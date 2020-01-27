 Зеленский: Украина и Польша не просто соседи - мы братья и сестры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой.

"Отныне в наших отношениях мы делаем акцент на том, что нас объединяет. Я уверен, что так будет и дальше. Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В целом, в этом году мы планируем провести ряд совместных мероприятий, верю, что одним из таких станет визит господина президента Дуды в Украину", - заявил Зеленский.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активную позицию относительно санкционного давления на РФ.

"Наши страны и народы - это не просто соседи, я сегодня это сказал откровенно господину президенту, мы братья и сестры, и об этом мы никогда не должны забывать", - подчеркнул Зеленский.

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