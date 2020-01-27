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 СНБО поручил Минздраву системно информировать людей о коронавирусе, а МИД - рекомендовать украинцам покинуть Китай

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству здравоохранения системно информировать людей о новом коронавирусе, а Министерству иностранных дел - рекомендовать украинцам покинуть Китай.

Об этом сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.

"Во время совещания секретарь СНБО Украины (Алексей Данилов. - Ред.) отметил первоочередность выполнения задачи по усилению контроля над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий", - сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, Данилов отметил, что приоритетной является организация компетентными органами, прежде всего украинскими дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установление контактов.

Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить мощности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.

"Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине", - говорится в сообщении.

Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

"Посольству Украины в КНР обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел Украины - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", - добавили в СНБО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172042
 
 
 Топ комментарии
 
Люди вымирают в Украине. Без всяких вирусов. Не делайте сенсацию,пытаясь ею замазать реальную угрозу.
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РНБО доручила Міністерству охорони здоров'я системно інформувати людей про коронавірус, а МЗС - рекомендувати українцям залишити Китай - Цензор.НЕТ 4668

Зеленских действительно предвестник апокалипсиса
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Учора дивився фыльм "Заражение". Один в один з теперішнею ситуацією.
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Китайцам само время задуматься над миграцией в парашу.
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Люди вымирают в Украине. Без всяких вирусов. Не делайте сенсацию,пытаясь ею замазать реальную угрозу.
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Так ! Необхідно терміново привезти вірус в Україну ! Наш штаб ,створений Прєзідєнтом Зєлєнскім,ефективно його поборе !
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Скалецкая? Кто это вообще? Девочка, которая просто ходит мимо. Чтобы на полном серьезе организовать… замер температуры в самолете из Китая).
И делает это Чел даже без надлежащей амуниции, в ватно-марлевой. Чистая и незамутненная сельская показушка. Как во всем прочем…
Нормальное же поведение нормального государства чуть иное. Оперативный спец/штаб оперативный, который в онлайне следит за происходящим и разрабатывает сценарии… Быстрая аналитика всех наших прямых коммуникаций с Китаем - сколько, какие рейсы, количество туда/обратно летящих. Отдельно - наши граждане в Поднебесной, их форматы пребывания там, провинции, работы с их семьями…
Следующий этап - аэропорты. И не только в Киеве. Четкие инструкции… Параллельно - мощная разъяснительная работа с общественным мнением. Хорошо бы - прямые успокаивающие разъяснения министра/гос топа высокого ранга. Что должно бы показать наличие таки государства у нас…
Но зачем? Можно же просто сидеть в засаде и ждать пока либо пронесёт, либо «старшие (умные) товарищи» все порешают и сделают работу за нас). Государство-то где?
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та ну... это совсем по взрослому и скучно...
веселее диджитализация и заседания под хорошо (профессионально) выставленными камерами... с планшетами на столе и умным видом на лице...
(так всегда в кино показывали, так должно проходить заседание и так усталый умный президент раздает указания....картинка красивая...толку - ноль целых шиш десятых)
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Я бы еще добавил что нужны временные закрытые зоны вне городов для людей. Может бывшие военные городки какие переоборудовать и т.д. Одни объекты должны быть для карантина - есть подозрения направили на обследование и карантин неделю. Другие уже четко для больных.
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Миха Чаплыга
43 мин. ·

ТРИ ТРАНША МВФ для Украины!
... Китай тратит на борьбу с вирусняком...
А у нас Зеленский с высокоинтеллектуальным лицом (как к тому обязывает его не менее интеллектуальная собеседница из МинЗдрава) обсуждает применение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ инфракрасных термометров для погранцов при инкубационном периоде вируса в 14 дней и потоке людей в миллионы...

Одна министресса уничтожает УНИКАЛЬНОЕ отделение нефрологии в Киеве, где спасли мою дочь, бо ей жмет продать квадратные метры на Подвысоцкого и уничтожить Научные заведения Академии МедНаук... Ей пох - у нее еще не родившийся ребенок уже страдает от бедности в 36 тыс...
Вторая уничтожает Фтизиатрическую Службу... и пытается "лечить" вирус... здец нах.
Да хрен с тем вирусом китайским! Что у нас с ТУБЕРКУЛЕЗОМ? Что с туберкулезом я спрашиваю? Вы еще хотите растить детей тут? При Зеленском и его "министрах"? Герои!
А что с гриппом? Банальным сраным гриппом?
Я не вижу смысла больше критиковать Правительство... тут и так все понятно даже дегенератам. Но помимо "исполнителей" нужно судить .и ЗАКАЗЧИКА.
А заказчиком этого правительства выступает ЛИЧНО Зеленский.
П.С.: скажете электорат виноват? Да... но все электораты ошибаются, но не у всех есть ПРАВО послать к праотцам тех, кто их обманул и уничтожает вопреки обещаниям.
АМИНЬ.
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Заказчики - внешнее управление. Украина с первого дня своей независимости выполняет рекомендации западных "партнеров".
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Коронвирус появился на горизонте. Теперь можно и отдохнуть и не говорить о кори, дефтирии, туберкулезе, и героически на дувать щеки на борьбе с коронвирусом пока он не появится. А там дальше что нибудт придумают, пипл схавает. Где народовладдя Брехун-Оманский
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Страна-агрессор и страна-Казахстан (через которую теперь мы как и раньше напрямую торгуем со страной-агрессором) закрыли пассажирские авиаперевозки в Китай, а Украина - нет.

Ну что, товарищи! Все уже почитали мега новости о мега штабе по борьбе с коронавирусом китайским?
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Йойой , шо сталося ? а только вчера кричали шо вирус Украине не угрожает..
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
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