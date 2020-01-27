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 ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков, - Полозов

Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков. Основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия", - рассказал Полозов.

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ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков, - Полозов 01

Напомним, 18 ноября 2019 года командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Позже бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и украденного имущества на украинских кораблях "Никополь", "Бердянск" и буксире "Яны Капу".

Напомним, освобожденный из плена моряк Андрей Ейдер сообщил, что с корабля среди прочего исчезло даже его нижнее белье.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3164483

Источник: https://censor.net.ua/n3172028
 
 
 Топ комментарии
 
Шо сейчас будет, даже трудно представить ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8059
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Будет, шо обычно - зрадная зрада.
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Шо сейчас будет, даже трудно представить ФСБ РФ приостановила следствие против украинских моряков, - Полозов - Цензор.НЕТ 8059
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Мабуть, вирішили розібратися, чи самі вони туди вирішили піти, чи їх туди хтось для чогось відіслав.
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Хто вирішив розібратись? Міжнародний Трибунал розібрався. З'ясував, що кацапи- винні в захопленні українських кораблів і їх екіпажів. Ви не погоджуєтесь з їх рішенням? Ви кацап?
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Снимут санкции , достроят Nord Stream 2 .
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0чередгая подеда 3енелейского .
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Моряки еще долго не поедут в росцийсские тюрьмы.
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Перемога в цій справі може настати, якщо покарати винного в цій справі.
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Ага, навіщо Порох їх туди послав.. А ***** тут ні до чого.
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Так і я ж написав, що про те, що звільнення моряків з полону - це зрада зрадна! Чим ти ще не задоволена в данному конкретному випадку?
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Ждут от короля-осла закрытия дела по "беркутовцам".
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Не остановила,а приостановила,...богатый русско ордынский язык,только в годы войны катились вы колбаской, .по Малой Спасской
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За это надо вернуть пары сепаров из наших тюрем.
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Блискуча перемога зелених. Порохоботів та зрадофілів черговий раз посоромлено.
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ЗЕ победители успокойтесь, раша не закрыла дела , а приостановила.
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А тупым зелебобам это слишком сложно. Им невдомек, что приостановленные уголовные дела могут возобновиться в любой момент, по отмашке.
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Не вижу причин для радости среди некоторых населявших Украину. Приостановление- не закрытие. Благодаря слаженным действиям дипломатической команды Украины - морской трибунал принял и вынес справедливое решение по нашим морякам. Главзебил, как обычно стал сбоку и сказал, что его заслуга во всех победах и "дякую дуже дякую". А реально-это обычное зелёное враньё , как и все прочее что было мощно провалено во внешней политике. Но 73% схавают , они же думают , но не головой
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Из-за засранца Зеленского Азовское море продолжает быть блокировано для украинского судоходства. Это цена так называемого "звільнення наших моряків".
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