 Военному комиссару Сабинскому сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал депутат Львовского городского совета 7-го созыва Игорь Зинкевич.

"26.01.2020 около 22:40 в городе Львов по ул. Сиховская, по предварительной информаци подожгли автомобиль Мерседес 210, который, как сказали соседи, принадлежит военному комиссару Стрийского ОГВК Олегу Алексеевичу Сабинскому, авто сгорело полностью. Сейчас полиция устанавливает причастных к данному поджогу", - написал он.

Фото: Зинкевич/Facebook

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