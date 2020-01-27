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 В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав

По состоянию на 26 января 2020 года в мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, в том числе 56 с летальным исходом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, помимо Китая, заболевания зафиксированы в 10 странах мира.

В министерстве отметили, что из трех зарегистрированных в Украине подозрений на коронавирусную инфекцию по результатам лабораторного исследования в двух случаях подтвержден грипп, диагностика третьего случая продолжается.

Отмечается, что с 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование, Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Минздраву системно информировать людей о коронавирусе, а МИД - рекомендовать украинцам покинуть Китай

Источник: https://censor.net.ua/n3172049
 
 
 Топ комментарии
 
наконец то...
дождались.. В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6108
кто знает чем этот вирус отличается? Китайский от не китайского?...



В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7482 Назар Приходько

@nazareye

·20 мин

У Києві зареєстрували ПЕРШИЙ випадок захворювання на Китайський коронавірус nCoV-2019! Приїхали...



Назар Приходько

@nazareye

·6 мин
Київський лабораторний центр МОЗ України заявив, що коронавірус діагностований у Києві - НЕ китайський
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Нада почтой алиекспрес заказать посылку из Китая шоб бонусом в пробирке были пробы вируса. И начинать делать вакцину!! Такие спецы в МОЗЕ как узеленского справятся с такой задачей В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9637
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наконец то...
дождались.. В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6108
кто знает чем этот вирус отличается? Китайский от не китайского?...



В мире зарегистрировано 2,014 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7482 Назар Приходько

@nazareye

·20 мин

У Києві зареєстрували ПЕРШИЙ випадок захворювання на Китайський коронавірус nCoV-2019! Приїхали...



Назар Приходько

@nazareye

·6 мин
Київський лабораторний центр МОЗ України заявив, що коронавірус діагностований у Києві - НЕ китайський
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неа...
вирусы убивают быстрее паники...и в больших колличествах...
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По состоянию на 26 января 2020 года в мире зарегистрировано 2,014 тыс., люди подскажите это 2 млн., или 2 тысячи, или автор статьи прокоментируйте.
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минздрав с тремя классами образования жжот.
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вот есть карта он-лайн заражения...
но многие пишут что Китай скрывает масштабы...
Coronavirus 2020-nCoV
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скорее
нужно просто перестать лечить....
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Невдовзі будемо мати статистику про процент смертності.
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а слабо выяснить какой китайский лаборант разбил колбу с коронавирусом? Вирус-то не из космоса прилетел. "ох вы там добалуетесь, ох вы доизвлекаетесь..."
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