EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости, Здоровье
  13004  57
Материалы по теме:
Все про:вирус (131) грипп (449) Киев (18481)

 В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав

За 4 неделю 2020 зарегистрировано 10920 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 9176), отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 19,0%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

Отмечается, что рост произошел за счет как детского так и взрослого населения.

Детей заболело 6733 против 5349 - за 3 неделю, рост на 25,9%, взрослых - 4187 против 3827, рост на 9,4%.

В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%.

Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей (за 3 неделю - 39,6%) и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 3 неделю-23,1%).

В учреждения здравоохранения города были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей (за 3 неделю -141 человек, из них 115 детей).

"За эпидсезон 2019-2020 г.г. учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлены в вирусологической лаборатории ГУ "КМЛЦ МЗ Украины" 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус - 1", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав

Также сообщается, что с начала эпидсезона были привиты против гриппа 50 972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11 045 и другие лица - 35662.

Позже в комментариях в Киевском городском лабораторном центре отметили, что это не китайский коронавирус.

На данный момент редакции Цензор.НЕТ не удалось связаться с пресс-службой Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" для получения более детальной информации, когда и где именно был зарегистрирован случай заражения коронавирусом.

В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав 01
В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172058
 
 
 Топ комментарии
 
Сьогодні ходив у СІЛЬПУ, наївшись часнику. Всі від мене відвертаються і не дихають в мою сторону. Лєпота. В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6280
 показать весь комментарий
 
Разгоняют истерию по вем СМИ. Хорошая отвлекалочка для народа. Как в своё время с ГРИППОМ, на перегонки в Борисполь ездили лекарства разгружать. а в это время продадут и украдутя, распилят, примут антизаконы.
 показать весь комментарий
 
В мене радикільна, але ефективна пропозиція:

В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6151
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
свынячий грипп- это общепризнанный опасный штам разновидности гриппа
 показать весь комментарий
 
 
Разгоняют истерию по вем СМИ. Хорошая отвлекалочка для народа. Как в своё время с ГРИППОМ, на перегонки в Борисполь ездили лекарства разгружать. а в это время продадут и украдутя, распилят, примут антизаконы.
 показать весь комментарий
 
 
Да. Каждый год пускают панику среди людей за какие -то новые вирусы. Отвлекают от того безобразия, что творится в мире и в Украине. От Омана с Зеленским и от всей той гнили, что сейчас происходит. От гриппа в Украине умирает каждый год больше людей, чем от этого короновируса. Пусть лучше бы Минздрав занялся СТРАХОВОЙ медициной,потому что сейчас медицина недотупна для населения нашей страны и сам премьер сказал, что из-за этого не спасают тех, кого можно было бы спасти, а это не мало - 160 тыс человек только за 19 год погибли от недоступности медицины. Вот этим занимайтесь, а не страшилками.
 показать весь комментарий
 
 
Именно- разгоняют! Самое интересное, что об этом злющем короновирусе китайском- я узнал на сайте МрплСити! Местный ресурсик, как далее оказалось,- ежедневно оповещал население о статистике развития болячки. Целенаправленная компания! Кто-то изучает манипуляцию толпой.
 показать весь комментарий
 
 
Дай 🐒 корону і через хвилину 🐒 буде нею чухати дупу!
😁
 показать весь комментарий
 
Корона не допоможе. Тільки Рошен. Але не всім допоможе. Лише "соєвим".
 показать весь комментарий
 
 
Педроботи чухають рошенівськими чоколядками дупу і їм допомагає?
 показать весь комментарий
 
 
-ПЕСцику, що ти їси??
-Чоколатку!!
-А чого так смердить????!!!
-Другий раз їм!!
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Позвольте поинтересоваться, а какие достижения у зеленой мерзоты? что он в своей жизни сделал, что бобики вроде вас готовы целовать его в дупу? Будку хоть уже построил? Конфетами вас бобок кормит "красный богатырь", разве что.
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь згадав Юльчика с ее птичим гриппом В Украине зафиксирован случай заболевания коронавирусом - не китайским, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3741
 показать весь комментарий
 
