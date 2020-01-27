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 Политика Украины, Общество
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Все про:дороги (1885) Гончарук_Алексей (593)

 С 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что масштабное строительство дорог начнется с 1 марта 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время конференции Дороги UA 2020 в Киеве в понедельник.

"С первого марта у нас должно начаться масштабное строительство... В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона. Мы со своей стороны попробуем все процедуры завершить до этого момента", - сказал Гончарук.

При этом он обратился к Антимонопольному комитету с просьбой содействовать в этом.

"Мы знаем, что есть определенные трудности, что кто-то занимается глупостями - оспаривает каждый второй тендер в Антимонопольном комитете. Мы просим АМКУ: не принимайте такую модель поведения. Отвечайте быстрой, честной работой", - добавил Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор": В 2020 году в Украине построят 9 объездных дорог

Источник: https://censor.net.ua/n3172034
 
 
 Топ комментарии
 
Слово маштабноо уже сразу страшно
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1 апреля могут быть заморозки, температура -13 градусов.
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Ещё 1 апреля будут садить коррупционеров. З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7586
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Это ДОЛЖНО ждем десятками лет, ВЫ НЕ ПЕРВЫЕ.
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пристегнулись...
младая команда не запятнанных коррупционеров приступает к работе...

С 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1204
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И посмотрим за сколько времени в июне можно будет проехать 75км дороги Н-14 по Николаевской области...
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А если то что пишут про коронавирус правда, то не будут строить
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Корона-вирусом в Украине с апреля прошлого года еще болен один человек, который уже лишился поста президента, но его никак не попускает...З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3468
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Я би сказав, що то гетьманозалежність. Ще й ********** своєю болячкою заразив.
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Манкуртам - малороссам даже слово "гетьман", лишь повод позубоскалить.
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Так. Аж 12 км збудували за минулий рік! При цьому обіцянки-цяцянки ще Сеня з весни 2014-го року давав...
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Пачиму? Он по дорогам подбираецца к нам?
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А наш найвпивовіший до КНР не їздив? Може з приватним візитом...
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богдан їздив З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4812
Я тут тебе коронавирус привез, дорогенький!!!




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да что там того снега и не глубоких луж ....
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Так должно начаться или начнется, самокатчик?
Выглядит все так, будто-бы от профана ничего не зависит...
Или так и есть?!
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Весна прийде - будувати будемо!
ЗЕкоМанда.
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В 2018 построили 3800, и про "масштабное" говорил только министр Омелян. ЗЕленая ******* на всех углах кукарекает про грандиозное 4000, а денег выделяют не 45 млрд как в 2018, а 66 млрд. Не сдерживает эмоций, мародеры трускавецкие.
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Дурник думкою багатіє.
З 1 Березня до нас ЗИМА прийде. Який ремонт, яке будівництво доріг? Замля ще не прогріта.
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ну все. ждем халявный песок и щебень который будут на лево и на право продавать....
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Без балды.
Главному конструктору НПО энергия в рамках реорганизации предложили занять должность уборщицы.
А Гончарук потянет?
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Дороги строят не по графикам,а по температурным режимам.
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украинские дороги это блокбастер миссия не выполнима 5.
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Масштабное строительство это скока км ну чтобы я со смеху не упал
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Во заливае ПРОФАН в экономике!))))
Чел с ТУМАНОМ В ГОЛОВЕ уже в курсе?)))
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это те которые должны были быть построенны еще в ноябре? дебил
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В Украине есть диагностика вируса? Лучше на медоборудование пока потратиться
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есть. обещают каждому, кто в Борисполь из Китая прилетит, в задницу засовывать.

З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7327
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Так с 1-го ноября 2019 уже европейского стандарта. Не?
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"С первого марта у нас должно начаться масштабное строительство..".
"В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона."

"Мы со своей стороны попробуем все процедуры завершить до этого момента", - сказал Гончарук.

по-моему, эти три фразы относятся к совершенно разным вещам. и вообще - где тут хоть слово про дороги?
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Прям вижу, как 29.02.2020 на всех направлениях по всем дорогам в 11:59 уже будут под парами стоять дорожная техника и рабочие и 01.03.2020 ровно в 00:01 они рванут строить. З 1 березня має розпочатися масштабне будівництво доріг, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4749
И Гончарук впереди асфальтоукладчиков на самокате с криком "За мнооооой!!!"
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