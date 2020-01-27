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 Политика Украины, Общество
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Все про:образование (1929) телефон (212) школа (1976)

 В Раде зарегистрирован законопроект о запрете мобильных телефонов в школах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2792, который предлагает запретить использование мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, поскольку они мешают получать образование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Законопроект разработан с целью помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей. Также запрет на использование гаджетов с доступом к сети интернет позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов", - говорится в тексте пояснительной записки.

Отмечается, что все это делается для того, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на социальные сети и онлайн-игры.

Однако окончательное решение будут принимать директора школ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172024
 
   
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Але ж тоді народ не буде знати кому
Радуцький згоден засунути свій У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону мобільних телефонів у школах - Цензор.НЕТ 4887 в жопу.
Не буде знати що "анал табу".
Ніколи не дізнається як правильно надувати гумову бабу.
Ківа не зможе розворушить "ківу"...
Якого вечора, яка депутатка згодна на зняття "недоторканності"..
І решти, надзвичайно цікавих речей.
Ти безсердечна людина!У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону мобільних телефонів у школах - Цензор.НЕТ 6347
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Совковий якийсь аргумент. По-вашому, навчання має бути нудним, нафталіново-запліснявілим, відірваним від ********** (ще й максимально незручним і жорстоким) процесом рівня ледве не ХІХ ст.?
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Слава Богу!!! Наконец то додумались. Поддерживаю целиком и полностью.
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У себя в швейцарии и поддерживай, там такого маразма нет.
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Мобільний заважає дитині концентруватися на завданнях уроку. В принципі за бажанням окремих батьків можна дозволити певним дітям користуватися трубами на уроці. Але заздалегідь необхідно адміністрації взяти довідку про те, що батьки в подальшому без претензій, що їхнє чадо розвивається в дебіла.
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Запрещается использовать в школах Азербайджана, Греции, Таджикистана и Франции. В Канаде данный вопрос решается на рег уровне. В Онтарио все школы придерживаются запрета на использование моб телефонов, а в Квебеке он распространяется исключительно на гос образ учреждения. Что касается США, там зависит от законодательства, действующего в конкретном штате. В Германии тохе собираются запретить. В Баварии - уже запретили.
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Удачи вам,еще запретите закат,ветер и земное притяжение,результат будет примерно одинаковым.
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у Франції мобільні телефони заборонено приносити в школи
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И кто же такой дебильный законопрект разработал который нарушает кучу уже принятых Законов по правах ребенка?
Почему их ,,ясный дебильный,,ум не в состоянии внести к закону по правам ребенка поправку об зонах на который этот Закон не распространяется типа школьных заведений с разработаным внутриучебным статусом об внутреннем распорядке согласованым с родителями и заключенным между ними договором об соблюдении статуса ихними детьми?
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Идиотизм. Воспитуем свободолюбие путем запретов.
И да, как же Держава в смартфоне?
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