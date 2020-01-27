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 Политика Украины, Экономика, Происшествия
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Все про:ДТП (5986) ПДД (345) Мининфраструктуры (666) штраф (885)

 В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий

В 2019 году в Украине произошло 160 000 дорожно-транспортных происшествий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020".

Министр отметил, что в ДТП были травмированы 32 000 человек и почти 4 000 погибли. Он также добавил, что аварии на дорогах приводят и к экономическим потерям.

"Социально-экономические потери из-за дорожно-транспортных происшествий и те смерти, которые мы несем - это почти 70 миллиардов гривен в год. Это около 2% валового внутреннего продукта. Это существенные экономические потери", - уточнил Криклий.

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Напомним, в 2018 году в Украине в ДТП были травмированы 30884 человек. 3350 человек погибли.

В декабре 2019 года в Министерстве внутренних дел инициируют ужесточение наказания водителей за наезды на людей и превышение скорости.

Источник: https://censor.net.ua/n3172066
 
 
 Топ комментарии
 
А вы тут от какого-то коронавируса писаетесь В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП составляют почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий - Цензор.НЕТ 8584
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значит уже придумали на чем грабить будут В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП - почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий - Цензор.НЕТ 1124
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Ушатанные дороги, естественно, ни при чем! - виноваты люди. Их и надо штрафовать прессовать.
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А вы тут от какого-то коронавируса писаетесь В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали. Социально-экономические потери из-за ДТП составляют почти 70 млрд грн в год, это около 2% ВВП, - Криклий - Цензор.НЕТ 8584
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да камеры у них не той системы. низя включать надо новые купить.....третий раз
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Смешные клоуны! Пришли новые хари, что бы озвучить этими новыми харями, старые истины. Все про это знают! Что дальше?
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В 2019 году на дорогах Украины погибли 4 тыс. человек, 32 тыс. - пострадали.

Для почти всех украинцев - це чепуха , а от если самолет грохнут с 17 гражданами Украины , то тогда канееее-ееешно ...
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на самолете можно попиарица и денег украсть, а с дтпшек хайпа как с козла молока
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там было 11 украинских граждан вообще то
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Причем здесь грабить? Пьяное быдло безкультурное, вот в чем вопрос.Нужно каждому начинать с себя, правда есть большое количество быдла, которое только могила исправит.
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70 млрд грн в год, это около 2% ВВП...

А наказания за нарушения ПДД увеличить ? Такой мысли в голову не приходит? Что бы не гоняли по городу по 140 км и не бухали за рулем... Пьяный - лишение пожизненное. Превышение - 1000 грн штраф.. И сразу все начнут ездить по правилам...
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Гончарук сначала про дороги, теперь Криклий. Они что в статистическом управлении автодорог работают ?
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Ушатанные дороги, естественно, ни при чем! - виноваты люди. Их и надо штрафовать прессовать.
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Цифра значительно занижена, а с учётом покалеченных -просто ужасна!Есть много методов борьбы сДТП.Самое простое,но не работающее -увеличение штрафов.А есть ещё технические методы снижения смертности и травматизма на дорогах.И цивилизация обогнала нас в этом на полстолетия.Нужно банально внедрять успешный зарубежный опыт.И делать это надо очень быстро,ибо автомобилизация у нас идёт шалеными темпами.В Хельсинки за прошлый год- ни одного ДТП со смертельным исходом.Внедрять до запятой!
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Самый эффективный метод - снижение скорости.
Хельсинки - хороший пример. Там ограничение скорости - 30км/ч
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сколько дтп по причине отсутствующих дорог произошло кто может подсказать?

Или об этом нельзя говорить, это не мыролюбно?
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Повторюсь коментарем, який розміщував раніше в іншій публікації.

Такої вседозволеності на дорогах, як за "великого реформатора" Авакова, не було ніколи. Його пряма вина у цих смертях.
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Кто ответит за ремонты дорог каждые 3 месяца?

Где еще в мире дороги ремонтируют каждую весну и каждую осень? Когда это прекратится? Это какой-то мегакоррупционный ноу-хау от Укравтодора, благодаря которому за 25 лет разокрали уже 10-ки миллиардов долларов бюджетных денег, убили 100 тыс украинцев в ДТП и довели Украинские дороги до статуса самых худших в мире. Но ни один вор до сих пор ни наказан, при том что доказательств море.
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Нам так много говорят о полицейских реформах, но до сих пор не могут показать например самые аварийные участки дорог (иначе мы сразу вычислим служебную халатность и бездействие муниципальных служб). У нас одни из самых худших дорог в мире, но наша статистика аварий вообще не указывает плохое состояние дороги как причину ДТП - все валят на водителя (иначе будет виноват муниципалитет и дорожные службы). В Америке например, ошибка врача - 3-я наиболее распостраненная причина смерти. У нас такую статистику вообще не ведут, а подают все под видом болезней (думаю с ужасным качеством нашей медицины - ошибка врача будет у нас 1-ой или 2-ой причиной смерти).

Так что хватит нам лгать. Мы хотим цифры и факты, с публичными источниками данных, которые мы сами можем анализировать. И только тогда мы будем решать нужен нам новый закон или поправка.
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Самые богатые в мире главы облукравтодоров

Все бюджетные деньги на украинские дороги разошлись по талантливым женам и детям глав облукравтодоров, их бабушкам дарящим мерседесы, яхты, самолеты и маетки, да по оффшорным счетам. Все факты и договора есть. Все можно отследить до копейки, но ни СБУ ни ГПУ не чешется вообще.
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"Пьянство" за рулем.

В Европе и в Америке бокал вина или пива за обедом или ужином приемлемая норма алкоголя для того чтобы сесть за руль. А в Украине нет. Если у нас применить Европейские нормы алкоголя в крови 0,8 промиле (в 4 раза выше чем у нас), то окажеться что 95% "пьяных" за рулем, таковыми не являются. Так с кем же тогда борется Рада принимая такие законы, когда у нас главным убийцей на дороге являются разбитые в хлам дороги? Пусть сначала приведут нормы алкоколя к Западным, а потом борятся с настоящими нарушителями
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Развороты смерти

Кто ездил по трасе Киев-Одесса видел остовы недостроенных развязок. Таких не достроенных развязок по всей трассе больше 20. Они должны были появится еще в 2004 когда перед самым уходом Кучмы Укравтодор взял 400 млн. долларов кредита под госгарантии (и еще 700 млн. на Укрзализницю). Но деньги были взяты для того чтобы их украл Рыжый Таракан (который потом и прибрал Кирпу как ненужного свидетеля). Деньги на развязки были украдены и потому развороты удешевили разворотами по встречке. Эти развороты - причина 90% смертельных аварий на трассе. Уже тысячи людей погибли на этих разворотах и сегодня еще 8 погибло в угоду безнаказанной коррупции и воровства первых лиц государства.
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Що то за ідіот, дтп та трагічні випадки переводить на економічний "УЩЕРБ", Воно що з глузду з"іхало!!! В перше таке чую, в кожній країні світу відбуваються дтп, але такого маразму ще ні одна країна не писала!!! Воно "ввп" рахує а не людей!!!
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