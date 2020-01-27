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Все про:Елисеев (294) Путин (25403) Россия (74825) Донбасс (20528) Европейская Солидарность (231)

 Новая власть проводит политику "детоксикации" Путина, - Елисеев

Команда Зеленского прилагает усилия для проведения международной политики "детоксикации" Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил советник пятого Президента Константин Елисеев в интервью журналистам.

По его словам, сегодня фактически происходит международная реабилитация президента Путина.

"Вы видите, что он уже стал "рукопожимаемым", он ездит по странам мира, только за последние десять дней он дважды был в Берлине и встречался с канцлером Меркель, его поздравляют с Новым годом, даже президент Зеленский. Это вообще новшество и неожиданность. К сожалению, новая власть прилагает усилия, чтобы сегодня состоялась международная политика "детоксикации" Путина", - отметил Елисеев.

Он подчеркнул, что сегодня Путин снова стал активным игроком.

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"Недавно он был на международной конференции, инициированной Меркель, приглашен в Берлин. Эта конференция была по Ливии. И он, можно сказать, в игре", - рассказал Елисеев.

"Когда все видят, что президент страны, против которой Россия осуществляет агрессию, поздравляет его с Новым годом, почему тогда и Меркель или Макрон не могут ездить к нему и не поздравлять с Новым годом? Макрон уже объявил идеологию о необходимости восстанавливать дружбу с РФ, и в этом я вижу постепенную эрозию международной проукраинской коалиции, которая многими усилиями складывалась на протяжении последних пяти лет. После этого будут последствия, например, постепенная эрозия международного механизма санкций против России. На мой взгляд, это не единственный механизм, который заставляет Россию быть за столом переговоров и делать какие-то шаги, в том числе и по освобождению заложников", - добавил он.

Елисеев считает, что дипломатическая команда Зеленского пока не совсем глубоко понимает вызовы. 

"Нужно более стратегически смотреть на отношения с Россией. Если мы хотим с ними продолжать заигрывать, то ничего хорошего не будет. Мы должны понять, что российскому президенту не нужен Донбасс, ему нужна вся Украина. Донбасс он использует как инструмент для того, чтобы манипулировать Украиной, он сделает так, что будет контролируемая эскалация", - подчеркнул он.

Елисеев отметил тенденцию, что в предыдущие годы, когда Путин принимал участие в международных форумах, - на Донбассе была тишина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172059
 
   
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детоксикация Путина может привести к утилизации ЗЕлени
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детоксикация Путина может привести к утилизации ЗЕлени
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Профессионалы по детоксу от наркоты могут детоксицировать даже Ху*ло. Новая власть проводит политику "детоксикации" Путина, - Елисеев - Цензор.НЕТ 6521
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нова влада є прокацапською і антиукраїнською івона вилизує хубла і кацапію
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Тепер Путін галєретка. І трибуні вже скандують, що Путін - галєретка.
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ПЕС и партия Медведчука дискредитировали себя настолько, что их не на эфирах реанимировать надо, а дождаться их окончательной политической смерти и тихо похоронить. А еще лучше посадить.
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Це все одно як алконавти борються з горілкою шляхом її масового вживання.
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Дополнительный пример того, что власть выдает желаемое за действительное! И, опять, подмена понятий - детоксикация и интоксикация. Это ведь разные вещи! Ребята, вам нужно тщательнее продолжать учить букварь, арифметику Пупкина с картинками, и прочие учёные книжки!
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звичайною людською (не дипломатичною) мовою: відверте служіння ***** не має нічого спільного з детоксикацією.
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ну не просто так кацапы всю эту зелёную шваль сюда влепили ..
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17.01.2020 г. на ж\д станцию Дебальцево путинхлу прслал подразделение 45-й отдельной бригады специального назначения, место постоянной дислокации Кубинка, сейчас идет бой тяжелый возле Логвиново.
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это все уже было, это вовсе не "новая власть": "У Києві на Хрещатику прихильники організації "Молоді регіони" провели 23 серпня флешмоб у честь Дня Державного прапора. Близько тисячі прихильників регіоналів пройшлися колоною по Хрещатику. На початку колони йшли барабанщиці. "(с)
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лица Малороссии... Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 1698
они лучшие между прочим...
украинский нарид так решил на свободных и демократических выборах...
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за счет украинской зеленой интоксикации в Украине ,происходит детоксикация оккупанта Украины
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил советник пятого Президента Константин Елисеев в интервью журналистам.

