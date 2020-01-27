 На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По версии следствия, глава Жидачевской РГА издал незаконный ордер на вырубку 288 деревьев вблизи автомобильной дороги в Ходоровской ОТГ на 2 миллиона гривен.
В то же время, глава Ходоривской ОТГ, как полагает следствие, воспользовался служебным положением и распорядился передать почти 450 кубов древесины не учреждениям социальной сферы, а частному предприятию за более чем 530 тысяч гривен.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Главе Жидачевской РГА объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), а главе Ходоровской ОТГ по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).
Львовская область: количество избирателей - 1 миллион 923 тысячи 366 человек, явка - 1 миллион 299 тысяч 341 человек. Порошенко - 815 тысяч 966 голосов (62,79%), Зеленский - 448 тысяч 186 голосов (34,49%).
Та не може такого быть . Там же усi патриоты в вышиванках
Откупятся как главный лесоруб Харьковской области Виктор Сыса, которому Зеленский пальчиком пригрозил летом.
Тот до сих пор лес валит и всё ему до одного места:
https://www.youtube.com/watch?v=AuSGHF4C06g