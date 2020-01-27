 Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий

Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Дороги UA 2020" министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова. - Ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", - отметил он.

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По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.

"Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", - заявил Криклий.

Он также подчеркнул, что украинская ж/д компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.

"Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзализныци", - заявил министр, отметив, что помимо вопроса увольнения Кравцова в компании есть и другие проблемы.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ.

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"Кандидаты на эту должность пока не известны", - отметил он.