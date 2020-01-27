 С 1 марта должно начаться масштабное строительство дорог, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время конференции Дороги UA 2020 в Киеве в понедельник.
"С первого марта у нас должно начаться масштабное строительство... В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона. Мы со своей стороны попробуем все процедуры завершить до этого момента", - сказал Гончарук.
При этом он обратился к Антимонопольному комитету с просьбой содействовать в этом.
"Мы знаем, что есть определенные трудности, что кто-то занимается глупостями - оспаривает каждый второй тендер в Антимонопольном комитете. Мы просим АМКУ: не принимайте такую модель поведения. Отвечайте быстрой, честной работой", - добавил Гончарук.
младая команда не запятнанных коррупционеров приступает к работе...
Я тут тебе коронавирус привез, дорогенький!!!
Выглядит все так, будто-бы от профана ничего не зависит...
Или так и есть?!
ЗЕкоМанда.
З 1 Березня до нас ЗИМА прийде. Який ремонт, яке будівництво доріг? Замля ще не прогріта.
Главному конструктору НПО энергия в рамках реорганизации предложили занять должность уборщицы.
А Гончарук потянет?
Чел с ТУМАНОМ В ГОЛОВЕ уже в курсе?)))
"В этом году нужно готовиться к максимально раннему началу сезона."
"Мы со своей стороны попробуем все процедуры завершить до этого момента", - сказал Гончарук.
по-моему, эти три фразы относятся к совершенно разным вещам. и вообще - где тут хоть слово про дороги?
И Гончарук впереди асфальтоукладчиков на самокате с криком "За мнооооой!!!"