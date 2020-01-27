EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  2675  8
Все про:авто (3701) Львов (3591) поджог (691) Зинкевич (39)

 Военному комиссару Сабинскому сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

Вечером 26 января во Львове подожгли автомобиль Mercedes 210, принадлежащий военному комиссару Олегу Сабинскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета 7-го созыва Игорь Зинкевич.

"26.01.2020 около 22:40 в городе Львов по ул. Сиховская, по предварительной информаци подожгли автомобиль Мерседес 210, который, как сказали соседи, принадлежит военному комиссару Стрийского ОГВК Олегу Алексеевичу Сабинскому, авто сгорело полностью. Сейчас полиция устанавливает причастных к данному поджогу", - написал он.

Военному комиссару Сабинскому сожгли автомобиль во Львове 01

Фото: Зинкевич/Facebook

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-послу Украины в Швейцарии Диру возле ресторана в Ужгороде сожгли автомобиль. ВИДЕО

Военному комиссару Сабинскому сожгли автомобиль во Львове 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172072
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тогда это антиквариат. И заголовок должен звучать "Военному комиссару Сабинскому сожгли антикварный автомобиль ... "
 показать весь комментарий
 
 
210 мерин это не таврия, там таврии как калине до Киева без запаски, ты на нём хоть ездил?
 показать весь комментарий
 
Переживет,все равно с вероятностью 99,9% была бляха, сам спалил,что бы в штрафы не попасть.
 показать весь комментарий
 
 
Нарід, будьте людьми, це ж не мертвечуку автомобіль спалили чи іншій наволочі.
Чужа біда не болить, правда?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх