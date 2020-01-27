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 Политика Украины, За рубежом
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 Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он обратился с соответствующим предложением, обосновав его тем, что, в частности, в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Согласно процедуре, предложение Зингериса требовало поддержки не менее 30 представителей от пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.

Регламент ассамблеи предусматривает, что в течение ближайших 24 часов данное предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета ПАСЕ по мониторингу. Затем это предложение должно быть принято или отклонено ассамблеей.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным. Второе предложение оспорить полномочия делегации также направлено в комитет ПАСЕ, который должен вынести свое решение в течение суток.

Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В июне 2019 года ПАСЕ вернула российскую делегацию в Ассамблею.

Источник: https://censor.net.ua/n3172041
 
   
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Дякуємо литовцям! Жаль, що українці не будують свою державу, як литовці.
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Хоч прибалти послідовні в дотримані регламенту ПАРЄ
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Хоч прибалти послідовні в дотримані регламенту ПАРЄ
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Дякуємо литовцям! Жаль, що українці не будують свою державу, як литовці.
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Какие полномочия могут быть у дрочера ? ))
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відправляйте свинособак додому в *********.
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их надо сдать в Ухань в поликлинику для опытов Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорили - Цензор.НЕТ 5801
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Щось мені підказує, що воно буде відхилено
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По наглой свонособачей мордяке дать лучче...
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Слушай, а где твоя фотка с реакцией на Украину. P.S. А ты довольно милая собачьонка, однако. Да еще и писать умеешь...
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.. так а фото бешеной собаки в образе рашки у тебя не нашлось? Или вернее шакала смердячего?!! Поищи в своих документах. Заодно и на своё фото... идиота.. посмотри!!
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Шото я развидел, чтобы Украинская делегация оспаривала полномочия Роиси в ПАСЕ.
Литва и Латвия оспорили, а Украину теперь все устраивает.
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