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Все про:коррупция (7615) Лещенко (593) Ослунд (13) Укрзализныця (1795) Аудицкас (2)

 Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци"

Наблюдательный Совет Укрзализныци на своем заседании 23 января принял решение образовать Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ, передает Цензор.НЕТ.

"Комитет будет наблюдать за тем, какие усилия прилагает компания для обучения руководства и работников этическому поведению при ведении деятельности и для усиления борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко, членами Комитета также будут Адомас Аудицкас и Андерс Ослунд", - говорится в сообщении.

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"С созданием этого специализированного комитета, который в своем роде является первым среди государственных предприятий, мы подчеркиваем, что противодействие коррупции и комплаенс являются первоочередными заданиями для Наблюдательного Совета Укрзализныци", - заявил после заседания Председатель Наблюдательного Совета Шевки Аджунер. - Это даст нам возможность системно следить как Компания работает в этом направлении, а также ускорить крайне необходимые улучшения в этом вопросе".

Источник: https://censor.net.ua/n3172048
 
 
 Топ комментарии
 
За що йому така посада ?
Чи то вдячність за поливання брудом Порошенка.
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Ежели каррупцию низззя пабедить, нада ее возглавить!
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Вот увидите Серёня Лещ к своим "жалким" 500 тысяч гривен зарплаты еще затребует доплаты за непосильный и тяжелый труд.
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За що йому така посада ?
Чи то вдячність за поливання брудом Порошенка.
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Емм, а хто ж був хазяїном Лєща роках так в 2014-2016?))))
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Не тільки. Іще за вміння лизати та облизувати усе зелене
Нарешті Сірожа, фігурант корупційної справи НАБУ (з купівлі ним квартири в центрі Києва) нализав.
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Соска чи Григоришина чи Льовочкіна.
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На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа,-
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!),-
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858) За матеріалами: Леонід Глібов.
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Але, ЗЕльоные,

"А может быть без Порошенка будет лучше ?" Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 3547
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ГлавПроститутку поставили громить бордели Лещенко очолить антикорупційний комітет наглядової ради "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 61
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Ежели каррупцию низззя пабедить, нада ее возглавить!
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Вот увидите Серёня Лещ к своим "жалким" 500 тысяч гривен зарплаты еще затребует доплаты за непосильный и тяжелый труд.
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Гранты кончились, теперь еще вкусней-УкрЗЕлезница.
Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 4787
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ну, все теперь коррупцию покорено)ждем в декларации кристально чистого грантоеда будиночок в Испании наконец-то....
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А какая польза от этого альфонса? Оно же кроме как транжирить гранты и за юбкой прятаться больше ничего не умеет
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а где там написано про пользу? ))))
главное - назначить...а результаты и польза...какая разница? ))))
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Доброчесне перетворення корупціонера і фейкомета в антикорупціонера.

Скоро: він купить нові квартири ... Лещенко возглавит антикоррупционный комитет набсовета "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 1381
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Комплаенс - это комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников компании и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона.

Смешно... Сами признают коррупцию. И теперь хотят с ней бороться. Опять смешно. Может, просто посадить виновных и не плодить комитеты. Сэкономим, мля!
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Нада антикаррупционные домкомы в каждом доме!
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а фото к статье классное!
можно ничего и не добавлять! ))))
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А на этой должности сколько зарплаты у леща будет..?? Лимон??
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Візьміть мене в якийсь антикорупційний комітет. Дуже важко вже стало гроші заробляти.
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А своего любимого человека он туда тоже пристроит?
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Одно из немногих достойных назначений!!! Если отслеживать ряд сми то можно заметить как последнюю неделю на Лещенка льют дерьмо, не обвиняя только наверное в убийстве Кеннеди.
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сирожа, откуда бабель на квартиру в 200 квадратов?
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Лещенко - антикоррпуционер.. Это какой-то нелепый сюр!!!
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прикольно да? )))
так испохабили нужное дело... даже не смешно
логики нет... но какой-то ж принцип или какое-то объяснение этого назначение бы услышать
почему именно сирожа? прямо раздирают на части этого нужного и жадного глиста
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серлещ пристроился все-таки, непотопляемое дерьмо
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Він електровоз постійного току від електровоза перемінного току хоч відрізнить? Знайшли, блін, залізничника...
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Честно эта личность уже просто вызывает раздражение " великий специалист"

дитя сороса или транснационального капитала глава комитета как Вы думаете на какую сторону он встанет в принятии решений
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Він дитя грошей. Хто більше платить, за того і гребе. Завтра вітер змінится і Сірожа одразу змінить хазяїв. Останні, тривалий час гидували їм, але врешті-решт кинули кісточку
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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"и для усиления борьбы с коррупцией. Возглавит Комитет Сергей Лещенко".
не, ну понятно. кому ж ещё с коррупцией бороться?
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Коррупционер возглавит антикоррупционер возглавит антикоррупционній комитет
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"Послухали Лисичку
І щуку кинули у річку...". (Глібов).
Вся "чесність" "нової влади"... Продажного, корумпованого "дряпічку" поставили бороться з продажністю і корупцією...
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«- Это вас вселили в квартиру Фёдора Павловича Саблина?
- Нас, - ответил Швондер.
- Боже! Пропал калабуховский дом! - в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и вплеснул руками».
- Собачье сердце. Гл. 2
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Сирожа Лещенко
- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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