Дальше можно не читать. Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 200
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Я смотрю вас там уже подбирают по принципу, абы умел картинки постить из методички. Нова влада проводить політику "детоксикації" Путіна, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6079 Та собственно чему удивляться. Те кто при мозгах и хоть на что-то способен уже на заработках за границей. Спасибо свинке Пепе.
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Никто ни на йоту не снял санкции с орды.А диалог ведут.И Украина ведёт диалог ради украинцев. Политика Порошенко не помогла освободить моряков,остановить строительство моста в Крым,с 2015 не освобождено и клочка захваченной ордой земли.При Зеленском СП-2 остановлен навсегда.Был обмен,готовится обмен,добились транзита газа на более выгодных условиях,повышены пенсии,хоть и не намного,ревальвирует гривня.А заявление Елисеева не более,чем манипуляция обчественным мнением.
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При Порошенко освободили 2/3 донбасса от оккупации, а ЗЕ сдал часть этих территорий снова оккупантам.
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а какая разница ? (с) Главное, что это было освобождено при президенте Порошенко.
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кацапа,ты тоже с мариуполя смоленской области?
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Ну и шо тот советник насоветовал ,прежнему ? Тупик. Слова красивые,я не спорю. Только вы эти слова только и можете говорить. Типа авакава - менты не люди. Сам стал ментом - и стал человеком ? Это же очевидно...Поэтому,бить голой жопой ежей - а у нас голая жопа - по меньшей мере неразумно. Проще возможно,хитрить. Чтобы потом спросить сполна. Когда муляка уляжется. - Ведь у этого елисеева нет плана быстрого выхода ? Так тогда и не гунди.
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У предыдущей команды была тактика продвижения на донбассе потихоньку освобождая территорию от оккупации. И эта тактика прекрасно работала. А что сейчас ? Тактика - какая разница и отдых в Омане.
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То был бред авакава. И даже не бред,а лапша. - В лучшем случае бегали ткда-сюда по серой зоне. Реальных движений не было. Неужели ты думаешь,путя дал бы это делать ? - Пастор без конца пугал - вот путин нападет ! - Забыл ?
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пошел в спам животное. Уже после минских соглашений освободили от сепаратистов: Золотое-4, Рассадки, Шумы, Катериновку, Гладосово, Новоалександровка, Майское, Верхнетроицкое, Южное и еще несколько населенных пунктов
https://www.depo.ua/rus/war/zgadati-vse-yak-zvilnyalis-sela-vklyucheni-do-pereliku-deokupovanih-karta-20180614789997
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Такими темпами можно воевать до синих веников. И десять и тридцать лет.И это при том,что кто-то гибнет из наших. Они и сейчас гибнут...Но шо ты можешь предложить ?
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Новая власть проводит политику "детоксикации" Путина/ Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?/ Зеленский поздравил Путина с Новым годом/Идеолог и кредитор Зеленского: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь забудут. Россия все равно сильнее, отношения нужно улучшать, - Коломойский.
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==="Недавно он был на международной конференции, инициированной Меркель, приглашен в Берлин. Эта конференция была по Ливии. И он, можно сказать, в игре", - рассказал Елисеев.===
Порохоботство=идиотизм. Т.е. Зеленский виновен, что не запретил Меркель встречаться с Путиным. Кстати, Макрон начал любить Путина еще при Елисееве, и СП-2 начли строить строить.
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воно вже застужене, не може втямити,про що в інфі написано.
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Манипулятивно гадят на вентиляторы наши приписанные к цензору агенты ФСБ.
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Раньше такая политика называлась просто -колаборационизм. А то как вы называете её быстрее всего уже проведение путинской гибридной войны на территории Украины.
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