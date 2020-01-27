 Стратегия Кремля в отношениях с Украиной никогда не базировалась на противостоянии, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам, комментируя предположения ряда политологов, что в последнее время Москва сменила стратегию выстраивания взаимодействия с Киевом, взяв курс на сближение.
"Ни о каком изменении речи идти не может, - сказал он. - Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной. Глава государства [Владимир Путин] неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами".
Представитель Кремля подчеркнул, что положение, в котором сейчас находятся отношения Москвы и Киева, "неприемлемо и противоречит исторической логике, и на этом всегда основывалась стратегия [Кремля], поэтому говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет".
Напомним, ранее в Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова и возможность изменения политики в отношении Украины.
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
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И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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..
Любой насильник, тоже не хочет противостояния с жертвой - он хочет чтобы была любовь и взаимность. А вот подлая жертва, почему то против и вместо того чтобы лечь и получить удовольствие - устраивает противостояние, портя обоюдный кайф
Загарбання, нахабна окупація, привласнення майна іншої держави - ось ваші ********** принципи "міжнародних відносин"
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Просто стратегія росії базувалася на агресії, вбивствах і анексії.
(символически... или кармически)
Либо пытаются "дать заднюю" сохранив типа лицо
Либо все порешали с беней и Соплей по сдаче Украины.
Будем посмотреть.
якщо хочеш захопити, то яке ж протистояння?
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: НЕ будет иначе.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
Н. Бережанский (Николай Козырев), историк и публицист («Сегодня», Рига, 9 дек. 1919 г.)
Паны дерутся - у хлопцев чубы трещат..(
І чи ви би повірили німцеві, який би сказав - я не займався нацизмом.
Так само і кацапові віри нема.
принцип Кремля прост: мы вам много денег - а вы продаете душу и Родину..
и многие соглашались!
Чешут репы депутаты
Как Володе угодить
Что на днюху подарить
Что бы удивить родного
Может быть нанять портного
Да костюмчик золотой
Пояс с стразами крутой
Аль из платины трусы
Да за миллиард часы
Яхту,замок,самолёт
Чешет репу - патриот...
Всё старо и всё привычно
А ведь нужно необычно
Что бы удивить Царя
Но идеи все - ФИГНЯ...
Но тут вышел Жириновский
Проявив свой лик бойцовский
И кричит-мол есть идея!!!
Надо думе поскорее
Подарить вождю страну!!!
Немцам объявить войну!!!
И Прибалтику в придачу
Там построим Вове дачу!!!
Крым ведь наш Абхазы тоже
И в Донбассе наши рожи
В общем хороша идея
Голосуем поскорее!
А у Думы чернь толпится
Ждёт решения столица
Все с гранатам в руках
Нагонять на Запад страх
Ждут артисты с калашами
Бетееры с алкашами
Патриоты всей страны
В предвкушении войны
Тут выходит наш Димон
На Кремлёвский на балкон
Чуть напыжился - пригнулся
И прицелившись сморкнулся
И кричит - Аллах акбар!
Собирайся млад и стар!
Дарим Вовочке Европу!
Поднимай Россия жопу
В направлении границы
Будем грабить - веселиться!
Дуйте скопом на рейхстаг
Водрузить Российский флаг!
На Кремлёвское крыльцо
Почесать своё яйцо
Вдруг выходит президент
Чтоб сорвать аплодисмент
Молвил-Угодили братцы!
Вижу вы готовы драться
Раз собрались у Кремля
Славить славного меня
Но подарок мелок этот
Мне друзья нужна планета!
Я ведь Бог!-Вершитель судеб!
Пусть моя планета будет!
--
А вверху смеялся Бог
-Даже я бы так не смог!!!
Мой каталог измениться
Напишу -"Росс-психбольница".
470 лет прошло, ничего в России не изменилось.
------------------------
а строилась на безоговорочном подчинении и завладении. Просто мысль он не закончил.
10:23 Между Путиным и Зеленским установлен "весьма эффективный контакт", - Песков
13:09 Стратегия Кремля в отношениях с Украиной никогда не базировалась на противостоянии, - Песков (Адиннарот)
Вот так, прямо на наших глазах, появляются на карте новые города и даже континенты.
http://bug.org.ua/news/suputnykovi-znimky-zafiksuvaly-sotni-rosiys-kykh-tankiv-bilia-kordonu-z-ukrainoiu-272531/
Супутникові знімки зафіксували сотні російських танків біля кордону з Україною
Цей запис опубліковано більш як рік тому
15:51 | 9.12.2018
Какой психически здоровый человек, пусть даже с российским паспортом, может спокойно хавать откровенную брехню своих высших руководителей про то, что "Кремль никогда..."?!! Жесть просто!
Два таких талантливых человека просто обязаны были бы найти общий язык:
"Пишет музыку, и не просто какую, а даже и симфоническую. Мастерски играет на гитаре. Пишет тексты к песням популярных рок-исполнителей." (из сегодняшней "Комсомольской Правды")
Какой был бы дует: бард-чечен и креативщик игры на рояле.