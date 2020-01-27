 Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ, передает Цензор.НЕТ.
"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко, членами Комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд", - говорится в сообщении.
"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для Наблюдательного Совета Укрзализныци", - заявил после заседания Председатель Наблюдательного Совета Шевки Аджунер. - Это даст нам возможность системно следить как Компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе".
Чи то вдячність за поливання брудом Порошенка.
Нарешті Сірожа, фігурант корупційної справи НАБУ (з купівлі ним квартири в центрі Києва) нализав.
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858) За матеріалами: Леонід Глібов.
"А может быть без Порошенка будет лучше ?"
главное - назначить...а результаты и польза...какая разница? ))))
Скоро: він купить нові квартири ...
Смешно... Сами признают коррупцию. И теперь хотят с ней бороться. Опять смешно. Может, просто посадить виновных и не плодить комитеты. Сэкономим, мля!
можно ничего и не добавлять! ))))
так испохабили нужное дело... даже не смешно
логики нет... но какой-то ж принцип или какое-то объяснение этого назначение бы услышать
почему именно сирожа? прямо раздирают на части этого нужного и жадного глиста
дитя сороса или транснационального капитала глава комитета как Вы думаете на какую сторону он встанет в принятии решений
не, ну понятно. кому ж ещё с коррупцией бороться?
І щуку кинули у річку...". (Глібов).
Вся "чесність" "нової влади"... Продажного, корумпованого "дряпічку" поставили бороться з продажністю і корупцією...
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже! Пропал калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
- Собачье сердце. Гл. 2
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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