 Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, сражавшихся с большевиками в 1920 году

Об этом он заявил на совместном брифинге президентов в понедельник в Освенциме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я предложил президенту Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году совместно боролись против большевиков", - сообщил он.

Дуда отметил, что тогда против агрессии большевиков боролись как поляки, которых символически иногда называют "солдатами Пилсудского", но еще "был Петлюра, были украинские солдаты, которые также храбро сражались и отдали жизни в этой войне, за то же дело, за которое боролись наши (польские. - Ред.) солдаты".

"Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту, чтобы мы почтили эту память", - подчеркнул он.

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