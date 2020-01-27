 Пассажирский самолет разбился в Афганистане. По предварительным данным на борту было от 83 до 110 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, сообщает местный телеканал 1T.

Пресс-секретарь губернатора Газни Африф Нури сообщил телеканалу, что специалисты направились к месту катастрофы.

Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков "Талибан".

Афганское агентство Ariana News со ссылкой на диспетчеров аэропорта Герата сообщило, что разбившийся самолет направлялся из Герата в Дели, а на борту находилось 110 человек.

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Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение лайнера находилось 83 человека.

Позднее Afghanistan Times сообщила, что второй вице-президент Афганистана Сарвар Даниш подтвердил факт крушения самолета Ariana Afghan Airlines. Но глава самой авиакомпании Мирвайс Мирзаквал заверил, что катастроф с самолетами компании не происходило.

Тип разбившегося самолета пока не известен, по данным на август 2019 года в состав флота Ariana Afghan Airlines входило два Airbus A310-300 и два Boeing 737.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.