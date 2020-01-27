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Все про:вырубка (94) лес (453) Львовщина (1816)

 На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн

Прокуратура Львовской области 24 января сообщила о подозрении бывшему главе Жидачевской РГА и главе Ходоровской ОТО, которым инкриминируют участие в схеме с вырубки лесов и присвоение древесины на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По версии следствия, глава Жидачевской РГА издал незаконный ордер на вырубку 288 деревьев вблизи автомобильной дороги в Ходоровской ОТГ на 2 миллиона гривен.

В то же время, глава Ходоривской ОТГ, как полагает следствие, воспользовался служебным положением и распорядился передать почти 450 кубов древесины не учреждениям социальной сферы, а частному предприятию за более чем 530 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Главе Жидачевской РГА объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), а главе Ходоровской ОТГ по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3172035
 
   
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Ето еще Порошенко продолжает кругляк вырубывать, или уже зеленских? На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 5769
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Посмотри на результаты выборов, сам увидишь На Львівщині чиновникам оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн - Цензор.НЕТ 1934

Львовская область: количество избирателей - 1 миллион 923 тысячи 366 человек, явка - 1 миллион 299 тысяч 341 человек. Порошенко - 815 тысяч 966 голосов (62,79%), Зеленский - 448 тысяч 186 голосов (34,49%).
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Це ті голови, яких Зеленський призначив по вибору Кабміна? Селекційні шахраї. Відразу видно, яка банда Кабмін заселила.
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Надо было ждать , пока на 2 млн грн уничтожат лес ?
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На Львовщине чиновникам объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн

Та не може такого быть . Там же усi патриоты в вышиванках
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Показуха!
Откупятся как главный лесоруб Харьковской области Виктор Сыса, которому Зеленский пальчиком пригрозил летом.
Тот до сих пор лес валит и всё ему до одного места:

https://www.youtube.com/watch?v=AuSGHF4C06g
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