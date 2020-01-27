 С 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время конференции Дороги UA 2020 в Киеве в понедельник.

"С первого марта у нас должно начаться масштабное строительство... В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона. Мы со своей стороны попробуем все процедуры завершить до этого момента", - сказал Гончарук.

При этом он обратился к Антимонопольному комитету с просьбой содействовать в этом.

"Мы знаем, что есть определенные трудности, что кто-то занимается глупостями - оспаривает каждый второй тендер в Антимонопольном комитете. Мы просим АМКУ: не принимайте такую модель поведения. Отвечайте быстрой, честной работой", - добавил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор": В 2020 году в Украине построят 9 объездных дорог