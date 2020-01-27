 СНБО поручил Минздраву системно информировать людей о коронавирусе, а МИД - рекомендовать украинцам покинуть Китай

Об этом сообщат Цензор.НЕТ со ссылкой на СНБО.
"Во время совещания секретарь СНБО Украины (Алексей Данилов. - Ред.) отметил первоочередность выполнения задачи по усилению контроля над ситуацией в части возможности распространения нового коронавируса и слаженной работы всех органов власти по организации соответствующих мероприятий", - сообщает пресс-служба СНБО.
В частности, Данилов отметил, что приоритетной является организация компетентными органами, прежде всего украинскими дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбор информации о них и установление контактов.
Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить мощности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам.
"Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине", - говорится в сообщении.
Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.
"Посольству Украины в КНР обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерству иностранных дел Украины - рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", - добавили в СНБО.
Зеленских действительно предвестник апокалипсиса
И делает это Чел даже без надлежащей амуниции, в ватно-марлевой. Чистая и незамутненная сельская показушка. Как во всем прочем…
Нормальное же поведение нормального государства чуть иное. Оперативный спец/штаб оперативный, который в онлайне следит за происходящим и разрабатывает сценарии… Быстрая аналитика всех наших прямых коммуникаций с Китаем - сколько, какие рейсы, количество туда/обратно летящих. Отдельно - наши граждане в Поднебесной, их форматы пребывания там, провинции, работы с их семьями…
Следующий этап - аэропорты. И не только в Киеве. Четкие инструкции… Параллельно - мощная разъяснительная работа с общественным мнением. Хорошо бы - прямые успокаивающие разъяснения министра/гос топа высокого ранга. Что должно бы показать наличие таки государства у нас…
Но зачем? Можно же просто сидеть в засаде и ждать пока либо пронесёт, либо «старшие (умные) товарищи» все порешают и сделают работу за нас). Государство-то где?
веселее диджитализация и заседания под хорошо (профессионально) выставленными камерами... с планшетами на столе и умным видом на лице...
(так всегда в кино показывали, так должно проходить заседание и так усталый умный президент раздает указания....картинка красивая...толку - ноль целых шиш десятых)
Миха Чаплыга
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ТРИ ТРАНША МВФ для Украины!
... Китай тратит на борьбу с вирусняком...
А у нас Зеленский с высокоинтеллектуальным лицом (как к тому обязывает его не менее интеллектуальная собеседница из МинЗдрава) обсуждает применение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ инфракрасных термометров для погранцов при инкубационном периоде вируса в 14 дней и потоке людей в миллионы...
Одна министресса уничтожает УНИКАЛЬНОЕ отделение нефрологии в Киеве, где спасли мою дочь, бо ей жмет продать квадратные метры на Подвысоцкого и уничтожить Научные заведения Академии МедНаук... Ей пох - у нее еще не родившийся ребенок уже страдает от бедности в 36 тыс...
Вторая уничтожает Фтизиатрическую Службу... и пытается "лечить" вирус... здец нах.
Да хрен с тем вирусом китайским! Что у нас с ТУБЕРКУЛЕЗОМ? Что с туберкулезом я спрашиваю? Вы еще хотите растить детей тут? При Зеленском и его "министрах"? Герои!
А что с гриппом? Банальным сраным гриппом?
Я не вижу смысла больше критиковать Правительство... тут и так все понятно даже дегенератам. Но помимо "исполнителей" нужно судить .и ЗАКАЗЧИКА.
А заказчиком этого правительства выступает ЛИЧНО Зеленский.
П.С.: скажете электорат виноват? Да... но все электораты ошибаются, но не у всех есть ПРАВО послать к праотцам тех, кто их обманул и уничтожает вопреки обещаниям.
АМИНЬ.
Ну что, товарищи! Все уже почитали мега новости о мега штабе по борьбе с коронавирусом китайским?
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
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