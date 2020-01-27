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 Общество, За рубежом
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Все про:Крым (22296) Польша (5059) Донбасс (20528) Дуда (300)

 Польша всегда будет поддерживать возвращение полной территориальной целостности Украины, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна всегда будет поддерживать возвращение к полной территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Освенциме.

"Польша требует возвращения к верховенству международного права и ненарушению норм международного права, возвращения к полной территориальной целостности Украины. Это наша однозначная позиция, и Украина тут всегда может рассчитывать на нашу однозначную позицию", - сказал Дуда.

Дуда поприветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе, о котором удалось договориться на встрече в Нормандском формате в Париже.

Президент Польши также подчеркнул, что полностью поддерживает стратегию Зеленского по прекращению войны на Донбассе и возвращению Украине ее оккупированных территорий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172079
 
 
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Не брати, а тимчасові союзники. Досить. Уже схід і центр України 25 років називав братами козлорилих уродів... І що з того вийшло...
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не плутайте член з пальцем, козлорилі уроди то окрема тема)
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Блин Дуда, быдь осторожен с нашим Гарантом. Все кто с ним контактирует, плохо заканчивают.
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Польська влада є більш проукраїнською чим нинішня влада в Україні.
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Польща взагалі більш проукраїнська ніж Україна. Вони вчать наших остолопів української мови, коли всюди є пояснення під українськими кольорами українською мовою. Їм і в голову не можу прийти, що більше половини студентів з України, які навчаються в Польщі, українською не користуються і розуміють з трудом.
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Дуда, получается, тоже аХент кремля и ************? Т.е., весь земной шарик - это аХенты, кроме 8% отбросов украинских? Да, ёптель!
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Невже так важко перекласти на Українську Польські закони?Чому у нас всі хто сідає на Золотий Унітаз,вигадують власний лісапєт,а не користуються тим шо працює?
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Тоді красти буде важче... А так написали якусь хєрню ( закон) в якому крадіжка уже узаконена.
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"Польща завжди підтримуватиме повернення повної територіальної цілісності України, - Дуда"

Краще перекладати не повернення, а відновлення.
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