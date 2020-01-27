 Зеленский: Украина и Польша не просто соседи - мы братья и сестры

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Польши Анджеем Дудой.
"Отныне в наших отношениях мы делаем акцент на том, что нас объединяет. Я уверен, что так будет и дальше. Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В целом, в этом году мы планируем провести ряд совместных мероприятий, верю, что одним из таких станет визит господина президента Дуды в Украину", - заявил Зеленский.
Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активную позицию относительно санкционного давления на РФ.
"Наши страны и народы - это не просто соседи, я сегодня это сказал откровенно господину президенту, мы братья и сестры, и об этом мы никогда не должны забывать", - подчеркнул Зеленский.
Хреновые из вас пророки.
В знак верности и непрерывности брачного союза, в знак любви и преданности друг другу прошу вас обменяться обручальными кольцами, которые с давних времен символизируют святость брака, и пусть они напоминают вам, что ваши сердца всегда будут рядом.
С этого момента вы стали еще ближе друг другу, вы стали настоящей семьёй
Родные и гости прошу поздравить молодых!
с микроросией??? а оно надо?
Ну, шоб поляки сразу поняли, с кем имеют дело.
Только вот Зе не поймет вопроса! У него в листочке такого нет).
Якщо мишебрати самі лізли в родичі, то тепер ми .... Отак. Він що на Польщу напасти хоче?
а без родственных заморочек не обойтись??
ХТО этому чму спитчи калякает?