 В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом - не китайским, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

Отмечается, что рост произошел за счет как детского так и взрослого населения.

Детей заболело 6733 против 5349 - за 3 неделю, рост на 25,9%, взрослых - 4187 против 3827, рост на 9,4%.

В структуре заболеваемости дети составляют - 61,7%, на предыдущей неделе - 58,3%.

Заболеваемость среди школьников выросла на 35,6%, зарегистрировано 2869 случаев, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей (за 3 неделю - 39,6%) и 26,3% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью (за 3 неделю-23,1%).

В учреждения здравоохранения города были госпитализированы 186 человек, из них 150 детей (за 3 неделю -141 человек, из них 115 детей).

"За эпидсезон 2019-2020 г.г. учреждениями здравоохранения, осуществляющих дозорный эпидемиологический надзор за больными гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлены в вирусологической лаборатории ГУ "КМЛЦ МЗ Украины" 73 образца для исследования на грипп. По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус - 2, бокавирус - 1, коронавирус - 1 и риновирус - 1", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что с начала эпидсезона были привиты против гриппа 50 972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11 045 и другие лица - 35662.

Позже в комментариях в Киевском городском лабораторном центре отметили, что это не китайский коронавирус.

На данный момент редакции Цензор.НЕТ не удалось связаться с пресс-службой Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" для получения более детальной информации, когда и где именно был зарегистрирован случай заражения коронавирусом.