 
От забув вже про Ющенка , давно дело было . Помню , як все ходили в масках и говорили шо Юльчик объявила птичий грипп , шоб на лекарствах заработать . Вона тогда аптеки крышевала
 показать весь комментарий
 
 
точно. Також пам"ятаю отой Таміфлю, а ще як в жодній аптеці не можна було купити марлевих пов"язок, бо тюлька казала всім по чотири штуки одразу надівати))
 показать весь комментарий
 
В Ровенской обласной больнице от Н1N1 умер человек. ну и продолжение банкета по пленкам. Сегодня, судя по всему, будет продолжение. Там уже по МВФ, газ и "товарищах папуасах". Должно быть интересно..
 показать весь комментарий
 
До чего докатились поддельщики. Кто-то подделал китайский коронавирус.
 показать весь комментарий
 
 
Проделки пиндосов во главе со с Трампом, воюют. Торговая война однако
 показать весь комментарий
 
Сьогодні ходив у СІЛЬПУ, наївшись часнику. Всі від мене відвертаються і не дихають в мою сторону. Лєпота. В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6280
 показать весь комментарий
 
 
то це бубочка притяг в Україну цю заразу?? ))
 показать весь комментарий
 
 
Завтра в срочном порядки в аптеках появится физраствор под названием вакцины и по заоблачным ценам.Если не заболеем то благодаря ,,вакцине,, а если подохнем вакцинироваными то позно приняли вакцину.
Клондайк для аферистов такие неожиданые штамы вируса.
 показать весь комментарий
 
 
Ааааааааа!!!! Тікайте хто куди може!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Богдан у Китаї відпочивав на Новий рік. З ним же зараз ніхто цьомкатись не буде, та вечерю на аукціоні не купить.
 показать весь комментарий
 
 
В мене радикільна, але ефективна пропозиція:

В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6151
 показать весь комментарий
 
 


tZE inform
@tZEinform
Вчера "президент", "премьер-министр", "министр здравоохранения" поочередно отчитались о том, что установлен режим мониторинга по эпидемиологической опасности во всех аэропортах и въезжающим будут мерят температуру.А сегодня "Борисполь" заявил, что температуру нужно мерять тем троим, а у них никакого мониторинга нет, а есть свой фельдшер Восьмой месяц страна живет при горячке у власти...
Минздрав пошел по нашей методичке "В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав"
 показать весь комментарий
 
 
Українські фармкомпанії "Крейдафармлімітед" вже потирають ручки.
 показать весь комментарий
 
 
Отменяйте все рейсы с Китая долбни, всех кто прилетел в изолятор на две недели
 показать весь комментарий
 
 
от Китайцы...уже и вирус нам поддельный, а не аутентичный (слава Богу), подкинули...
ну никому ж нельзя верить!!! ))))
 показать весь комментарий
 
 
уже шкребут китайские зомби трупы в двери пора закалачивать хату и окна осиновым брусом..чеснок..а то ночью вурдалаки прилетят..и укусют за жопу и ты в короновирусе. уже не ты а но пол пути к ним на луну...биты с шипами..сабли точить пора В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4427 В Україні зафіксовано випадок захворювання коронавірусом - не китайським, - МОЗ - Цензор.НЕТ 339
 показать весь комментарий
 
 
"В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав" - нам китайских вирусов не надо, нам своих хватит. - США начали тестировать на украинцах вирусы-мутанты.
 показать весь комментарий
 
 
Азиров уже спец и вирусологии?
Ну-ну...
Да и статья от 2018 года.

Сайтик г-но и Азиров то же самое...
 показать весь комментарий
 
Полундра!
Спасайся хто может!
Мы фсе умрем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх