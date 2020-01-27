 Указа об отставке Суркова все еще нет, поэтому он де-факто остается помощником Путина, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Могу пока сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, продолжает ли Сурков ходить на работу, Песков заметил, что не может точно это сказать. "Я функции контроля за посещаемостью рабочего места не осуществляю", - добавил Песков.

Песков отметил, что сейчас украинским направлением продолжает заниматься как Сурков - указа о его отставке не было, - так и помощник президента РФ Юрий Ушаков "по мере необходимости".

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Пескова спросили о том, как президент оценивает работу Суркова за прошедшие годы "в плане улучшения отношений с Украиной". "Я предпочту оставить без ответа этот вопрос, потому что указа нет. Без указа обсуждать отставки и предвосхищать их мне не хотелось бы", - сказал Песков.

В минувшую субботу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу", что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В Кремле в этот день заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента РФ. "Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - заявлял Песков.

Он добавил, что политика России на украинском направлении не менялась.

"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал тогда Песков.