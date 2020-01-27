EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  4059  21
Все про:дети (3833) Киев (18481) нападение (1808)

 Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали двух мужчин за совершение разбойного нападения на несовершеннолетнего парня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел комуникации полиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что на ее несовершеннолетнего сына напали двое неизвестных и отобрали личные вещи. 

Начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко рассказал, что полицейские осмотрели место происшествия и пообщались с заявительницей: "Женщина сообщила, что возле остановки "Политехнический институт" ее 15-летнему сыну угрожали ножом двое неизвестных. Также она отметила, что у ребенка отобрали мобильный телефон, деньги и личные вещи".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный дебошир ударил в лицо полицейского в столичном метро. ФОТО

Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве 01

В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили мужчин, похожих по приметам на нападавших, и остановили их для проверки. Во время поверхностного осмотра у правонарушителей обнаружили вещи пострадавшего.

Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве 02

"Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области. Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей. Кроме этого, в ходе досудебного расследования мы выяснили, что накануне мужчины избили и отобрали мобильный телефон у 21-летнего местного жителя", - добавил начальник управления полиции.

Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве 03

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3172050
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо робиться. Вже серед біла дня на дітей с ножем кидаються
 показать весь комментарий
 
 
Твари -- работать не хотят занимаются разбоем . таких нужно изолировать от общества Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 3575
 показать весь комментарий
 
 
27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области, а Д. порожняк не гонит.
 показать весь комментарий
 
 
27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области
 показать весь комментарий
 
 
А зачем нам ориентироватсья на нарассию?
 показать весь комментарий
 
 
"Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей"Источник: https://censor.net.ua/n3172050

Понять и простить Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 757
 показать весь комментарий
 
 
Просто перестать их арестовывать. Потому что какая разница.
 показать весь комментарий
 
 
вместо того чтобы их посадить их отпустили вот и результат
 показать весь комментарий
 
Здається, що це біля швидкісного трамваю Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве - Цензор.НЕТ 3904
 показать весь комментарий
 
"Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей" если убрать упыря Авакова то из попадали станет "отбывали наказание" - отпустили = подстрекли к новым преступлениям.
 показать весь комментарий
 
Пока вместо той пародии на законы к преступникам что сейчас не будет закон Линча, постоянно будут грабежи, насилие, воровство, убийства, цыганщина и прочее дерьмо.
 показать весь комментарий
 
Уберите Авакова и просите на коленях вернуться Хатию.
 показать весь комментарий
 
Одиннарод с крысчанами и лугандонцами - всё сразу и нахаляву...
 показать весь комментарий
 
"уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей"

Отлично
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх