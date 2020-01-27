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Все про:авиакатастрофа (1273) Иран (863) Хасан Рухани (9)

 От президента Ирана Рухани в течение трех дней скрывали факт ракетного удара по украинскому самолету, - NYT

Высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции в течение трех дней скрывали от президента Ирана Хасана Рухани факт ракетного удара по украинскому самолету МАУ.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что командование КСИР знало о том, что произошло уже через несколько минут после авиакатастрофы.

Генерал КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о допущенной ошибке с самолетом. Кроме того, перед трагедией его подразделение просило чиновников закрыть воздушное пространство, но безрезультатно.

Он сообщил о том, что произошло коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования случившегося, и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке аятолле Али Хаменеи, проигнорировав Рухани.

Пока иранские власти отрицали причастность к катастрофе самолета, Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Членам правительства, которые также звонили представителям армии, говорили, что подозрения ошибочны.

10 января, когда власти Ирана официально назвала версию об ударе по Boeing "большой ложью", военные сообщили президенту Ирана правду. По данным NYT, Рухани был "взбешен". Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать "трагическую ошибку" и ее последствия. Один из чиновников, которые присутствовали на совещании, рассказал о том, что происходит, аятолле Хаменеи, после чего он приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

В результате, по данным NYT, КСИР хочет возложить ответственность за трагедию на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет. Рухани требовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР.

11 января генерал Хадшизаде публично взял на себя ответственность за то, что произошло с самолетом.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3172026
 
 
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ага.. нужно обнять и пожалеть этого мракобеса в чалме..
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Як мені здається, світ з розумінням поставився до трагедії..
Ну збили....з ким не буває.
Покарання звісно якесь вигадають, але інтерес до справи вже втрачено.
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Ксения, а какого ты хочешь интереса к данному инциденту? Иран признал ответственность, надеюсь компенсации будут выплачены. Что ещё нужно сделать? Иран и так под санкциями, если не ошибаюсь.
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А я считаю ,что самолет сбили не случайно,2 вопроса:кому это нужно и зачем.
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этож как? три дня царь ничего не знал? новости не смотрит?весь мир об этом кричал
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там царь хомейни, ему сразу же доложили, а президент то такое, мальчик на побегушках
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Свежо предание, да верится с трудом...
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Незадолго до нашего рейса в Катар вылетел самолет с делегацией видных деятелей Хезболлы (они прилетали на похорон Сулеймани). И никто ракет не пускал возд пр-во закрывать не требовал. А наш самолет летел вне расписания. Не посчитали ли КСИРовцы, что это погоня или вражеский самолет?
Хезболла признана террористической организацией во многих странах, но не в Иране и не в России.
Может, там надо следакам порыться?
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все как у нас - гончарук поехал к монике игноря верховную раду - чем мы отличаемся от Ирана? - режим как и там по ходу,сидя по поступкам его представителей - факт
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Выяснение кто круче между США и рашкой обходится Украине сильно дорого,в плане финансов и человеческих жизней
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