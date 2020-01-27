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 Политика Украины
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Все про:отставка (2504) Укрзализныця (1795) Кравцов Евгений (112) Криклий (71)

 Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" (УЗ) рассматривает вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова

Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Дороги UA 2020" министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова. - Ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", - отметил он.

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По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.

"Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", - заявил Криклий.

Он также подчеркнул, что украинская ж/д компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.

"Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзализныци", - заявил министр, отметив, что помимо вопроса увольнения Кравцова в компании есть и другие проблемы.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ.

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"Кандидаты на эту должность пока не известны", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3172055
 
 
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Увольнение - це чепуха . Хде посадки лет на 20 ? Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий - Цензор.НЕТ 5161
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все ждешь когда порошенко посодют, да?
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Це менi замало буде . Я б тысяч 200 коррупционеров упаковал бы для начала .
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хи-хи...
это уже с клоунами вместе или только попередников?
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Ты ж казав , шо покидаешь Цензор и будешь в танчики гамать . Передумав , чи шо ? Наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова протягом кількох тижнів, - Криклій - Цензор.НЕТ 654
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Охренели ! Все ключевые Госструктуры под курированием Иностранцев! 24 августа День Независимости не отменили? Может Внешнему управлению в плен сдаться?
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В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ - цитата

пани та панове!
неужели среди нас, умных и смелых, нет желающих занять это место?
один вопрос - куда подавать челобитную? )))))
(более того...большинство согласится и на чуть скромную зарплату...ну процентов на 10 меньше))))
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То рокер из Польши с самыми удачными гастролями, почти как горнолыжный инструктор от Каськива...только этому миллиоа 2 заплатили...ОНО теперь грязью Украину поливает.
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В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ....... что в Польше кончились рокеры ?
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А все эти несколько недель, ему зарплату будут начислять?
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