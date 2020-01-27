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Все про:налоги (2737) Верланов Сергей (36)

 Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговой, - Верланов. ИНФОГРАФИКА

Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговым. Так, если в 2018 году было открыто 84 000 дел, то в 2019 - 63,3 тысячи.

Соответствующие цифры приводит Государственная налоговая служба на своей официальной странице в Facebook, сообщает УНИАН.

Таким образом, количество судебных дел с участием ГНС в 2019 году уменьшилась на 24,6% по сравнению с 2018 годом.

"Впереди еще много работы, но уменьшение количества судебных споров с налогоплательщиками - свидетельство движения в правильном направлении" - заявил глава ГНС ​​Сергей Верланов.
Добавим, ранее глава ГНС ​​Сергей Верланов сообщил, что по итогам 2019 налоговая уменьшила количество плановых проверок бизнеса на 14% по сравнению с 2018 годом.

Налогоплательщики стали меньше судиться с налоговой, - Верланов 01

Напомним, в налоговой заверили, что в этом году количество плановых проверок налогоплательщиков сократится еще на 20%.

Источник: https://censor.net.ua/n3172074
 
 
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Це абсолютно нічого не доводить. Навпаки є думка, що звернень стало менше із-за неадекватності українських судів.
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так вы еще судебный сбор лимонов 5 сделайте ,вообще судиться не будут Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов - Цензор.НЕТ 4011
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Это может также говорить о степени доверия к нашему правосудию.
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Смотри как быстро новые хари навели порядок! Вот что Трускавец животворящий делает!
Платники податків стали менше судитися з податковою, - Верланов - Цензор.НЕТ 7294
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Це Верланов, вибачте за кала бур про суди в українських судах? Навіть. Зєлєнскій іноземним інве торам обіцяв міжнародні суди. Про українські не заїкався. Що, неправда, зебіли?
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От дурни люды, количество налогоплательщиков уменьшается, а не что-то другое.
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Поняли, что с нашими судами правды не добьёшься.
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Просто после прихода зебильной власти налогоплательщиков в стране стало гораздо меньше
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Это потому, что все уже поняли какие сейчас суды.
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Просто бизнесмены уезжают )))))))) когда они сократятся еще на 50%, обращений будут единицы
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