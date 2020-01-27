 Двое мужчин с ножом напали на 15-летнего парня возле КПИ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел комуникации полиции Киева.

Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции от местной жительницы поступило сообщение о том, что на ее несовершеннолетнего сына напали двое неизвестных и отобрали личные вещи.

Начальник Соломенского управления полиции Павел Василенко рассказал, что полицейские осмотрели место происшествия и пообщались с заявительницей: "Женщина сообщила, что возле остановки "Политехнический институт" ее 15-летнему сыну угрожали ножом двое неизвестных. Также она отметила, что у ребенка отобрали мобильный телефон, деньги и личные вещи".

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В ходе отработки прилегающей территории полицейские заметили мужчин, похожих по приметам на нападавших, и остановили их для проверки. Во время поверхностного осмотра у правонарушителей обнаружили вещи пострадавшего.

"Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 27-летний уроженец Хмельницкой области и 21-летний уроженец Киевской области. Фигуранты уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение краж и грабежей. Кроме этого, в ходе досудебного расследования мы выяснили, что накануне мужчины избили и отобрали мобильный телефон у 21-летнего местного жителя", - добавил начальник управления полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.