 Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговой, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Соответствующие цифры приводит Государственная налоговая служба на своей официальной странице в Facebook, сообщает УНИАН.



Таким образом, количество судебных дел с участием ГНС в 2019 году уменьшилась на 24,6% по сравнению с 2018 годом.



"Впереди еще много работы, но уменьшение количества судебных споров с налогоплательщиками - свидетельство движения в правильном направлении" - заявил глава ГНС ​​Сергей Верланов.

Добавим, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что по итогам 2019 налоговая уменьшила количество плановых проверок бизнеса на 14% по сравнению с 2018 годом.





Напомним, в налоговой заверили, что в этом году количество плановых проверок налогоплательщиков сократится еще на 20%.