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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1885) Гончарук_Алексей (593)

 На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук

В этом году бюджет на дорожное строительство - беспрецедентный в истории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Работы очень много. В рейтинге качества дорог - по версии Всемирного экономического форума - из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем", - отметил премьер.

По его словам, раньше украинские дороги были символом коррупции и позора.

"Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе за плохих дорог и инфраструктуруы Ежегодно Украина теряла до 3-4% ВВП в результате ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта. В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины!" - подчеркнул Гончарук.

"Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения. Кроме этого, мы безапелляционно искореняем коррупцию. Но, наверное, еще не все осознали, что правила игры изменились. Постепенно каждый коррупционер лично в этом убедится", - подытожил премьер.

Ранее премьер сообщил, что с 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог.

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На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172051
 
 
 Топ комментарии
 
Еще бы как-то обязать дорожные конторы давать реальную гарантию на своб работу - хотя бы лет 5 - появились дыры в течение 5 лет - за свой счет переделать участок.
Проблема только, что у нас эти фирмы - часто однодневки..
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Вот непонятно, зачем эти анонсы. Нельзя написать что Правительство сделает настоящий ремонт тысяч километров дорог Украины с гарантией.? А то, что тратят миллиарды на ремонт одного километра грунтовой дороги мы и без этого знаем.
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Интерес больше вызывает количество построенных километров, а не сколько выделено денег.
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На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук
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І відремонтувати 500 метрів дороги в Конче-Заспі.
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Еще бы как-то обязать дорожные конторы давать реальную гарантию на своб работу - хотя бы лет 5 - появились дыры в течение 5 лет - за свой счет переделать участок.
Проблема только, что у нас эти фирмы - часто однодневки..
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А кто будет контролировать перегруженные фуры, которые едут за взятку? И ломают дорогу.
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Вот непонятно, зачем эти анонсы. Нельзя написать что Правительство сделает настоящий ремонт тысяч километров дорог Украины с гарантией.? А то, что тратят миллиарды на ремонт одного километра грунтовой дороги мы и без этого знаем.
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Интерес больше вызывает количество построенных километров, а не сколько выделено денег.
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а меня вот интересует, там на фотке Гончарук на фоне своего надгробья стоит? На ремонт доріг державного значення у 2020 році планується витратити 86,5 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2083
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сделать и потратить как оказалось большая разница или какая разница
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при вальцмане ямки засыпали и впаривали что это потужный рывок в экономике.
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Не надо тут ля-ля. При Порохе от моего города до Славянска полностью новую дорогу положили. Посмотрим какой рывок ваш Ишак Оманский покажет
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Как нет,а на проложение платной бетонки китаяйчатами то нашлись и еще найдутся в ущерб государственным бесплатным дорогам.
К стати что-то об этом проекте замолчали все СМИ
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И от какого же города до Славянска построили новую дорогу до Славянска?
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"Имею желание купить корову, но не имею возможности... Имею возможность купить козу - но не имею желания...". Деньги где возьмёшь, "планировщик", если вы УЖЕ готовите законопроект о компенсациях о задержке зарплат и пенсий?!...
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Енто ж скока(!!!!) бабла на ленточки потратят:-чик-чик!!!
🤔
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Структуры Зеленского завершили формирование условий создания новой, уже собственной, площадки денежных средств уже исключительно под контролем Зеленского. Ничего оригинального - дорожное строительство. ВР Украины дала внесла изменения в Бюджетный Кодекс Украины приостановив для "Укравтодора" , в виде исключения, действия для него четвертой части ст.17 Бюджетного Кодекса. Таким образом "Укравтодору" разрешено осуществлять операции кредитования под государственные гарантии. Ориентировочная сумма кредитов - около 20 млрд. гривен. Общая сумма финансирования - 50 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук

И шо , даже не будут красть як при Поросенко ? На ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить 86,5 млрд грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6491
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А в этот "бизнес" чужих с незапамятных времен не подпускают. Так было и при Януке, так было при Порохе и при Зеленском вряд ли какую то фирму со стороны к такому корыту допустят.
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Все що каже ця бидлота,треба принимати навпаки.
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