєдушкой лєніним - он нє пойдьот на кощунство, к которому подстрєкаєт Дуда
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Отлично. Зе должен согласиться, поляки все правильно говорят. Но вряд ли он захочет злить вату.
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Зеля слабак вот это герой
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ой пагадите...ему пасаветоваться надоть...
от Дуда...не по сценарию попер...))))
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і як вийти с положенія??? Зє!льона плєсєнь тайно носіт октябряцкую звьоздочку с юним валодєй ульяновим, в чєсть которого йєго назвалі, а Дуда прєдлагаєт кощунствовать
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9 травня 1920 року Хрещатиком крокував парад польсько-українських військ, що витіснили з міста залишки Червоної армії.
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