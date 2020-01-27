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 Наемники РФ 6 раз обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала текущих суток 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С полуночи, по направлению от н.п. Лозовский оккупанты в течение почти часа вели плотный обстрел из противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе н.п. Пески.

Утром российско-оккупационные войска продолжили активно применять гранатометы различных систем и стрелковое вооружение в районах н.п. Майорск, Новотроицкое и Лебединское.

"Наши мужественные защитники вели адекватный огонь, применяя легкое пехотное вооружение", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск с начала текущих суток нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172029
 
 
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Никак не могу понять , зеля главнокомандующий ?
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Что тебе не понятно? Как ты себе представляешь действия своего главнокомандующего? Все как было при порохе так и осталось- вялотекущий конфликт при открытых границах и огромной торговли. Можно конечно попробовать в атаку на Донецк пойти но тогда срыв Минских соглашений и вмешательство армии рф.. новый Иловайск и новый мир уже на более не выгодных условиях для Украины.
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Зєля у Польщі. А щоб відволікти людей від війни і загибелі військових, людям видають другу платіжку за газ, яку потрібно оплати навіть тоді, коли жодного кубометра не використали. Поки народ відходить від цього замства, Зєля їздить по Європах. А для відволікання уваги в наступних місяцях придумають додаткові платіжки за транспортування електроенергії, води, нечистот у колекторах. Після цього можна запровадити оплату за дихання:вдих кисню, в дихання вуглекислого газу і двійний тариф, вибачте, за пердіння.
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